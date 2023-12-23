18 провокационных подиумных нарядов последних лет, доказывающих, что современная мода — удел избранных

В наши дни подиум всё чаще выступает в роли места для самых смелых экспериментов, которые только могут прийти в голову модельерам. Современные показы буквально стали синонимом слова «провокация». Ну, а если этой самой «провокации» нет, то, будьте уверены, о мероприятии забудут совсем скоро.