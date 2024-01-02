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17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь

17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь

Автор:
02 января 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Удивительный   взгляд   изменили   первый   раз   
2499
18

Хорошо известно, что люди испытывают самые сильные эмоции, когда пробуют что-то в первый раз. Благодаря фотографиям и видео есть возможность поделиться некоторыми потрясающими историями. Первый раз - это то, что нельзя вернуть, но можно сохранить и пересмотреть ещё раз.

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Метки: Жизнь   Удивительный   взгляд   изменили   первый   раз   
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5  комментариев
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Puans-on Час назад
Комментарий к фото
Я думал, что впервые без макияжа.
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108
SRGee 59 минут назад
Прям сначала чувствуешь чуждость этого поста - не твоё, не родное. Такое ощущение, что тебе прививают какую-то хрень в красивой и доброй обёртке. Всё - минусуйте)))
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108
SRGee Jay Freeman 16 минут назад
По вашему желанию. Я минуснул пост
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