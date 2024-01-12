В Россию пригласили 10 тысяч рабочих из Кении

Россия и Кения подписали соглашение о создании условий для трудоустройства 10 тысяч кенийских граждан. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед. В какой отрасли будут работать трудовые мигранты из Африки чиновник не уточнил.





Есть мнение, что в правительстве России тоже пока остаётся некоторая неопределённость касательно трудоустройства новоиспечённых гастарбайтеров из далёкой страны, но, скорее всего, они займутся тем же, чем в большинстве своём занимаются их коллеги из Средней Азии — строительством и уборкой дворов.



