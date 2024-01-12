В Россию пригласили 10 тысяч рабочих из Кении

В какой сфере будут трудиться гастарбайтеры с Чёрного континента, пока неизвестно.
Россия и Кения подписали соглашение о создании условий для трудоустройства 10 тысяч кенийских граждан. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед. В какой отрасли будут работать трудовые мигранты из Африки чиновник не уточнил.
Есть мнение, что в правительстве России тоже пока остаётся некоторая неопределённость касательно трудоустройства новоиспечённых гастарбайтеров из далёкой страны, но, скорее всего, они займутся тем же, чем в большинстве своём занимаются их коллеги из Средней Азии — строительством и уборкой дворов.
"Уровень их профессионального мастерства пока непонятен, поскольку в Кении вряд ли есть предприятия такого же рода, как у нас. Поэтому их могут привлекать на неквалифицированную работу в области строительства и ЖКХ. Кенийцы даже курьерами работать у нас вряд ли смогут, потому что для этого необходимо знание языка и региона, к тому же эта ниша занята среднеазиатами", — поделился мнением проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
Тем не менее кенийцы пользуются популярностью в качестве недорогой рабочей силы во многих странах. Помимо России правительство Кении заключило аналогичные соглашения с Израилем, Германией, Сербией и Саудовской Аравией. Примечательно, что даже Сербия предоставит кенийцам 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Израиль — 30 тысяч мест в сельском хозяйстве, 2,5 тысячи квалифицированных медработников примут саудиты, а Германия предоставит целых 250 тысяч вакансий для жителей этой страны.
Известно, что в мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за 13 лет побывал в столице Кении Найроби. С новым руководством страны он обсуждал развитие таких направлений, как геологоразведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, туризм, образование.
Источник:
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Голосуем за луноликого !!!
Сердцем, как положено !!!
Мы же не видим, что творится.
Мы слушаем, что нам говорят...
Для трудоустройства чернокожих есть другой континент с толерантностью.
Но вот как отреагирует экономика? Вот это вопрос...