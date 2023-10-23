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35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп

35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп

Автор:
23 октября 2023 11:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   иллюзия   кадр   мир   ракурс   фотография   явление   
1303
36

В век искусственного интеллекта и передовых технологий цифровая грамотность просто необходима. Не помешает также критическое мышление и здоровый скептицизм. Но не всё, что появляется в Интернете, обязательно фальшивка. Иногда всё гораздо проще. Подумайте о необычном ракурсе, идеальном моменте и других удачных условиях съёмки. Так и получаются изображения, на которых реальность превосходит воображение.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Момент   иллюзия   кадр   мир   ракурс   фотография   явление   
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1  комментарий
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Nigilist Час назад
А как тень стала зелёной?
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Fuchsia

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