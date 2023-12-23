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18 провокационных подиумных нарядов последних лет, доказывающих, что современная мода — удел избранных

18 провокационных подиумных нарядов последних лет, доказывающих, что современная мода — удел избранных

Автор:
23 декабря 2023 09:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   красота   мода   модель   одежда   фантазия   фото   
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В наши дни подиум всё чаще выступает в роли места для самых смелых экспериментов, которые только могут прийти в голову модельерам. Современные показы буквально стали синонимом слова «провокация». Ну, а если этой самой «провокации» нет, то, будьте уверены, о мероприятии забудут совсем скоро.

И вот, когда, кажется, что модный мир уже не способен нас чем-либо удивить, очередной модный дом находит способ шокировать общественность чем-то новеньким. Ниже вы можете увидеть фото модных образов последних лет, которые утёрли нос даже мясному костюму Леди Гаги.

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Ирвинг вдохновлялся подводной жизнью и удивительными созданиями, обитающими на дне моря. Поэтому модели, появлявшиеся на подиуме, напоминали причудливых фантастических существ.

Молодой дизайнер презентовал крайне странную и необычную коллекцию зимней одежды под названием «Puffed». Ранее он разрабатывал модели, сделанные в подобном стиле, для известного бренда Moncler.

Надувные брюки с четырьмя штанинами вызвали небывалый ажиотаж. Также в рамках показа были продемонстрированы огромные дутые куртки с необъятными рукавами. Кстати, в подобном прикиде на красной дорожке появлялся певец Сэм Смит на церемонии награждения Brit Awards 2023.

Некоторые критики были уверены, что дизайнер при создании этого образа вдохновлялась темой Covid-19.

Андерсон изобразил причудливое отражение нашей повседневной жизни с помощью искажённых зеркальных поверхностей и намёков на цифровой мир.

При создании своей коллекции дизайнеры вдохновлялись популярным сериалом «Корона», скандалами, произошедшими внутри британской монаршей семьи, и славянскими сказками.

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Метки: в мире   красота   мода   модель   одежда   фантазия   фото   
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2  комментария
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19k
Shtoppi 50 минут назад
<<...доказывающих, что современная мода удел избранных>>
-------
из увиденного можно заключить только то, что современная мода это удел не избранных, а на голову 364нутых.
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17k
a_komolow 6 минут назад
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