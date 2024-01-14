Спустя сутки открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали

Пожар начался в 7 утра 13 января. С места эвакуировали 1617 человек, для тушения были задействованы 136 пожарных и 32 единицы техники — по самому высокому пятому рангу.
Пожар тушили полутора суток. Только днём 14 января удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас пожарные поливают все горящие и тлеющие конструкции. Ране Mash сообщал, что в результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с отравлением угарным газом.
По мнению сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда возгорание начало распространяться на стеллажах с бытовой химией. Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться хранящиеся на складе фейерверки. Информации о пострадавших на данный момент нет. Эвакуировать удалось всех сотрудников.
Следователи возбудили уголовное дело, статья — "Злоупотребление полномочиями". По мнению следователей, здание не имело разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас следователи проверяют все документы, уточняет Mash.
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Пусть посидит