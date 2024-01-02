17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь

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Хорошо известно, что люди испытывают самые сильные эмоции, когда пробуют что-то в первый раз. Благодаря фотографиям и видео есть возможность поделиться некоторыми потрясающими историями. Первый раз - это то, что нельзя вернуть, но можно сохранить и пересмотреть ещё раз.
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17. Малыш родился слепым. После двух пересадок роговицы ему разрешили водить свою игрушечную машинку
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