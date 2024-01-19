«Насколько быстро уберут - не могу сказать»: в Нижегородской области на сахарном заводе лопнула цистерна и по улицам потекли тонны патоки

Также Радаев заявил, что убирать всё это безобразие должен собственник завода:

Это вопросы бизнеса и собственника бизнеса. Жизни и здоровью людей это не угрожает. Насколько быстро уберут - не могу сказать.

В Минсельхозе сказали, что патока используется как добавка в корм для крупного рогатого скота и опасности для человека не представляет. Это и так было понятно. Но жители Сергача жалуются на другое - жидкость хлынула в подвалы частных домов и испортила все их запасы, соленья и другие заготовки.

Будет ли собственник завода компенсировать испорченные помидоры и огурцы - пока не сообщили.