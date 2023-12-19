Животные-каннибалы: 12 существ, пожирающих себе подобных

Каннибализм у обезьян обычно связан с инфантицидом (убийством детёнышей). Например, в 2019 году исследователи наблюдали, как группа панамских белолицых обезьян-капуцинов (Cebus imitator) съела 10-дневного сородича в национальном парке Санта-Роза в Коста-Рике после того, как тот упал с дерева.

Зоологи подозревают, что взрослый самец толкнул или напал на детёныша. Самцы многих видов убивают неродственное потомство, чтобы получить шанс произвести на свет своё собственное.