В Чите хозяин изувечил своего пса, выгнал его в подъезд и заявил, что тот был агрессивен

Соседи рассказали, что собака была доброй и ни разу не проявляла агрессии.
12 января жители посёлка Песчанка нашли в подъезде собаку с ножевым ранением. Бедного пса тут же доставили в ветеринарную клинику, где ветеринары боролись за жизнь пса. Волонтёры рассказали, что на боку у пса была огромная рана, из которой торчали внутренности. Пёс не проявлял агрессии, когда ему пытались помочь, но несмотря на усилия врачей, он умер в клинике.
В разговоре с Telegram-каналом Readovka местные жители поведали, что пёс часто гулял один, но никогда не проявлял агрессии. Спустя сутки полицейские нашли хозяина пса.
Хозяин рассказал правоохранителям, четвероногий проявил агрессию к нему и детям, а потому мужчина пырнул его ножом и выставил за дверь умирать. Теперь в произошедшем будет разбираться полиция.
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Желаю уроду перо под рёбра