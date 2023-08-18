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45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну

45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну

Автор:
18 августа 2023 10:23
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Китай   достопримечательность   мир   природа   путешествия   страна   
1407
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Китай - большая страна, поэтому неудивительно, что она весьма разнообразна по своему рельефу, климату, архитектуре и культуре. Страна восхищает своей городской средой, природными жемчужинами и богатой историей, соседствующей с инновациями.

Перед вами наглядные доказательства, насколько Китай многоликий.

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Он поднимает туристов на высоту 330 метров в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань.


Это три китайских святых: Шоу, Фу и Лу.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Китай   достопримечательность   мир   природа   путешествия   страна   
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3  комментария
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1k
Антон 24 минуты назад
С каким бы я удовольствием съездил в Китай и везде бы побывал. Классно!
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62k
doker 15 минут назад
Поймите - Китаю вообще пох*й на другие страны. От слова - совсем.
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8k
Пуриц Жорж 21 минуту назад
QR-код из 130 000 деревьев не сканируется
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