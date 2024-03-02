Как китайцы крадут личности славянских женщин

И при этом ее ненастоящие клоны приносят большую прибыль владельцем, а девушка сама силится монетизировать свое блогерство на Ютуб, но пока не получает дохода.

Владельца поддельных аккаунтов девушка найти не может, он скрывает себя, а она совершенно не понимает, как работают китайские сети.