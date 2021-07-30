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Стиль женщин 40-х годов: винтажные фото

Стиль женщин 40-х годов: винтажные фото (31 фото)

Автор:
30 июля 2021 17:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: 40-е   девушки   женщины   красавицы 40-х   красота   прошлое   стиль   фото   
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Несмотря на войны тех лет, женщины в 1940-х годах могли создавать потрясающие образы, прически, и диктовать стиль. Главный фокус был именно на прическе - в то время волосы всячески укладывали и экспериментировали со стилем. Именно поэтому в 40-е было целое разнообразие причесок, и каждая из них была уникальна, и даже могла визуально скрыть какие-то недостатки лица. Посмотрим на красавиц 40-х!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 40-е   девушки   женщины   красавицы 40-х   красота   прошлое   стиль   фото   
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4  комментария
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983
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Интересные, а главное – разные, лица.
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39
Дядя Витя 38 минут назад
Все хороши!
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1k
_♛_ 56 минут назад
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22k
Ваня Час назад
нормальные девушки для своего времени...
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