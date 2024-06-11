«Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты»

В Wildberries уверяют, что всё сотрудничество ведётся через Госуслуги. А все проверки правоохранителей на складах — необходимая мера контроля безопасности. Никаких облав, конечно, нет. Однако, в марте 2024 года появилась информация о том, что силовики провели рейд. Всех, у кого выявили нарушения, сажали в автозак и отправляли в отделы полиции для последующих разбирательств.