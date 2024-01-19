«Насколько быстро уберут - не могу сказать»: в Нижегородской области на сахарном заводе лопнула цистерна и по улицам потекли тонны патоки

Жижа снесла забор и смыла два КамАЗа, потом попала в канализацию и у местных из кранов потекла сладкая вода.
На сахарном заводе в Сергаче случилось ЧП - разорвало цистерну с 4 000 тонн патоки и город затопило сладкое месиво. Сначала пострадала территория предприятия - она превратилась в сладкое болото, затем под напором жижи рухнул забор и патока смыла стоявшие рядом фуры.
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Также местные жители говорили, что жидкость попала в местную канализацию. Вскоре у людей в домах полилась сладковатая водичка. Но глава Сергачского района Олег Радаев это не подтвердил:
Пока может сказать только химический анализ, (мало ли) что будет мерещиться людям. Пока анализов нет.
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Также Радаев заявил, что убирать всё это безобразие должен собственник завода:
Это вопросы бизнеса и собственника бизнеса. Жизни и здоровью людей это не угрожает. Насколько быстро уберут - не могу сказать.
В Минсельхозе сказали, что патока используется как добавка в корм для крупного рогатого скота и опасности для человека не представляет. Это и так было понятно. Но жители Сергача жалуются на другое - жидкость хлынула в подвалы частных домов и испортила все их запасы, соленья и другие заготовки.
Будет ли собственник завода компенсировать испорченные помидоры и огурцы - пока не сообщили.
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Насчёт сладкой водички - они воду из канализации черпают?
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Жижа снесла забор и смыла два КамАЗа, потом попала в канализацию и у местных из кранов потекла сладкая вода.
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водозабор из канализации!?
оригинально.
Хм... Собрать и перегнать.
Заодно и огурцы пригодятся.
Шучу.
как можно сладкой жижей испортить закатанные банки?
М-м-м... Экзотика! :)