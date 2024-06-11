FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8995 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты

Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты

Автор:
11 июня 2024 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Бакальчук   Рейды   иностранные специалисты   мигранты   силовики   склад   
967
3
1

По словам Бакальчук, всё совершенно законно.

Татьяна Бакальчук заявила журналистам, что рейды — часть обычных проверок, но недавно их стало больше. Это мешает работе, будут обращаться в органы, сообщает Mash.

Однако никаких незаконных мигрантов на складах нет, а облав на них и тем более. Все сотрудники с русскими паспортами или разрешением на работу. Также в самой компании заявили, что сотрудничают только с гражданами РФ или стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

В Wildberries уверяют, что всё сотрудничество ведётся через Госуслуги. А все проверки правоохранителей на складах — необходимая мера контроля безопасности. Никаких облав, конечно, нет. Однако, в марте 2024 года появилась информация о том, что силовики провели рейд. Всех, у кого выявили нарушения, сажали в автозак и отправляли в отделы полиции для последующих разбирательств.

По данным некоторых СМИ, руководство склада успело предупредить сотрудников о рейде и даже подсказало, через какой выход бежать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   Бакальчук   Рейды   иностранные специалисты   мигранты   силовики   склад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин Час назад
"... работают только легальные мигранты".
-------------
Всем известно, как они легализуются. Поэтому верная формулировка такая - легальные нелегалы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 3 минуты назад
Пиз**дит как Троцкий. Тварь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gusev 10 минут назад
Я в этой конторе принципиально ничего не покупаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zhora 11 минут назад
Эта жадная чукча врёт как дышит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
System 13 минут назад
Такое честное лицо, не могу ей не поверить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 15 минут назад
«Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты»

На ее рожу глядя в это не верится даже с трудом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Сергей Полчаса назад
Посмотрел на ее фотку - а она сама то легальная? Почему все неруси типа её , Хайснулина и прочих тварей требуют завоза в Россию еще больше мигрантов???!!! Где ФСБ, где МВД... где дупутаты и президент пекущийся о сохранении народонаселения РОССИИ...Этих черносливов уже больше 15 000 000 в нашей стране... и каждый день они тысячами заезжают в страну. Нигде в мире рабочие из других стран массово не завозять свои семьи, детей, родственников как у нас. И сразу получают детские пособия, материнский капитал, медослуживание, ясли, детский сад, школу,пенсию....Чернослив НИ ДНЯ НЕ РАБОТАВШИЙ В РОССИИ, сразу получает пенсию . Это оккупация , по другому назвать это сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 38 минут назад
ага пусть она наивных лохов ищет в зеркале. взяли 30-40% оф работяг остальные левые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 47 минут назад
Да она сама на нелегала смахивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
А что же эти НЕмигранты разбегаются как тараканы, когда приезжают миграционные службы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир 59 минут назад
Кота с лампой не хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов Час назад
Внучка Троцкого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5114 постов (4899 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Уничтожить опухоль любой ценой
Уничтожить опухоль любой ценой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#история#авто аварии#забавно#улыбнуло#новости#маразм#дети
#в мире#машина#Юмор#интересно#аварии#кот#факты#США#конфликт#кино
#животные#автомир#ДТП#Прикол#позитив#Автовсячина#фильм#кошка#Россия#электромобиль
Уничтожить опухоль любой ценой Уничтожить опухоль любой ценой В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе В подмосковный склад Wildberries нагрянул ОМОН с проверкой миграционного учёта В подмосковный склад Wildberries нагрянул ОМОН с проверкой миграционного учёта ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат ОМОН зашел на склад Wildberries и вручил сотрудникам повестки в военкомат Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу "У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах "У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в...

На что жалуетесь?

Вернуться