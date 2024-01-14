Спустя сутки открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали

Выходим на новый уровень чистки зубов

В Ростове-на-Дону обрушились спортивные трибуны со зрителями. Есть погибшие и пострадавшие

В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами

В Назрани загорелась целая линия электропередачи: расплавленный пластик с горящих проводов капал...

В результате взрыва посреди улицы в Белгороде образовалась 20-метровая воронка

Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек