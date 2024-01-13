В Чите хозяин изувечил своего пса, выгнал его в подъезд и заявил, что тот был агрессивен

В разговоре с Telegram-каналом Readovka местные жители поведали, что пёс часто гулял один, но никогда не проявлял агрессии. Спустя сутки полицейские нашли хозяина пса.

Хозяин рассказал правоохранителям, четвероногий проявил агрессию к нему и детям, а потому мужчина пырнул его ножом и выставил за дверь умирать. Теперь в произошедшем будет разбираться полиция.