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Стильные 90-е: как девушки готовились к дискотеке в "лихие" года

Стильные 90-е: как девушки готовились к дискотеке в "лихие" года

Автор:
07 сентября 2023 11:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90   бес силикона   девушки   дискотека   красота   люди   фото   
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В 90-е годы в России дискотеки были популярным развлечением для молодежи. Это было время, когда мода и стиль играли огромную роль в жизни молодых людей.

Девушки тщательно готовились к походу на дискотеку, стремясь выглядеть стильно и привлекательно.

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Одним из самых популярных элементов гардероба девушек того времени были мини-юбки. Они были очень популярны и считались символом свободы и сексуальности. Девушки сочетали мини-юбки с топами, блузками или футболками. Часто использовались яркие цвета и необычные принты, чтобы привлечь внимание.

Также важным элементом стиля на дискотеке были высокие каблуки или платформенные туфли. Они придавали девушкам дополнительную высоту и создавали эффектные силуэты.

Девушки также предпочитали носить обувь ярких цветов или с блестящими деталями, чтобы привлечь внимание.

Одежда на дискотеку в 90-е годы часто включала элементы гламура и блеска. Девушки носили блестящие платья, топы или юбки с пайетками или блестками. Такие наряды помогали выделиться на танцполе и создавали праздничную атмосферу.

Кроме того, аксессуары играли важную роль в образе девушек на дискотеке. Популярными были большие серьги, ожерелья, браслеты и кольца. Они добавляли яркости и стиля к образу и подчеркивали индивидуальность каждой девушки.

Волосы также занимали важное место в образе девушек на дискотеке. Часто они укладывались в высокие прически с объемом или делались кудри.

На пике моды были челки обильно обработанные лаком. Использовались также яркие заколки, резинки или ободки, чтобы придать прическе дополнительный акцент.

Дискотеки в 90-е годы были местом, где девушки могли проявить свою индивидуальность и стиль. Но самое главное они могли выделиться на танцполе и привлечь внимание. А что еще надо в молодые годы?

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Метки: 90   бес силикона   девушки   дискотека   красота   люди   фото   
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21  комментарий
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110
Konst Час назад
Как же всё таки красиво когда нет накачанных губ, жоп и т.п. Естественная красота прекрасна!
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10k
Сол Гудман 2 минуты назад
Естественная красота
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14k
котегRUS 2 минуты назад
думаю, что за эту одинокую чиксу - полюбасу махла была за клубом..
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1k
Евгений 3 минуты назад
Домашку задали на тему "90-е"?
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315
zolotoman 13 минут назад
"Дискотеки в 90-е годы были местом, где девушки могли проявить свою индивидуальность и стиль". Нет, это было место, где их дядьки взрослые снимали и везли шпилить в номера.
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4k
leofox 17 минут назад
Ты так хороша в своем платье в обтяжку, но знает ли мама куда ты пошла?
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151k
стас 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Михаил Гривин Полчаса назад
Да так же, как и сейчас: там побрила, там подкрасила - и пошла
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Да не только в России так.
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81k
Доктор Джонс 38 минут назад
Дольчики - безумно хороши...
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1k
Катрин 45 минут назад
ааааа!!! помню себя! да, был любимый свитер с люрексом лепёрдового принта:), длинный, по середину бедра... ээээх
ну я была прям звездой!
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12k
Сергей 49 минут назад
Зато пацаны ходили на дискотеку, подраться.
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15k
FatZilla Час назад
>>Они добавляли яркости и стиля к образу и подчеркивали индивидуальность каждой девушки<<

Если так делают все, то вместо подчёркивания индивидуальности это становится униформой. Как и сейчас - медийных всяких девах трудно отличать между собой - у них лица как под копирку - скуластые (филлеры), губастые (ботокс), хайлайтер и одинаковый мейкап, даже прически одинаковые.
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376
Алексей Бляйбтрой Час назад
мало фото, автор не раскрыл темы совсем. Лишь бы написать...тьфу
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16k
banzai7 Час назад
Судя по фото в 90-е одно &лядство было. Просто оно было более заметно, на фоне общей серости.
Куда больше &лядства сейчас.
А нормальные девушки были в любое время.
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1k
muhandes Час назад
Не знал что в 90-е "Бар" в России называли "BARAS"
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52k
stabskapitan 2 часа назад
Автор, тебе в 90-е лет то сколько было?
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