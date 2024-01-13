Как сейчас выглядит девочка из России, которую называли самым красивым ребёнком в мире

В 2017 году иностранные таблоиды назвали 6-летнюю Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. И сегодня я хочу показать, как спустя 7 лет изменилось это прекрасное дитя. Спойлер: она всё так же прекрасна!
В мире существует огромное количество детей, которые участвуют во многих конкурсах красоты или просто считаются невероятно красивыми. Но время идёт, и детишки вырастают, а вместе с этим меняется и их внешность.
После публикации в знаменитом британском таблоиде родителям Насти стали звонить из разных стран мира с различными рекламными и модельными предложениями, а также с просьбой дать интервью.
Настя сотрудничала с российскими и иностранными модными домами и брендами, такими как Mischka Aoki, Kia Motors, «Сады Придонья», Kenguru, Street Beat Kids. И это далеко не полный список!
На тот момент на девочку было подписано более 500 тысяч человек, что было внушительным результатом для 6-летнего ребёнка.
Но уже в 2018 году французский журнал L’Officiel отдал Насте пятое место в рейтинге пятидесяти самых красивых детей мира. Свой рейтинг они основывали на количестве подписчиков в соцсетях, поисковых запросов и упоминаний в поисковиках, а также по количеству журнальных обложек и рекламных контрактов.
Первой работой стали съёмки в клипе Максима Фадеева «Новая колыбельная», а затем девочка снялась и в клипе Романа Архипова на песню «Солнце».
За это время аккаунт девочки вырос до 1,1 миллиона подписчиков!
Вы могли видеть Настю в качестве ведущей детских шоу «Тыц-парад», «Кухня Kids», «ЛАБ-ШОУ» и «Шоу Насти и Вовы».
Эту награду она взяла в номинации «Ведущий телевизионной программы для детей».
Что ж, будет интересно посмотреть, как же изменится жизнь и сама Анастасия Князева ещё через 10 лет. Ведь всегда интересно наблюдать за людьми, стремительный взлёт которых происходит в ранние годы.
Источник:
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Глазки щурик?
Губки надувает?
А может она картошку любит чистить и на нее миллион картофелелюбов подписалось?
Одни глупые тунеядцы лайкают других таких же...
Какстрашножить!