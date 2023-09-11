Река из вина в Португалии попала на видео

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Экономический ущерб от этого пока не подсчитали.
Вчера в португальском городе Анадия лопнуло два резервуара с вином на заводе Destilaria Levira. Алкоголь затопил несколько улиц.
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Местные власти испугались, что вино попадёт в реку и вызовет экологическую катастрофу. Поэтому на борьбу с потопом бросили все силы - это оплатила компания Destilaria Levira. Сейчас алкоголь уже убрали, экономический ущерб городу и винному заводу ещё не оценили.
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