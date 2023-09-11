FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10751 пост • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Река из вина в Португалии попала на видео

Река из вина в Португалии попала на видео

Автор:
11 сентября 2023 15:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Португалия   алкоголь   анадия   вино   потоп   
1564
2
1

Экономический ущерб от этого пока не подсчитали.

Вчера в португальском городе Анадия лопнуло два резервуара с вином на заводе Destilaria Levira. Алкоголь затопил несколько улиц.

Местные власти испугались, что вино попадёт в реку и вызовет экологическую катастрофу. Поэтому на борьбу с потопом бросили все силы - это оплатила компания Destilaria Levira. Сейчас алкоголь уже убрали, экономический ущерб городу и винному заводу ещё не оценили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Португалия   алкоголь   анадия   вино   потоп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
pssst 12 минут назад
Че они в вино добавляют, если попадание его в реку вызовет экологический ущерб?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 45 минут назад
Чё ты там вякаешь мудила, за вёдрами беги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 54 минуты назад
Ну, вот почему, почему - как у них прорвет, так вино течет, а у нас прорвет - канализация?:)) Что ж им там так везет-то?:)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
iskra Сергей 5 минут назад
Не так давно читал про дальнобойщика, который вез вино из Испании.Вино было в 6 кубах,и один из них потек после пересечения российской границы. Водитель срывать пломбы на прицепе не имеет права. Позвонил начальству , сказали - "Ехай на место приемки товара,только желательно обходными путями".(что бы не оштрафовали за загрязнение дорог). Ну он и заехал в какое-то село,где крикнул, что любой может набрать испанского вина бесплатно. Народ моментально сбежался с тазиками,и утром фура поехала уже не оставляя за собой следа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь Час назад
"Если бы море было с пивом, я бы дельфином стал красивым." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

240090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
Набирающие популярность в сообществах
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#люди#ДТП#авто аварии#интересное#милота#США#дизайн#новости
#Юмор#Прикол#Россия#аварии#автомир#Дагестан#позитив#в мире#забавно#такси
#животные#история#машина#автомобили#подборка#интересно#сарказм#девушки#задержание#Москва
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор "В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за пьяные оскорбления "В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за... Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель «Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош «Я в Ислам перехожу!»: православный священник устроил аварию и дебош Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ Пьяный водитель Audi на полной скорости расстрелял машину студента МГУ

На что жалуетесь?

Вернуться