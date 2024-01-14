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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1115 постов • 47 подписчиков подписаться
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Спустя сутки открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали

Спустя сутки открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали

Автор:
14 января 2024 16:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: #шушары   Wildberries   ЧП   пожар   происшествие   сгорел склад   склад Wildberries   
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Пожар начался в 7 утра 13 января. С места эвакуировали 1617 человек, для тушения были задействованы 136 пожарных и 32 единицы техники — по самому высокому пятому рангу.

Пожар тушили полутора суток. Только днём 14 января удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас пожарные поливают все горящие и тлеющие конструкции. Ране Mash сообщал, что в результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с отравлением угарным газом.

По мнению сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда возгорание начало распространяться на стеллажах с бытовой химией. Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться хранящиеся на складе фейерверки. Информации о пострадавших на данный момент нет. Эвакуировать удалось всех сотрудников.

Следователи возбудили уголовное дело, статья — "Злоупотребление полномочиями". По мнению следователей, здание не имело разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас следователи проверяют все документы, уточняет Mash.

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Метки: #шушары   Wildberries   ЧП   пожар   происшествие   сгорел склад   склад Wildberries   
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131k
Leff 47 минут назад
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16k
Александр Сучков 2 минуты назад
ну вообче- ШЕДЕВРАЛЬНО И КРАСИВО! Однако мне кажетЦа, что росТАМ всякийНадзорс- врет по поводу отсутствия загрязнения воздуха! ВАЛЬШЛЮХА наверно уже успела денег задвинуть. Ну как так?- горела химия в таком объъеме?, одежда и хз знает ешто?
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116
Чубака 7 минут назад
Отвечать должна руководительница.
Пусть посидит
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24k
Анатолий Соколов 13 минут назад
в общем что было горючего на складе выгорело - и пожар начал затухать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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