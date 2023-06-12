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Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых

Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых

Автор:
12 июня 2023 12:31
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Жизнь   вид   интересно   насекомое   особенность   палочник Маклея   факт   эндемик   
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Это нечто внешне похоже на подсохшую веточку цветка декабриста. Но на самом деле создание живое, очень необычное и полностью оправдывает свою принадлежность к отряду привиденьевых – выглядит мистически и брутально.

Extatosoma tiaratum – палочник Маклея – эндемик Австралии. Что тоже закономерно, поскольку этот континент является средоточием всяких уникальных организмов.

Крупная, пухленькая и аккуратно задекорированная шипами тушка палочника в длину может варьироваться от 10 до 20 сантиметров. И сходство с листком у этого загадочного создания тоже не только визуальное. Австралийский палочник мастерски имитирует лавирование по ветру сухого листика. Глядя на реалистичные телодвижения, даже сомнений не возникнет – листик он листик и есть.

А если найдутся любопытные, решившие проверить это на практике, то они встретятся с теми самыми аккуратными колючками, которыми утыкано тельце насекомого. В качестве основного аргумента, настоятельно рекомендующего оставить дивное создание в покое, выступает тяжёлая артиллерия в виде секрета с очень малоприятным запахом. Но без необходимости это насекомое не нападает и не отсвечивает. Тем более что является растительноядным. А этого добра в Австралии достаточно, и время и силы на поиски пропитания тратить не нужно.

Кажется, что на необычной форме тельца уникальные особенности этого аборигена заканчиваются. Но нет: живой лист знает, чем удивить людей:

  1. Насекомые умеют сворачиваться в клубок. Но в определённый момент – откладывания яиц самкам приходится делать это вынужденно. Потому что будущие маленькие палочники пока ещё в форме яиц буквально бомбардируют этот мир. Самке приходится сворачиваться в немыслимую загогулину, после чего быстро разворачивать брюшко, откуда под давлением вылетает яйцо.
  2. После употребления в пищу листьев эвкалипта насекомое меняет оттенок на более яркий, сочный и интенсивный. Вот она, живительная сила эвкалипта!
  3. Воспроизводство возможно без присутствия самцов. Палочники Маклея практикуют партеногенетическое – однополое размножение. Самки откладывают яйца без оплодотворения, если в популяции проблемы с самцами. Их развитие занимает вдвое больше времени, и выводятся исключительно женские особи.
  4. Для отпугивания хищников палочники могут издавать щёлкающие звуки, распускать яркие крылья (самцы ещё и летать умеют), а ещё в стрессовой ситуации насекомое может отбросить конечности и отрастить их заново при следующей линьке.

Что примечательно, австралийские палочники отлично подходят на роль домашних питомцев – нестандартные, молчаливые, не особенно требовательные в плане еды. Осторожность надо проявлять в отношении конечностей (легко отламываются) и обеспечивать тепло. Впрочем, в тепле – физическом или душевном  нуждаются все, а не только палочники.

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Метки: Австралия   Жизнь   вид   интересно   насекомое   особенность   палочник Маклея   факт   эндемик   
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