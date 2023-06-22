Чиновника Минлесхоза Нижегородской области задержали с поличным после убийства медвежонка

Высокопоставленный браконьер в тот момент грузил добычу в авто, а потом пытался спешно избавиться от туши убитого медвежонка. "Нет тела - нет дела".
В Нижегородской области с поличным попался главный областной специалист Минлесхоза. Браконьера задержали местные егеря.
Чиновник решил побаловаться охотой в угодьях неподалеку от деревни Красногорка. Там он самца медведя. Мужчину поймали с добычей, и егеря тут же вызвали полицию. Нижегородца Сизова - правда, не без сопротивления - задержали. Чиновник пытался избавиться от туши животного, для чего подъехал к воде, чтобы утопить медвежонка в пруду. Однако скрыться ему не удалось, как и замести следы.
Осторожно! Видео содержит кадры жестокости!
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Простые нижегородцы возмущены поведением человека, который обязан охранять природу.
- «Живорез. Нашёл слабого и грохнул»
- «Зачем ему медвежонок? Есть что ли нечего?»
- «Так-то сезон охоты осенью на медведя открывается и это хороших денег стоит — решил чел нахаляву поохотиться» (орфография и пунктуация комментариев сохранены - Авт.).
- «Он при должности/исполнении! Наказание всем госслужащим должно умножаться на „2“, от лесника до министра с депутатом!».
В соцсетях ожидают эпической истории, как медведь напал на человека, и тот был вынужден защищаться. И, скорее всего, эта перспектива более чем вероятна - группа поддержки уже рассказывает что-то похожее.
Как сообщают СМИ, в отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Наказание по этой статье - от трех до пяти лет лишения свободы.
Кроме этого, в министерстве проводится служебная проверка, по окончанию которой сотрудника ведомства обещали уволить за "совершенно недопустимое поведение" (цит. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева). Впрочем, он опередил события и написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Интрига, однако.
Он самца медведя ЧТО?
Съел, убил, трахнул??
Куда торопимся?
Или просто НЕ ЧИТАЕМ что постим?