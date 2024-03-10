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В Лос-Анджелесе загорелась нелегальная ферма с каннабисом, и город накрыло облако «веселящего» дыма

В Лос-Анджелесе загорелась нелегальная ферма с каннабисом, и город накрыло облако «веселящего» дыма

Автор:
10 марта 2024 16:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Лос-Анджелес   пожар   пожарные   склад   ферма   
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Приехавшие тушить пламя пожарные надышалось им так, что их пришлось госпитализировать.

Вчера в Лос-Анджелесе случился пожар в одном из коммерческих зданий на Ньютон-стрит. Пламя быстро охватило всё строение, и в воздух поднялось облако странного и вонючего дыма.

Приехавшие работники экстренных служб ринулись тушить пламя, но вскоре стали жаловаться на слабость и головокружение. Пятеро пожарных и вовсе хлопнулись в обморок и их увезли в больницу. Очевидцы пожара принюхались к дыму и заявили, что им понятно, почему спасателей стало плющить - горит склад с марихуаной.

Эта догадка подтвердилась: в здании уже несколько лет нелегально выращивали и хранили каннабис. Он и загорелся из-за чьей-то неосторожности. А может конкуренты подсуетились и устроили поджог.

Когда здание потушили, стали искать погибших сотрудников нелегальной фермы, но никого не нашли. Все успели сбежать ещё до приезда спасателей. А пятеро надышавшихся дымом пожарных уже оклемались от невольной укурки и вернулись к работе.

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Метки: Видео   Лос-Анджелес   пожар   пожарные   склад   ферма   
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3  комментария
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71k
doker 13 минут назад
То есть спецсредства пожарные не использовали?
Значит, они не пострадавшие, а халявщики...
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4k
Максим Макашев 3 секунды назад
В деревне Вилла-Рибо горе: горят их конопляные поля,
а в деревне Вилла-Баджо - праздник: ветер дует в их сторону...
(перефразированный текст ТВ-рекламы из 90-х)
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6k
pinbalist 14 минут назад
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August

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