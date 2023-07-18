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Идеал женской красоты образца 50-х: наглядного о секс-символах того времени

Идеал женской красоты образца 50-х: наглядного о секс-символах того времени

Автор:
18 июля 2023 18:53
Метки: актиса   девушки   женщины   красота   мода   ностальгия   фотомодель   
1530
16

Перед вами самые яркие актрисы и фотомодели 50-х годов. По мнению современных мужчин, тот период в истории моды и красоты считается наиболее женственным. Излишняя худоба тогда была не в тренде. Популярна была полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, подчеркнутые женственными платьями , юбками и глубокими декольте.

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Метки: актиса   девушки   женщины   красота   мода   ностальгия   фотомодель   
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6  комментариев
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Ясен Пень Час назад
Как красиво, когда всё своё.
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Руслана Тарасова Полчаса назад
Каждая из этих актрис имеют свою индивидуальность. А сейчас ? Любой конкрус красоты, это конкурс пластических хирургов.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Идеалы здорового человека. Не жиробасины и не дохлятины.
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11
paulgr Опиум для народа 23 минуты назад
На первой фотке не совсем здоровая талия.
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1k
Rom 38 минут назад
Да, отличные девки и попки.
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
Да они и сейчас Ого го го
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