16 снимков известных вещей с непривычного ракурса

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Мировые достопримечательности видели все. Одни - вживую, другие - на снимках. Но мало кто видел их с непривычного ракурса. К счастью, мы можем это исправить!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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