Идеал женской красоты образца 50-х: наглядного о секс-символах того времени

Перед вами самые яркие актрисы и фотомодели 50-х годов. По мнению современных мужчин, тот период в истории моды и красоты считается наиболее женственным. Излишняя худоба тогда была не в тренде. Популярна была полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, подчеркнутые женственными платьями , юбками и глубокими декольте.