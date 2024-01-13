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Как сейчас выглядит девочка из России, которую называли самым красивым ребёнком в мире

Как сейчас выглядит девочка из России, которую называли самым красивым ребёнком в мире

Автор:
13 января 2024 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   было стлао   внешность   девочка   девочка выросла   красота   тогда и сейчас   фото   
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В 2017 году иностранные таблоиды назвали 6-летнюю Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. И сегодня я хочу показать, как спустя 7 лет изменилось это прекрасное дитя. Спойлер: она всё так же прекрасна!

В мире существует огромное количество детей, которые участвуют во многих конкурсах красоты или просто считаются невероятно красивыми. Но время идёт, и детишки вырастают, а вместе с этим меняется и их внешность.

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После публикации в знаменитом британском таблоиде родителям Насти стали звонить из разных стран мира с различными рекламными и модельными предложениями, а также с просьбой дать интервью.

Настя сотрудничала с российскими и иностранными модными домами и брендами, такими как Mischka Aoki, Kia Motors, «Сады Придонья», Kenguru, Street Beat Kids. И это далеко не полный список!

На тот момент на девочку было подписано более 500 тысяч человек, что было внушительным результатом для 6-летнего ребёнка.

Но уже в 2018 году французский журнал L’Officiel отдал Насте пятое место в рейтинге пятидесяти самых красивых детей мира. Свой рейтинг они основывали на количестве подписчиков в соцсетях, поисковых запросов и упоминаний в поисковиках, а также по количеству журнальных обложек и рекламных контрактов.

Первой работой стали съёмки в клипе Максима Фадеева «Новая колыбельная», а затем девочка снялась и в клипе Романа Архипова на песню «Солнце».

За это время аккаунт девочки вырос до 1,1 миллиона подписчиков!

Вы могли видеть Настю в качестве ведущей детских шоу «Тыц-парад», «Кухня Kids», «ЛАБ-ШОУ» и «Шоу Насти и Вовы».

Эту награду она взяла в номинации «Ведущий телевизионной программы для детей».

Что ж, будет интересно посмотреть, как же изменится жизнь и сама Анастасия Князева ещё через 10 лет. Ведь всегда интересно наблюдать за людьми, стремительный взлёт которых происходит в ранние годы.

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Метки: Россия   было стлао   внешность   девочка   девочка выросла   красота   тогда и сейчас   фото   
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13  комментариев
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133k
parallax 57 минут назад
Может вырасти тупой куклой зацикленной на своей внешности.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 10 минут назад
Кукла , с убитой с детства психикой ...
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2k
РАТНИК 19 минут назад
Таких людей нужно избегать всеми способами - у них всю жизнь повышенное ЧСВ , высокомерие , наглость, жадность.
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49k
Максим Т. 23 минуты назад
Очередная мукла подрастает.
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3k
Aristarx 24 минуты назад
Тупая шмара мама девочки, в погоне за баблом, обрекла девочку.
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1k
Тордион Полчаса назад
У ребенка трудолюбие? И на каком же поприще она трудится?
Глазки щурик?
Губки надувает?
А может она картошку любит чистить и на нее миллион картофелелюбов подписалось?
Одни глупые тунеядцы лайкают других таких же...
Какстрашножить!
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28
ya da Полчаса назад
Ну хз, чот прям не вижу я особой красоты
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8k
rutt Полчаса назад
Обычный ребёнок, теперь уж и с испорченной психикой. Обычная кукла
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20k
Дмитрий К. Час назад
Педофилия какая-то.
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