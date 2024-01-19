«Насколько быстро уберут - не могу сказать»: в Нижегородской области на сахарном заводе лопнула цистерна и по улицам потекли тонны патоки

Жижа снесла забор и смыла два КамАЗа, потом попала в канализацию и у местных из кранов потекла сладкая вода.