Стиль женщин 40-х годов: винтажные фото

Несмотря на войны тех лет, женщины в 1940-х годах могли создавать потрясающие образы, прически, и диктовать стиль. Главный фокус был именно на прическе - в то время волосы всячески укладывали и экспериментировали со стилем. Именно поэтому в 40-е было целое разнообразие причесок, и каждая из них была уникальна, и даже могла визуально скрыть какие-то недостатки лица. Посмотрим на красавиц 40-х!

0 В основном прически 40-х годов были вдохновлены образами актрис этой эпохи. Правительство США даже однажды попросило американскую актрису Веронику Лейк обрезать свои длинные локоны, чтобы помочь повлиять на женщин - так как длинные волосы были опасны при работе на заводах. Посмотрите на эти ретро снимки из 40-х:

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