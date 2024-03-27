Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье

По данным некоторых СМИ, руководство склада успело предупредить сотрудников о рейде и даже подсказало, через какой выход бежать.
Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими проводят масштабную проверку мигрантов на крупном складе Wildberries в подмосковной Электростали. Сообщается, что к складскому комплексу подогнали с десяток автозаков.
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У приезжих проверяют документы на соблюдение миграционного законодательства — разрешение на временное проживание и трудовых патентов. У мужчин также проверяют наличие военных билетов. Всех, у кого выявили нарушения, сажают в автозак и отправляют в отделы полиции для последующих разбирательств.
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Telegram-канал Readovka пишет, что сотрудников без гражданства руководство компании уведомило о рейде и приказало покинуть склад. Утверждается, что им сообщили, через какой выход бежать домой. Насколько это соответствует действительности — неизвестно.
Telegam-канал Shot сообщает, что силовики уже задержали более 10 сотрудников склада. В скором времени рейды пройдут во всех крупных складах и сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье, пишут СМИ.
Добавим, что сегодня глава столичной полиции Олег Баранов сообщил, что в 2023 году в Москве полицейские выявили 224 тысяч нарушений миграционного законодательства. А депортировано при этом из России было 42 тысячи нарушителей. Баранов отметил, что мигранты за 2023 год совершили на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее, а полиции удалось выявить на 3,8% больше административных правонарушений.
"Мы, поверьте, не стоим на месте, занимаемся этой проблемой. В отдельных местах и районах Москвы она есть, она нами изучается и профилактируется", — заявил Баранов на заседании Московской городской Думы.
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всего? а говорят что у нас сплошные нарушения