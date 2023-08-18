45 свидетельств, что Китай не похож ни на одну другую страну

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Китай - большая страна, поэтому неудивительно, что она весьма разнообразна по своему рельефу, климату, архитектуре и культуре. Страна восхищает своей городской средой, природными жемчужинами и богатой историей, соседствующей с инновациями.
Перед вами наглядные доказательства, насколько Китай многоликий.
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27. "Ладонь Будды" занимает площадь в 40 000 квадратных метров, что равно шести футбольным полям
29. С целью развития туризма в китайской деревне Синьхуа создали гигантский QR-код из 130 000 деревьев, чтобы его могли сканировать пролетающие самолеты
Он поднимает туристов на высоту 330 метров в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань.
Это три китайских святых: Шоу, Фу и Лу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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