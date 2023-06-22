Чиновника Минлесхоза Нижегородской области задержали с поличным после убийства медвежонка

Как сообщают СМИ, в отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Наказание по этой статье - от трех до пяти лет лишения свободы.





Кроме этого, в министерстве проводится служебная проверка, по окончанию которой сотрудника ведомства обещали уволить за "совершенно недопустимое поведение" (цит. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева). Впрочем, он опередил события и написал заявление об увольнении по собственному желанию.