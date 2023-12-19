10 самых громких и революционных явлений из мира моды, которые взорвали 2023 год

MSCHF знают толк в наведении суеты. Интернет буквально взорвался, когда они представили микроскопическую сумочку Louis Vuitton, отпечатанную на 3D-принтере. Размер сумки составляет 657 на 222 на 700 микрометров. Бренд создал эту вещь для того, чтобы высмеять и поставить под сомнение функциональность все более и более маленьких сумочек, производимых индустрией моды.

Кстати, в итоге сумочку продали за $63 750 (~5 786 236 руб), и это почти в 20 раз больше стоимости оригинальной сумки Louis Vuitton.