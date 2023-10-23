35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп

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В век искусственного интеллекта и передовых технологий цифровая грамотность просто необходима. Не помешает также критическое мышление и здоровый скептицизм. Но не всё, что появляется в Интернете, обязательно фальшивка. Иногда всё гораздо проще. Подумайте о необычном ракурсе, идеальном моменте и других удачных условиях съёмки. Так и получаются изображения, на которых реальность превосходит воображение.
"Повесил картину, на которой изображены четыре времени года в зависимости от того, под каким углом на нее смотреть"
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2. Небо над Миннесотой напоминает мне сцену из фильма "Интерстеллар", когда они находятся на планете Миллер
9. Редкое оптическое явление - "Брокенский спектр". Возникает, когда человек стоит на большой высоте в горах и видит свою тень, отбрасываемую на облако ниже
10. Свет, падающий из окна ванной комнаты, создает эффект, будто кошке пришла в голову отличная идея
Источник: — переведено специально для fishki.net
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