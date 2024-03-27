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Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье

Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье

Автор:
27 марта 2024 12:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   документы   мигранты   проверка   росгвардия   склад   электросталь   
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По данным некоторых СМИ, руководство склада успело предупредить сотрудников о рейде и даже подсказало, через какой выход бежать.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими проводят масштабную проверку мигрантов на крупном складе Wildberries в подмосковной Электростали. Сообщается, что к складскому комплексу подогнали с десяток автозаков.

У приезжих проверяют документы на соблюдение миграционного законодательства — разрешение на временное проживание и трудовых патентов. У мужчин также проверяют наличие военных билетов. Всех, у кого выявили нарушения, сажают в автозак и отправляют в отделы полиции для последующих разбирательств.

Telegram-канал Readovka пишет, что сотрудников без гражданства руководство компании уведомило о рейде и приказало покинуть склад. Утверждается, что им сообщили, через какой выход бежать домой. Насколько это соответствует действительности — неизвестно.

Telegam-канал Shot сообщает, что силовики уже задержали более 10 сотрудников склада. В скором времени рейды пройдут во всех крупных складах и сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье, пишут СМИ.

Добавим, что сегодня глава столичной полиции Олег Баранов сообщил, что в 2023 году в Москве полицейские выявили 224 тысяч нарушений миграционного законодательства. А депортировано при этом из России было 42 тысячи нарушителей. Баранов отметил, что мигранты за 2023 год совершили на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее, а полиции удалось выявить на 3,8% больше административных правонарушений.


"Мы, поверьте, не стоим на месте, занимаемся этой проблемой. В отдельных местах и районах Москвы она есть, она нами изучается и профилактируется", — заявил Баранов на заседании Московской городской Думы.

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Метки: Wildberries   Видео   документы   мигранты   проверка   росгвардия   склад   электросталь   
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14  комментариев
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
А когда дадут кизды владелице?
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risti 3 минуты назад
что силовики уже задержали более 10 сотрудников склада
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всего? а говорят что у нас сплошные нарушения
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11k
JeanLuk 23 минуты назад
А что только вайлдбериз? Еще озон, яндекс маркет, сбермаркет и т.д. есть, если уж проводить рейды, то на всех.
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241
Fedot da ne tot 36 минут назад
Надо начинать с руководителей, выяснить з/п почему такие что местные не идут работать. Надо устранять причину а не с последствиями бороться.
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151
Владислав Fedot da ne tot Полчаса назад
Точно! Мне вот со строительством жилья тоже непонятно: цены на квартиры заоблачные, а при этом пишут, что на зар.платы строителей русские не идут работать, только мигранты…
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8k
Alex 52 минуты назад
Ублюдки в WB, сами черножопых крышуют.
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15k
Александр Час назад
Ну с учётом штрафа за нелегала для нанявшего его юр.лица - либо 800к со всеми документами, либо 400к на руки инспектору... Эта карусель будет бесконечной...
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
а самогО Калашников Леонида Васильевича успели задержать?
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Burzum
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