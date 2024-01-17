"Спасибо за понимание": Wildberries намекнул владельцам сгоревших товаров в Шушарах написать отказ от компенсации

Планировалось, что компенсацию начнут выплачивать с 15 января и - частями. Однако как это будет реализовано на практике, пока никто не знает.

К примеру, владелец большого магазина семян рассказывает: "У меня находилась на складе в Шушарах 121 тысяча единиц товара на сумму 24 млн рублей. 24 млн рублей — это розничная цена, но, так как маркетплейс, скорее всего, будет учитывать комиссию и логистику, соответственно, там будет 18 млн рублей".

Или вот еще один пострадавший, у которого на складе сгорело "писюнов" на 600 тысяч рублей. Неужели он откажется от компенсации?