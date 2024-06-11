«Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты»

По словам Бакальчук, всё совершенно законно.
Татьяна Бакальчук заявила журналистам, что рейды — часть обычных проверок, но недавно их стало больше. Это мешает работе, будут обращаться в органы, сообщает Mash.
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Однако никаких незаконных мигрантов на складах нет, а облав на них и тем более. Все сотрудники с русскими паспортами или разрешением на работу. Также в самой компании заявили, что сотрудничают только с гражданами РФ или стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
В Wildberries уверяют, что всё сотрудничество ведётся через Госуслуги. А все проверки правоохранителей на складах — необходимая мера контроля безопасности. Никаких облав, конечно, нет. Однако, в марте 2024 года появилась информация о том, что силовики провели рейд. Всех, у кого выявили нарушения, сажали в автозак и отправляли в отделы полиции для последующих разбирательств.
По данным некоторых СМИ, руководство склада успело предупредить сотрудников о рейде и даже подсказало, через какой выход бежать.
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Всем известно, как они легализуются. Поэтому верная формулировка такая - легальные нелегалы.
На ее рожу глядя в это не верится даже с трудом.