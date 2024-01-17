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"Спасибо за понимание": Wildberries намекнул владельцам сгоревших товаров в Шушарах написать отказ от компенсации

"Спасибо за понимание": Wildberries намекнул владельцам сгоревших товаров в Шушарах написать отказ от компенсации

Автор:
17 января 2024 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Татьяна Бокальчук   пожар   сгоревший товары   склад   финансовая компенсация   
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Компания, которая ворочает триллионными прибылями, не просто так стала одной из самых богатых в стране.

Совсем недавно в Шушарах под Санкт-Петербургом сгорел огромный склад Wildberries. Общий ущерб, который понесли владельцы товаров, пока еще подсчитывается, однако "Вайлдбериз" уже начал шустрить.


Сначала в компании заявили, что компенсируют убытки, а затем предприниматели начали получать вот такие занятные послания. В них людям намекают, что неплохо было бы последовать примеру сознательных "партнеров", которые решили помочь любимой компании в этот тяжёлый час и отказались от компенсации.


Конечно, у тех, кто лишился товаров, это предложение встретило лишь истеричный смех.


Планировалось, что компенсацию начнут выплачивать с 15 января и - частями. Однако как это будет реализовано на практике, пока никто не знает.


К примеру, владелец большого магазина семян рассказывает: "У меня находилась на складе в Шушарах 121 тысяча единиц товара на сумму 24 млн рублей. 24 млн рублей — это розничная цена, но, так как маркетплейс, скорее всего, будет учитывать комиссию и логистику, соответственно, там будет 18 млн рублей".


Или вот еще один пострадавший, у которого на складе сгорело "писюнов" на 600 тысяч рублей. Неужели он откажется от компенсации?



Чтобы повысить вероятность получения полноценной компенсации от Wildberries, Анастасия Кузнецова — аналитик по маркетплейсам советует:


«Что нужно было сделать поставщикам? Взять отчеты из личного кабинета по остаткам на данном складе, скачать все это дело, а в идеале заскринить и сделать запись экрана, чтобы была видна дата, было видно общее количество товара, которое там находилось. Если были товары, которые уже выгрузили, они приняты, но еще не разложены по местам, нужно было скачать акты, подтверждающие отгрузку товара на эти склады. Потому что бывали случаи у других поставщиков, они сталкивались с тем, что Wildberries говорил: а вы нам столько не отгружали, ну и люди теряли в деньгах. В оферте есть пункт о хранении товара. То есть если вдруг с товаром что-то происходит по вине Wildberries, да и любой другой площадки, она это дело компенсирует, как в свое время была ситуация с Ozon, когда горел склад на Новой Риге. То есть Ozon оперативно все это дело подсчитал и выплатил компенсации поставщикам».

Впрочем, получить деньги с Wildberries всегда было тем еще квестом, так что лишившимся товаров предпринимателям, похоже, предстоит пободаться с маркетплейсом.


Между тем владелица компании два года кряду (2022 и 2023) остаётся самой богатой женщиной РФ с оценкой капитала в $7 млрд, и даже если убытки от сгоревшего склада составят 15 миллиардов рублей, Бакальчук справится.

Источник:

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Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Татьяна Бокальчук   пожар   сгоревший товары   склад   финансовая компенсация   
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29  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
.хуем по губам ей настучать!
Неуберегли = купили!
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112
aleksey090 12 минут назад
Отличная идея страховку получить и деньги за порчу не отдавать
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10
Al Di 20 минут назад
Это могла быть и афера с поджогом. Провели товар а товара то и не было, а поджог все скрыл. Или сотрудники пол склада налево продали и тут бац фартануло с пожаром.) Тут органам еще разбираться надо.
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131k
Leff 20 минут назад
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23k
Valiko Полчаса назад
"...пострадавший, у которого на складе сгорело "писюнов" на 600 тысяч рублей. Неужели он откажется от компенсации?"
- А вот х#й вам!
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1k
Вадик Бондаренко Полчаса назад
Все реально думают что это ее бизнес?и что мама сидела с ребенком и продумала логистику?
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17k
a_komolow Полчаса назад
Какая хитрая китаёза
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10
Al Di Полчаса назад
Кто отказался? Имена, фамилии, явки?
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391k
Алексей 37 минут назад
конечно оказывайтесь.бакальчук же самая бедная. вы ей очень поможете. совсем ОХРЕНЕЛА ДУРА!!!
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6k
livaneth 52 минуты назад
Запросто откажутся от претензий! За определённый откат на личный счёт владелец юридического лица откажется от претензий и обанкротит свой бизнес, кинув вкладчиков. Так было и так будет.
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10k
Garpia121 56 минут назад
Слов нет.
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41
Рома Garpia121 40 минут назад
А у меня есть : АКУЕЛИ , ТВАРИ УЗКОПЛЁНОЧНЫЕ !!!
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24k
Анатолий Соколов Час назад
тут скорее пострадавшие "скинутся" на коллективный иск по срыву сроков поставки.
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1k
Михаил Час назад
Вот жеж с.ка...
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1k
Tevet Час назад
напомнило ! По просьбе трудящихся , колбаса подорожала на 25 %
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0
Наталья Солдатенко (Чебышева) Час назад
Конкуренция нужна.
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847
АртемШишков 2 часа назад
Может им еще и скинуться на восстановление склада?! Войдите в положение, помогите бедной олигарше ) вам что жалко? Совсем [мат] л а эта тварь!
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31k
Юрьевич 2 часа назад
"Впрочем, получить деньги с Wildberries всегда было тем еще квестом, так что лишившимся товаров предпринимателям, похоже, предстоит пободаться с маркетплейсом."

Я одного понять не могу - если с Wildberries работать так хреново, то почему с ним работают?
Я, как покупатель, могу сказать, что те же товары на Озоне стоят дешевле и я там покупаю... на Wildberries уже давно ничего не покупал.
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32k
Владимир 2 часа назад
Фига себе скоты уродские. Такое отношение это просто свинство какое то, за такое реально сажать в чан с говном, и что бы палач мечом каждую минуту мечом махал.
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62k
pynh 2 часа назад
а можно перечень этих долбо#бов, отказавшихся от компенсаций?
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36k
Опаньки 2 часа назад
надеюсь народ объединится едином судебном порыве

торгаши, ничего нового
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