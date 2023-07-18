Идеал женской красоты образца 50-х: наглядного о секс-символах того времени

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Перед вами самые яркие актрисы и фотомодели 50-х годов. По мнению современных мужчин, тот период в истории моды и красоты считается наиболее женственным. Излишняя худоба тогда была не в тренде. Популярна была полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, подчеркнутые женственными платьями , юбками и глубокими декольте.
1. Бетти Бросмер — первая красавица 1950-х годов, звезда обложек и прообраз девушек пин-ап
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3. Роскошная блондинка Джои Лэнсинг - однa из самых красивых актрис 50-х годов в Голливуде
5. Самая высокооплачиваемая актриса 50-х годов — Одри Хепбёрн, считается эталоном женственности, стиля и красоты по сей день
7. Элизабет Тэйлор. Первая актриса, чей гонорар за съёмки в фильме составил миллион долларов, 50-е
9. В 1950 году один из журналистов раскритиковал Мерилин Монро, сказав что ее красота заключается в дорогой одежде. В качестве ответа она надела мешок для картошки и устроила фотосессию
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Метки: актиса девушки женщины красота мода ностальгия фотомодель
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