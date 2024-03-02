Как китайцы крадут личности славянских женщин

Девушка-ютубер обнаружила, что в Китае, оказывается, у нее полно аккаунтов в соц. сетях – в китайской «инсте» Xiaohongshu, на Таобао и везде, где можно продавать товары. Она, оказывается, очень успешный продавец русской еды и товаров в Китае.
Все благодаря Дипфейку при помощи искусственного интеллекта. Потому что украли не просто фотографии. За счет того, что девушка вела свой канал на Ютуб, что очень сподручно для искусственного интеллекта.
Нейросети «скармливаются» все ролики – чем больше, тем лучше. И тогда она сама может производить очень достоверные видео и в точности копировать речь. Правда говорила девушка Ольга на китайском, ведь потребителям так удобнее ее смотреть.
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Причем «ненастоящая» симпатичная блондинка набрала от 1000 до 150 000 фанатов, в зависимости от соц.сети. Одни из ключевых товаров для продажи у искусственного блогера были российские сладости, китайцы и правда обожают некоторые наши конфеты.
Думаю, многие слышали про Крокант. (Кстати, читала, что многие китайцы почему-то думают, что Аленка с шоколадки – это мальчик).
Резонное возмущение
Девушка по имени Ольга Лоек была раздражена, что у нее буквально украли личность – внешность, голос, даже то, как она улыбается! Сказала, что не знает ни слова по-китайски на самом деле.
И при этом ее ненастоящие клоны приносят большую прибыль владельцем, а девушка сама силится монетизировать свое блогерство на Ютуб, но пока не получает дохода.
Владельца поддельных аккаунтов девушка найти не может, он скрывает себя, а она совершенно не понимает, как работают китайские сети.
С добрыми намерениями
В своих видео китайский клон рассказывал не только о товарах, у нее были ролики про русские свадебные традиции. Ролики, почему русским девушкам нравятся китайские мужчины. В общем, контент, который укрепляет имидж России и укрепляет отношения между народами.
- Люблю Китай и китайскую культуру, надеюсь, что проживу тут всю жизнь, - говорит ии-блогерша, которой и в жизни-то не существовало.
Тонкий момент в том, что Ольга в итоге оказалась даже не русской, а украинкой. Она настроена антироссийски, потому это для нее дополнительный фактор удара по вмешательству в личное пространство.
Не думаю, что укравший ее личность китаец отличает русский от украинского, потому он даже не понял, что «крадет» ютубера не той страны. Ольга, правда, потерла свои видео на любом языке, кроме английского. Но – увы, поздно.
Еще одно доказательство, что мы для азиатов – все на одно лицо!
Если честно, не думаю, что девушке удастся добиться справедливости и удаления своей китайской копии. Китай закрылся за своим большим фаерволом и не обращает внимания на жалобы, который происходят на внешних ресурсах.
С другой стороны, спасибо что не заставили участвовать в неприличных видео.
Что делать девушке, как думаете?
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