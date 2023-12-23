18 провокационных подиумных нарядов последних лет, доказывающих, что современная мода — удел избранных

В наши дни подиум всё чаще выступает в роли места для самых смелых экспериментов, которые только могут прийти в голову модельерам. Современные показы буквально стали синонимом слова «провокация». Ну, а если этой самой «провокации» нет, то, будьте уверены, о мероприятии забудут совсем скоро.
И вот, когда, кажется, что модный мир уже не способен нас чем-либо удивить, очередной модный дом находит способ шокировать общественность чем-то новеньким. Ниже вы можете увидеть фото модных образов последних лет, которые утёрли нос даже мясному костюму Леди Гаги.
Ирвинг вдохновлялся подводной жизнью и удивительными созданиями, обитающими на дне моря. Поэтому модели, появлявшиеся на подиуме, напоминали причудливых фантастических существ.
Молодой дизайнер презентовал крайне странную и необычную коллекцию зимней одежды под названием «Puffed». Ранее он разрабатывал модели, сделанные в подобном стиле, для известного бренда Moncler.
Надувные брюки с четырьмя штанинами вызвали небывалый ажиотаж. Также в рамках показа были продемонстрированы огромные дутые куртки с необъятными рукавами. Кстати, в подобном прикиде на красной дорожке появлялся певец Сэм Смит на церемонии награждения Brit Awards 2023.
Японский дизайнер Кей Ниномия представила своё странное творение на показе мод в Париже, зима 2023 год
Некоторые критики были уверены, что дизайнер при создании этого образа вдохновлялась темой Covid-19.
Андерсон изобразил причудливое отражение нашей повседневной жизни с помощью искажённых зеркальных поверхностей и намёков на цифровой мир.
При создании своей коллекции дизайнеры вдохновлялись популярным сериалом «Корона», скандалами, произошедшими внутри британской монаршей семьи, и славянскими сказками.
Источник:
- 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно
- 16 модных недоразумений, которые по какой-то причине всё равно были выставлены на полки магазинов одежды
- 17 примеров экстремального дизайна одежды и аксессуаров
- 10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом
- Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи
-------
из увиденного можно заключить только то, что современная мода это удел не избранных, а на голову 364нутых.