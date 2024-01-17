"Спасибо за понимание": Wildberries намекнул владельцам сгоревших товаров в Шушарах написать отказ от компенсации

Компания, которая ворочает триллионными прибылями, не просто так стала одной из самых богатых в стране.
Совсем недавно в Шушарах под Санкт-Петербургом сгорел огромный склад Wildberries. Общий ущерб, который понесли владельцы товаров, пока еще подсчитывается, однако "Вайлдбериз" уже начал шустрить.
Сначала в компании заявили, что компенсируют убытки, а затем предприниматели начали получать вот такие занятные послания. В них людям намекают, что неплохо было бы последовать примеру сознательных "партнеров", которые решили помочь любимой компании в этот тяжёлый час и отказались от компенсации.
Конечно, у тех, кто лишился товаров, это предложение встретило лишь истеричный смех.
Планировалось, что компенсацию начнут выплачивать с 15 января и - частями. Однако как это будет реализовано на практике, пока никто не знает.
К примеру, владелец большого магазина семян рассказывает: "У меня находилась на складе в Шушарах 121 тысяча единиц товара на сумму 24 млн рублей. 24 млн рублей — это розничная цена, но, так как маркетплейс, скорее всего, будет учитывать комиссию и логистику, соответственно, там будет 18 млн рублей".
Или вот еще один пострадавший, у которого на складе сгорело "писюнов" на 600 тысяч рублей. Неужели он откажется от компенсации?
Чтобы повысить вероятность получения полноценной компенсации от Wildberries, Анастасия Кузнецова — аналитик по маркетплейсам советует:
«Что нужно было сделать поставщикам? Взять отчеты из личного кабинета по остаткам на данном складе, скачать все это дело, а в идеале заскринить и сделать запись экрана, чтобы была видна дата, было видно общее количество товара, которое там находилось. Если были товары, которые уже выгрузили, они приняты, но еще не разложены по местам, нужно было скачать акты, подтверждающие отгрузку товара на эти склады. Потому что бывали случаи у других поставщиков, они сталкивались с тем, что Wildberries говорил: а вы нам столько не отгружали, ну и люди теряли в деньгах. В оферте есть пункт о хранении товара. То есть если вдруг с товаром что-то происходит по вине Wildberries, да и любой другой площадки, она это дело компенсирует, как в свое время была ситуация с Ozon, когда горел склад на Новой Риге. То есть Ozon оперативно все это дело подсчитал и выплатил компенсации поставщикам».
Впрочем, получить деньги с Wildberries всегда было тем еще квестом, так что лишившимся товаров предпринимателям, похоже, предстоит пободаться с маркетплейсом.
Источник:
Между тем владелица компании два года кряду (2022 и 2023) остаётся самой богатой женщиной РФ с оценкой капитала в $7 млрд, и даже если убытки от сгоревшего склада составят 15 миллиардов рублей, Бакальчук справится.
Источник:
- На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв
- В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа
- В Шушарах горит огромный склад Wildberries
- В Казани горит гостиница «Астория»
- Спустя сутки открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали
Неуберегли = купили!
- А вот х#й вам!
Я одного понять не могу - если с Wildberries работать так хреново, то почему с ним работают?
Я, как покупатель, могу сказать, что те же товары на Озоне стоят дешевле и я там покупаю... на Wildberries уже давно ничего не покупал.
Я вообще не понимаю как там математика работает.
Я там кое что продаю сделанное своими руками.
А теперь к примеру расклад.
Склад у меня ФБС, т.е. я сам на свои отсылаю покупателям товар, это собственно ненамного дороже, а порой и дешевле.
Итак. Я потратил 100 рублей на материал. И нагло умножил на 100%
Товар стоит 200 руб.
Но отправить его самое дешевое почтой России - 270 руб. (это не превышающее 100 грамм)
Ок, уже 470 руб для покупателя. И тут блин, комиссия Озон. А он такой оппа, с 470 руб, я возьму своих 25%, ок?
Ну, еще соточка...
Итак, я , согласный продать товар за 200, ну даже со скидками за 150 руб, чтобы получить свои 50-100 руб, вынужден ставить ценник 570 руб ))
Поэтому я не понимаю, сам покупая там товар за 100-200 руб, сколько имеет продавец))
Ибо, Озон, со своего склада тоже просто так не возит, хранение, последняя миля там, эквайринг, все это с продавца. Покупатель купил и его больше не колышет.
Возможно, выживает что за 10 руб навара, он продает там камазами?
Не могу понять.
торгаши, ничего нового