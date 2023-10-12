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Пятеро рабочих получили ожоги расплавленным алюминием на заводе в Нижегородской области

Пятеро рабочих получили ожоги расплавленным алюминием на заводе в Нижегородской области

Автор:
12 октября 2023 12:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Нижегородская область   СЕМЁНОВ   авария   алюминий   завод   металлургия   рабочие   
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Судя по видео, некоторым рабочим сильно повезло, что они находились на расстоянии от технологической ёмкости и их не окатило раскалённым металлом с ног до головы.

Инцидент произошёл вчера вечером на заводе "ВолгаСтальПроект" в городе Семёнов Нижегородской области. Пятеро рабочих в цеху по отливке деталей из алюминия заливали расплавленный металл из ковша в круглую форму, который стоял на новом центробежном аппарате, пишут СМИ. Но какой-то всё пошло не но плану и металл раскалённым потоком устремился в цех и обжёг пятерых рабочих.


Больше всех пострадал мужчина находившийся в непосредственной близости от технологической ёмкости с металлом. Он получил ожог 15% тела третьей степени. Остальные работники цеха получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.


"Один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один средней степени тяжести, у трех работников легкие степени тяжести. У пострадавшего работника с тяжелой степенью тяжести здоровья диагностирован термический ожог тела первой - третьей степени на площади 15%. Другой пострадавший работник, получивший травмы, квалифицированные как средней степени тяжести, получил термический ожог тела первой-третьей степени на площади 5%", — сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области.

Все пострадавшие находятся в больнице. Причины ЧП на производстве пока неизвестны. Сообщается, что Государственная инспекция труда поставила на особый контроль расследование обстоятельств и причин группового несчастного случая.

Металлургическая компания "ВолгаСтальПроект" была основана в 2005 году. Основным направлением деятельности предприятия является производство металлургических заготовок деталей, которые применяются в различных отраслях машиностроения.

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Метки: Нижегородская область   СЕМЁНОВ   авария   алюминий   завод   металлургия   рабочие   
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10  комментариев
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7k
Roman 46 минут назад
За такие вотермарки надо жестоко карать.
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9k
Trenzel2003 12 минут назад
Похоже что форму не просушили перед заливкой, вот она и рванула.
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17k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
причины неизвестны - мля да вы серьезно?
не соблюдение техники безопастности в угоду скорости и прибыли !!!!
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Хапуги-предприниматели экономят на безопасности. Посадить всех.
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62k
doker Час назад
Узнать бы производителя "нового центробежного аппарата".
Это как металлурги-прокатчики писали: "Ставим немецкую линию - кнопку нажали и поехали. Цены на немецкую конские. Ставим такую же китайскую линию, дешевле - кувалда, лом и мат, но поехала..."
Я пускал "индийский" завод. Это жесть... Программист, индийский, программу удалённо ещё пишет, а мы гексаном уже цех прокачиваем...
А Ростехнадзор напишет - человеческий фактор. Главного инженера лишат премии.
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24k
ЦСКА Час назад
Вот так все и было...
Ссылка www.youtube.com
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91k
Херанука Паибалу Час назад
такое ощущение, как будто в форме была чуток вода
мгновенно вскипела, и паром понесла по цеху жидкий люминь.....
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