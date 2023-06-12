Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых

А если найдутся любопытные, решившие проверить это на практике, то они встретятся с теми самыми аккуратными колючками, которыми утыкано тельце насекомого. В качестве основного аргумента, настоятельно рекомендующего оставить дивное создание в покое, выступает тяжёлая артиллерия в виде секрета с очень малоприятным запахом. Но без необходимости это насекомое не нападает и не отсвечивает. Тем более что является растительноядным. А этого добра в Австралии достаточно, и время и силы на поиски пропитания тратить не нужно.