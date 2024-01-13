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В Чите хозяин изувечил своего пса, выгнал его в подъезд и заявил, что тот был агрессивен

В Чите хозяин изувечил своего пса, выгнал его в подъезд и заявил, что тот был агрессивен

Автор:
13 января 2024 13:48
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Чита   живодёр   животные   собака   стаффордширский терьер   хозяин   
1039
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Соседи рассказали, что собака была доброй и ни разу не проявляла агрессии.

12 января жители посёлка Песчанка нашли в подъезде собаку с ножевым ранением. Бедного пса тут же доставили в ветеринарную клинику, где ветеринары боролись за жизнь пса. Волонтёры рассказали, что на боку у пса была огромная рана, из которой торчали внутренности. Пёс не проявлял агрессии, когда ему пытались помочь, но несмотря на усилия врачей, он умер в клинике.

В разговоре с Telegram-каналом Readovka местные жители поведали, что пёс часто гулял один, но никогда не проявлял агрессии. Спустя сутки полицейские нашли хозяина пса.

Хозяин рассказал правоохранителям, четвероногий проявил агрессию к нему и детям, а потому мужчина пырнул его ножом и выставил за дверь умирать. Теперь в произошедшем будет разбираться полиция.

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Метки: Россия   Чита   живодёр   животные   собака   стаффордширский терьер   хозяин   
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6  комментариев
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18k
Alex ASK Час назад
Ну и мразь...
Желаю уроду перо под рёбра
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4k
Харон Полчаса назад
На кол!!!!!!!!!!!
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11k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Какая жестокость! Как могут быть люди такими жестокими? Его самого надо пырнуть так, чтобы вывалились внутренности, заставить сожрать эти внутренности, потом выковырять глаза, отрубить руки и ноги, залить в глотку кипящее масло или расплавленный свинец, содрать с туловища кожу, полить кислотой, а потом уже сжечь на медленном огне.
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412
Нежмисто Живисто Час назад
Ублюдок
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16k
Kostick Час назад
надеюсь этого ушлёпка прикроют. тут и нарушение правил содержания, и жестокое отношение. даже допустив, что собака проявила агрессию, пырнуть и выкинуть на улицу? кто знает, как та собака могла начать реагировать на окружающих? а вообще давно пора вводить разрешение на содержание собак вводить, да и кошек тоже. в данном случае т.н. самовыгул уже о многом говорит. таким пожизненно запрещать держать любых животных, кроме лобковой вши.
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13k
Владимир Час назад
Сука, я бы его пырнул ножом, мразь!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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