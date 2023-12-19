Животные-каннибалы: 12 существ, пожирающих себе подобных

Каннибализм - не такое уж и редкое явление. Животные поедают себе подобных уже миллионы лет - самый древний известный случай относится к трилобитам, жившим полмиллиарда лет назад. И сегодня многие существа ведут себя подобным образом, но некоторые становятся каннибалами только в особых, редких случаях.
Каннибализм у обезьян обычно связан с инфантицидом (убийством детёнышей). Например, в 2019 году исследователи наблюдали, как группа панамских белолицых обезьян-капуцинов (Cebus imitator) съела 10-дневного сородича в национальном парке Санта-Роза в Коста-Рике после того, как тот упал с дерева.
Зоологи подозревают, что взрослый самец толкнул или напал на детёныша. Самцы многих видов убивают неродственное потомство, чтобы получить шанс произвести на свет своё собственное.
Недостаток пищи в зимний период приводит к тому, что самцам белых медведей (Ursus maritimus) приходится поедать самок и медвежат. Согласно исследованию 2011 года, опубликованному в журнале Arctic, и самцы, и самки охотятся на туши мертвых белых медведей, с которых люди сняли шкуру.
В 2020 году газета The Guardian сообщила, что среди белых медведей на севере России участились случаи каннибализма, поскольку изменение климата и деятельность человека вынуждает их покидать привычные охотничьи угодья.
Исследование 2010 года, опубликованное в журнале The Southwestern Naturalist, зафиксировало первый случай каннибализма среди взрослых ягуаров (Panthera onca). Два самца ягуара убили и частично съели самку. Поскольку в лесу было много добычи, такая жестокость, вероятно, была вызвана социальным стрессом, когда незнакомые ягуары встретились друг с другом. Инфантицид у этих кошек тоже встречается, но крайне редко.
Песчаные акулы (Carcharias taurus) пожирают друг друга ещё до того, как покинут утробу матери. Это означает, что выживает только самое крупное и сильное потомство. Взрослые самки могут спариваться с несколькими самцами, и каннибализм может происходить между эмбрионами от разных отцов. Исследователи обнаружили от пяти до семи эмбрионов от нескольких партнёров в утробах самок в начале беременности и два эмбриона от одного отца на более поздних сроках.
Возможно, потомство от первого самца имеет больше времени на развитие, а последующее потомство становится их пищей, но исследователи не уверены в этом. Взрослые акулы также поедают более мелких представителей своего вида.
Аллигаторы
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Аллигаторы (Alligator mississippiensis) пожирают самую разнообразную добычу, в том числе и своих сородичей. Жительница Порт-Шарлотт Тэмми Шоу сняла такой случай в 2022 году, катаясь на сап-борде в Силвер-Спрингс во Флориде. На видео хищник всплывает на поверхность, держа в пасти аллигатора поменьше. Адам Розенблатт, доцент кафедры биологии Университета Северной Флориды, изучающий американских аллигаторов (Alligator mississippiensis), подтвердил, что каннибализм у аллигаторов существует уже миллионы лет.
Учёные всё еще изучают поведение тигров (Panthera tigris), связанное с каннибализмом. Например, в 2019 году в национальном парке Канха в Индии тигр убил и съёл взрослую самку, а затем и двух детенышей. По данным Times of India, при обилии добычи в этом районе акт каннибализма удивил специалистов по охране природы.
Пауки
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Пауки занимаются различными формами каннибализма. Существует множество примеров того, как самки пауков пожирают самцов после спаривания. Так, самцы Philoponella prominens выработали маневр катапультирования, чтобы избежать посткоитальной гибели.
Самцы пауков Stegodyphus lineatus занимаются детоубийством, съедая яичный мешок самки до того, как из него успеет вылупиться потомство. А если потомству все же удается выжить, они съедают свою мать. Такая самоубийственная материнская забота называется матрифагией.
Ланцетники (Alepisaurus ferox) - своеобразные глубоководные каннибалы, вырастающие до 2,1 м и обитающие в тропических и субтропических широтах на глубине 200-1000 м.
Маленькие ланцетники регулярно обнаруживаются в желудках более крупных ланцетников, что говорит о том, что эти рыбы обычно поедают друг друга.
Самцы аллеганского скрытожаберника (Cryptobranchus alleganiensis) - заботливые отцы с одним недостатком: они обычно пожирают около 14% своего потомства. Амфибии часто поедают детёнышей, которые в любом случае имеют низкие шансы на выживание. Однако вырубка лесов усиливает их аппетит.
Исследователи подозревают, что вырубка лесов меняет химический состав воды в местах обитания скрытожаберника и истощает их запасы пищи, заставляя самцов съедать больше своего потомства. Другие виды, в том числе жабы-ага (Rhinella marina) и гребневики (Mnemiopsis leidyi), также поедают своих детенышей. Эта практика называется сыновним каннибализмом.
Зоологи считали бегемотов (Hippopotamus amphibius) исключительно травоядными до 1990-х годов, когда исследователи начали фиксировать, как они разгребают туши животных в поисках мяса - в том числе останки собратьев.
Каннибализм, возможно, является одной из причин вспышки сибирской язвы в популяции бегемотов в Уганде в 2004 году. Животные способствовали распространению болезни, питаясь тушами зараженных особей, сообщает New Scientist.
Длинномордые тюлени (Halichoerus grypus) в основном питаются рыбой, но не прочь полакомиться сородичем. В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Journal of Sea Research, описывается, как взрослый самец убил молодого тюленя и ел его жир около 90 минут. Авторы отметили, что 28 г жира тюленя содержит столько же калорий, сколько 100 г сельди - обычной пищи этого вида.
Люди занимались каннибализмом на протяжении всей своей истории - от поедания врагов для отражения агрессии до любимых в честь их кончины. Люди, измождённые голодом, также прибегали к антропофагии в отчаянной попытке выжить.
Есть также свидетельства того, что неандертальцы и другие вымершие родственники человека в то или иное время становились каннибалами. Несмотря на всё это, человек, как правило, врождённо противится идее поедания себе подобных, и этот акт считается главным табу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Куры своих сородичей жрут за милу душу. Свинья вообще сожрёт что угодно и кого угодно.
Наверное труднее обычных животных назвать, а не каннибалов