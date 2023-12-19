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10 самых громких и революционных явлений из мира моды, которые взорвали 2023 год

10 самых громких и революционных явлений из мира моды, которые взорвали 2023 год

Автор:
19 декабря 2023 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   мода   одежда   революция   фото   явление   
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Может показаться, что мир моды довольно скучен — платьишки да сумочки, сумочки да платьишки. Но на самом деле и в этой индустрии есть свои революционеры, которые выводят само понятие моды на новый уровень.

Модный портал Dezeen подвёл итоги 2023 года и назвал самые громкие модные события и явления, о которых больше всего говорили в этом году.

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На Неделе моды в Лондоне дизайнер Джонатан Андерсон представил «пластилиновую» коллекцию. Мастер решил добавить моде лёгкости и игривости.

Эта инсталляция с использованием огромной надувной скульптуры была создана в честь запуска капсульной коллекции, разработанной японской художницей Яёи Кусамой для Louis Vuitton.

Мир ещё не отошёл от Big Red Boots, которые были созданы брендом MSCHF, как они объединились с Crocs и создали Big Red Boots (Yellow). Потешные сапоги из этой коллабарации поменяли цвет и приобрели узнаваемые кроксовые отверстия.

На Парижской Неделе моды Schiaparelli произвели настоящий фурор — они представили три платья с головами животных. И тут бы возмутиться всем возможным активистам, но при создании этих нарядов ни один дикий зверь не пострадал, так как для их создания были использованы искусственные материалы. Остаётся аплодировать мастерам, которые смогли добиться такой потрясающей реалистичности.

Можно было бы и не обратить внимание на этот комбинезон, если бы не одно но. При создании наряда модельер Стелла Маккартни отказалась от неперерабатываемого пластика в пользу биоматериалов. Блестящие маленькие диски, которыми расшивался комбинезон, выполнены из полимера целлюлозы, который извлекают из деревьев. Этот материал естественным образом отражает свет и даёт блеск пластинкам.

Дизайнер Кэти Маркс перенесла рак груди и мастэктомию. Опираясь на свой опыт, она разработала коллекцию одночашечковых бюстгальтеров и купальников. По словам Кэти, она создала подобную модель лифа для того, чтобы женщины чувствовали себя более уверенно в своей асимметрии.

MSCHF знают толк в наведении суеты. Интернет буквально взорвался, когда они представили микроскопическую сумочку Louis Vuitton, отпечатанную на 3D-принтере. Размер сумки составляет 657 на 222 на 700 микрометров. Бренд создал эту вещь для того, чтобы высмеять и поставить под сомнение функциональность все более и более маленьких сумочек, производимых индустрией моды.

Кстати, в итоге сумочку продали за $63 750 (~5 786 236 руб), и это почти в 20 раз больше стоимости оригинальной сумки Louis Vuitton.

Rewild the Run — это уникальный проект обуви с массивной щетинистой подошвой, созданный Кики Грамматопулос. Подобная обувь помогает распространять семена растений в городской среде (подобно тому, как семена растений прикрепляются к шерсти животных и распространяются естественным путём).

Мы уже писали об этих необыкновенных платьях. Вот здесь вы можете почитать подробнее о том уникальном показе.

Лауреат Притцкеровской премии, архитектор Фрэнка Гери, разработал специально для Louis Vuitton ограниченную серию сумок. За основу Гери взял три своих самых известных здания — Музей поп-культуры в Сиэтле, Музей Гуггенхайма в Бильбао и Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

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Метки: в мире   люди   мода   одежда   революция   фото   явление   
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5  комментариев
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28k
Егор 2 часа назад
Изобретатель таких подошв никогда в говно не наступал.
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ruslan d 7 минут назад
Как бы кто не смеялся и не иронизировал , отголоски этих работ довольно скоро мы увидим на прилавках
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87k
Доктор Джонс Час назад
"которые взорвали 2023 год":
Ссылка www.youtube.com
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4k
Харон 2 часа назад
"которые взорвали 2023 год"???
Скорее взорвали сельский туалет, полный дерьмища.
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