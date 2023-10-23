35 невероятных снимков, которых не касался фотошоп

В век искусственного интеллекта и передовых технологий цифровая грамотность просто необходима. Не помешает также критическое мышление и здоровый скептицизм. Но не всё, что появляется в Интернете, обязательно фальшивка. Иногда всё гораздо проще. Подумайте о необычном ракурсе, идеальном моменте и других удачных условиях съёмки. Так и получаются изображения, на которых реальность превосходит воображение.