Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье

Добавим, что сегодня глава столичной полиции Олег Баранов сообщил, что в 2023 году в Москве полицейские выявили 224 тысяч нарушений миграционного законодательства. А депортировано при этом из России было 42 тысячи нарушителей. Баранов отметил, что мигранты за 2023 год совершили на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее, а полиции удалось выявить на 3,8% больше административных правонарушений.



