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Чиновника Минлесхоза Нижегородской области задержали с поличным после убийства медвежонка

Чиновника Минлесхоза Нижегородской области задержали с поличным после убийства медвежонка

Автор:
22 июня 2023 10:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Нижегородская область   браконьерство   животные   медвежонок   наказание   охота   убийство   экология   
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Высокопоставленный браконьер в тот момент грузил добычу в авто, а потом пытался спешно избавиться от туши убитого медвежонка. "Нет тела - нет дела".

В Нижегородской области с поличным попался главный областной специалист Минлесхоза. Браконьера задержали местные егеря.


Чиновник решил побаловаться охотой в угодьях неподалеку от деревни Красногорка. Там он самца медведя. Мужчину поймали с добычей, и егеря тут же вызвали полицию. Нижегородца Сизова - правда, не без сопротивления - задержали. Чиновник пытался избавиться от туши животного, для чего подъехал к воде, чтобы утопить медвежонка в пруду. Однако скрыться ему не удалось, как и замести следы.



Простые нижегородцы возмущены поведением человека, который обязан охранять природу.

  • «Живорез. Нашёл слабого и грохнул»
  • «Зачем ему медвежонок? Есть что ли нечего?»
  • «Так-то сезон охоты осенью на медведя открывается и это хороших денег стоит — решил чел нахаляву поохотиться» (орфография и пунктуация комментариев сохранены - Авт.).
  • «Он при должности/исполнении! Наказание всем госслужащим должно умножаться на „2“, от лесника до министра с депутатом!».


В соцсетях ожидают эпической истории, как медведь напал на человека, и тот был вынужден защищаться. И, скорее всего, эта перспектива более чем вероятна - группа поддержки уже рассказывает что-то похожее.


Как сообщают СМИ, в отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Наказание по этой статье - от трех до пяти лет лишения свободы.


Кроме этого, в министерстве проводится служебная проверка, по окончанию которой сотрудника ведомства обещали уволить за "совершенно недопустимое поведение" (цит. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева). Впрочем, он опередил события и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Нижегородская область   браконьерство   животные   медвежонок   наказание   охота   убийство   экология   
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5  комментариев
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16k
Smiley Полчаса назад
"Там он самца медведя."
Интрига, однако.
Он самца медведя ЧТО?
Съел, убил, трахнул??
Куда торопимся?
Или просто НЕ ЧИТАЕМ что постим?
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263
Feud 7 минут назад
Да у него по роже видно - тварь.
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18k
Вася 43 минуты назад
никогда такого не было и вот опять
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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