17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь

Хорошо известно, что люди испытывают самые сильные эмоции, когда пробуют что-то в первый раз. Благодаря фотографиям и видео есть возможность поделиться некоторыми потрясающими историями. Первый раз - это то, что нельзя вернуть, но можно сохранить и пересмотреть ещё раз.