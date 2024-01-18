FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1020 постов • 243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
16 снимков известных вещей с непривычного ракурса

16 снимков известных вещей с непривычного ракурса

Автор:
18 января 2024 12:46
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   взгляд   вид   достопримечательность   ракурс   явление   
3319
17

Мировые достопримечательности видели все. Одни - вживую, другие - на снимках. Но мало кто видел их с непривычного ракурса. К счастью, мы можем это исправить!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   взгляд   вид   достопримечательность   ракурс   явление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Игорь 2 часа назад
"Белый дом" напоминает уже ДОМ ПРИСТАРЕЛЫХ что ли )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
962
ProFanas 42 минуты назад
Элвис? ТЫ?!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис Час назад
Выражение лица Статуи Свободы как у бабулек в очереди в поликлинике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501382



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост доброго юмора о буддистах
Пост доброго юмора о буддистах
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Набирающие популярность в сообществах
За какое время обновляется наш организм
За какое время обновляется наш организм
Эффект бабочки в реальной жизни
Эффект бабочки в реальной жизни
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересно#аварии#ДТП#собака#полиция#позитив#новости
#животные#автомир#факты#кино#люди#авто аварии#история#инцидент#забавно#Ynews
#машина#Прикол#Юмор#интересное#фильм#Автовсячина#Китай#задержание#истории#подборка
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Животные-каннибалы: 12 существ, пожирающих себе подобных Животные-каннибалы: 12 существ, пожирающих себе подобных Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых 35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп 35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп 45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну 45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну Необъяснимая мистика современных будней Необъяснимая мистика современных будней

На что жалуетесь?

Вернуться