Пятеро рабочих получили ожоги расплавленным алюминием на заводе в Нижегородской области

Инцидент произошёл вчера вечером на заводе "ВолгаСтальПроект" в городе Семёнов Нижегородской области. Пятеро рабочих в цеху по отливке деталей из алюминия заливали расплавленный металл из ковша в круглую форму, который стоял на новом центробежном аппарате, пишут СМИ. Но какой-то всё пошло не но плану и металл раскалённым потоком устремился в цех и обжёг пятерых рабочих.





Больше всех пострадал мужчина находившийся в непосредственной близости от технологической ёмкости с металлом. Он получил ожог 15% тела третьей степени. Остальные работники цеха получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.



