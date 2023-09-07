Стильные 90-е: как девушки готовились к дискотеке в "лихие" года

Одним из самых популярных элементов гардероба девушек того времени были мини-юбки. Они были очень популярны и считались символом свободы и сексуальности. Девушки сочетали мини-юбки с топами, блузками или футболками. Часто использовались яркие цвета и необычные принты, чтобы привлечь внимание.