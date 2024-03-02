FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1290 постов • 235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Как китайцы крадут личности славянских женщин

Как китайцы крадут личности славянских женщин

Автор:
02 марта 2024 10:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   девушки   кража личности   красота   личность   люди   славянская внешность   фото   
939
8
1

Девушка-ютубер обнаружила, что в Китае, оказывается, у нее полно аккаунтов в соц. сетях – в китайской «инсте» Xiaohongshu, на Таобао и везде, где можно продавать товары. Она, оказывается, очень успешный продавец русской еды и товаров в Китае.

Все благодаря Дипфейку при помощи искусственного интеллекта. Потому что украли не просто фотографии. За счет того, что девушка вела свой канал на Ютуб, что очень сподручно для искусственного интеллекта.

Нейросети «скармливаются» все ролики – чем больше, тем лучше. И тогда она сама может производить очень достоверные видео и в точности копировать речь. Правда говорила девушка Ольга на китайском, ведь потребителям так удобнее ее смотреть.


Причем «ненастоящая» симпатичная блондинка набрала от 1000 до 150 000 фанатов, в зависимости от соц.сети. Одни из ключевых товаров для продажи у искусственного блогера были российские сладости, китайцы и правда обожают некоторые наши конфеты.

Думаю, многие слышали про Крокант. (Кстати, читала, что многие китайцы почему-то думают, что Аленка с шоколадки – это мальчик).

Резонное возмущение

Девушка по имени Ольга Лоек была раздражена, что у нее буквально украли личность – внешность, голос, даже то, как она улыбается! Сказала, что не знает ни слова по-китайски на самом деле.

И при этом ее ненастоящие клоны приносят большую прибыль владельцем, а девушка сама силится монетизировать свое блогерство на Ютуб, но пока не получает дохода.

Владельца поддельных аккаунтов девушка найти не может, он скрывает себя, а она совершенно не понимает, как работают китайские сети.

В своих видео китайский клон рассказывал не только о товарах, у нее были ролики про русские свадебные традиции. Ролики, почему русским девушкам нравятся китайские мужчины. В общем, контент, который укрепляет имидж России и укрепляет отношения между народами.

- Люблю Китай и китайскую культуру, надеюсь, что проживу тут всю жизнь, - говорит ии-блогерша, которой и в жизни-то не существовало.

Тонкий момент в том, что Ольга в итоге оказалась даже не русской, а украинкой. Она настроена антироссийски, потому это для нее дополнительный фактор удара по вмешательству в личное пространство.

Не думаю, что укравший ее личность китаец отличает русский от украинского, потому он даже не понял, что «крадет» ютубера не той страны. Ольга, правда, потерла свои видео на любом языке, кроме английского. Но – увы, поздно.

Еще одно доказательство, что мы для азиатов – все на одно лицо!

Если честно, не думаю, что девушке удастся добиться справедливости и удаления своей китайской копии. Китай закрылся за своим большим фаерволом и не обращает внимания на жалобы, который происходят на внешних ресурсах.

С другой стороны, спасибо что не заставили участвовать в неприличных видео.

Что делать девушке, как думаете?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Китай   девушки   кража личности   красота   личность   люди   славянская внешность   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
512
Шэльмавье фон Шольценко 11 минут назад
Расходимся, хохлошкура шмоньку продает через ютуб на английском.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

913604



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое...
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе...
Набирающие популярность в сообществах
Часы Montana времен СССР. Миф, на который повелись
Часы Montana времен СССР. Миф, на который повелись
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#позитив#кино#история#Ynews
#Прикол#автомир#интересное#забавно#дети#Автовсячина#Россия#Суд#Китай#подборка
#машина#животные#в мире#люди#факты#интересно#кот#природа#Санкт-Петербург#Еда
Не водой единой Не водой единой 17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты 17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты 25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира 25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира 20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году 20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в... 12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа 12 фото простых и очаровательных советских девушек: естественная красота без макияжа Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка

На что жалуетесь?

Вернуться