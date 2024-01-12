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В Россию пригласили 10 тысяч рабочих из Кении

В Россию пригласили 10 тысяч рабочих из Кении

Автор:
12 января 2024 19:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   вакансии   гастарбайтеры   кения   соглашение   трудоустройство   
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В какой сфере будут трудиться гастарбайтеры с Чёрного континента, пока неизвестно.

Россия и Кения подписали соглашение о создании условий для трудоустройства 10 тысяч кенийских граждан. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед. В какой отрасли будут работать трудовые мигранты из Африки чиновник не уточнил.


Есть мнение, что в правительстве России тоже пока остаётся некоторая неопределённость касательно трудоустройства новоиспечённых гастарбайтеров из далёкой страны, но, скорее всего, они займутся тем же, чем в большинстве своём занимаются их коллеги из Средней Азии — строительством и уборкой дворов.


"Уровень их профессионального мастерства пока непонятен, поскольку в Кении вряд ли есть предприятия такого же рода, как у нас. Поэтому их могут привлекать на неквалифицированную работу в области строительства и ЖКХ. Кенийцы даже курьерами работать у нас вряд ли смогут, потому что для этого необходимо знание языка и региона, к тому же эта ниша занята среднеазиатами", — поделился мнением проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Тем не менее кенийцы пользуются популярностью в качестве недорогой рабочей силы во многих странах. Помимо России правительство Кении заключило аналогичные соглашения с Израилем, Германией, Сербией и Саудовской Аравией. Примечательно, что даже Сербия предоставит кенийцам 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Израиль — 30 тысяч мест в сельском хозяйстве, 2,5 тысячи квалифицированных медработников примут саудиты, а Германия предоставит целых 250 тысяч вакансий для жителей этой страны.


Известно, что в мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за 13 лет побывал в столице Кении Найроби. С новым руководством страны он обсуждал развитие таких направлений, как геологоразведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, туризм, образование.

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Метки: Россия   вакансии   гастарбайтеры   кения   соглашение   трудоустройство   
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37  комментариев
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56k
Опиум для народа Час назад
-"но, скорее всего, они займутся тем же, чем в большинстве своём занимаются их коллеги из Средней Азии..."
- вот этого все и опасаются...
-
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2k
Жирный бот 5 минут назад
У меня участковый врач африканец)
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2k
РАТНИК 8 минут назад
Партия "Единая Россия" одобряет замену русского населения на чужеродные элементы с чужой культурой, потому что они удобны для коррупции. 1 % богатейших россиян давно срали на 99% остального народа - для них главное это сверхприбыль.
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11k
Бендер Родригес 14 минут назад
Вроде работорговля запрещена..
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18k
Шуруп 14 минут назад
Соотечественники!
Голосуем за луноликого !!!
Сердцем, как положено !!!
Мы же не видим, что творится.
Мы слушаем, что нам говорят...
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3k
Olegsky 18 минут назад
3.14здец. Каждый второй наркоман или наркоторговец. Уже проверено. Отправят тех, кого надо.
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404
mik6059 21 минуту назад
Ну а чё. Им сразу гражданство сходу, чтоб были резидентами и налоги платили в бюджет. Сразу им квартиры - не жить же им как азиаты по 20 рыл в комнате. Надо же международный имидж России поднять - типа, тут рай. Сразу зп им выше рынка - это же "специалисты" офигенные и им надо будет родню на исторической родине кормить. А россияне потерпят в очередной раз
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487
Дементий Мурзич 24 минуты назад
Ха,может быть этих уродов типа титова и прочих мерзавцев,которые наводняют и крышуют мигрантов в России, отправить в Африку, дабы на месте упражнялись с мигрантами на месте. Могут извращаться с ними как по отдельности так и скопом. Ничего не имею против того. что бы титова или оленевода пользовали круглосуточно.
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4k
dampfer 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
SaveUs Полчаса назад
Бы в Найроби. Кения для Африки развитый регион. Народ в целом имеет образование, умеют читать, писать, считать, по английски.
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53k
Прораб 40 минут назад
Попахивает вбросом
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69k
doker 44 минуты назад
Зря немцы не учли ещё 10 000 негров к своим 250 000.
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4k
Walther 46 минут назад
Есть тема! Использовать их как сомалийских пиратов Балтика там, Курилы... [мат] и сыны страны восходящего Солнца охренеют. А если чо, то это не мы! Судоходные путя и все такое.... Мы ж не знали, что по Волге можно на Балтику выйти.
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2k
Звёздный странник 48 минут назад
Россия лучше бы старалась своих граждан трудоустраивать.
Для трудоустройства чернокожих есть другой континент с толерантностью.
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404
mik6059 Pioner76 20 минут назад
Что так много их? И что они у вас делают? Можно подробнее? Просто интересуюсь - честно
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459
zu4ara mik6059 7 минут назад
Ничего не делают, на соцобеспечении присели и сидят, ждут когда им гражданство дадут на халяву. Нормальные работают, но их очень мало. Сска охреневшие совсем... Как цыгане, за каждой халявой в очереди стоят.
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32k
Ashabad 49 минут назад
В общем, это полезно с точки зрения геополитики.
Но вот как отреагирует экономика? Вот это вопрос...
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4k
poбт 57 минут назад
ну для работы в жару они лучшая замена тыштынбеков + на английском говорят
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13k
Кыся Час назад
Не переживайте, у кенийцев давно есть своя ниша - перевозка наркоты в задницах.
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11k
MakDag Час назад
Кенийцы считаются лучшими марафонцами в мире, поэтому их нужно устроить на "Почту России". Корреспонденция будет доходить (добегать) всяко быстрее.
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19k
sos1960sos Час назад
Пригласили, а вот рабочих или дармоедов поймём потом, позже...
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37k
АнтонПолднев Час назад
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8k
Аргуша Час назад
Любовники депутатов и сенаторов, очевидно же!
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