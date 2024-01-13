FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1112 постов • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Шушарах горит огромный склад Wildberries

В Шушарах горит огромный склад Wildberries

Автор:
13 января 2024 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Петербург   пожар   склады   
1463
1
4

Ожидаете "отгрузку со склада в Шушарах"? Вероятно, это уже неактуально. В Пушкинском районе под Петербургом сейчас горят склады Wildberries, площадь пожара уже превышает 500 тыс. квадратных метров.

На строительство распределительного центра Wildberries в Шушарах под Петербургом было затрачено более 3 миллиардов рублей, не включая расходы на оборудование. И все это сейчас уничтожается огнем, пожар бушует на территории уже больше 2 часов.


Огонь на складе распространился уже половину гигантского помещения в 100 тысяч квадратов.

Пожар начался примерно в 7 утра. На этих кадрах около 7:30 утра.

В толкучке люди пытаются выбраться на улицу, повсюду крики и суета. По меньшей мере 1000 человек находились на складе, когда начался пожар. Инцидент произошел во время смены ночных и дневных сотрудников. Информации о пострадавших на данный момент нет. Эвакуировать удалось всех сотрудников.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности — №4. Над его тушением работают 112 спасателей и 25 единиц техники.

По предварительной информации, поджог рассматривается как основная причина пожара на складе. Окончательные выводы будут сделаны после тушения пожара и проведения экспертизы.

Накануне пожара на складе проходили массовые проверки силовиков. Причиной их стала поножовщина рядом со складом.

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге в ночь с 10 на 11 января произошла массовая потасовка. Гражданин Таджикистана попытался встать возле склада "Вайлдберриз", но ему было отказано - несколько граждан Азербайджана укажут ему, что это "их" место, и они не позволят стоять там.


Словесное противостояние переросло в потасовку, а затем и в ножевое побоище. Таджикистанец нанес несколько ударов ножом азербайджанцу (пострадавшего доставили в больницу, нападавший также обратился за медицинской помощью). Полиция возбудила уголовное дело по статье о намеренном причинении тяжких телесных повреждений, однако помимо пострадавших во время потасовки, сотрудники склада маркетплейса также пострадали - после драки к складу на Московском шоссе прибыл автозак сотрудников полиции. Все сотрудники маркетплейса были подвергнуты проверке.


Сообщают, что в этом распределительном центре в основном находилась одежда. За неделю до пожара несколько раз срабатывала пожарная сигнализация в 1 и 2 блоках склада, но каждый раз оказывалась ложной. Поэтому, когда сигнализация сработала сегодня, сотрудники сначала подумали, что это опять ложная тревога.


В настоящее время ситуация у склада Wildberries критическая. Пламя буквально пожирает здание. Предположительно, пожар мог начаться в одном из помещений, где установлено холодильное оборудование. По словам свидетелей, огонь моментально распространяется.

«Черное небо» дошло до питерских районов Купчино и Дыбенко

В самой компании сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.


Так выглядит горящий склад Wildberries из иллюминатора самолета.


Пожар приблизился к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом со складом Wildberries в Шушарах под Петербургом. Около 12 фур оказались под угрозой. В настоящее время проводится поиск их владельцев или водителей, чтобы убрать машины на безопасное расстояние, однако пока никого не удалось найти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: #шушары   Wildberries   Видео   Петербург   пожар   склады   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
892
александр ломовицкий Полчаса назад
убиджонам пора домой -работа сгорела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
SergVR 46 секунд назад
спасибо всем кто снял видео горизонтально кроме одного тупого идиота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Аврашалом Маркович 2 минуты назад
А ночь в тот же день пожар!
Совпадение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96161



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Это не старый мобильник, а часы "Электроника"!⁠⁠
Это не старый мобильник, а часы "Электроника"!⁠⁠
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В большой семье

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#факты#Юмор#позитив#Автовсячина#кино#собака#забавно#улыбнуло
#автомобили#машина#в мире#аварии#авто аварии#Разное#люди#кот#природа#Спорт
#животные#интересное#интересно#ДТП#Прикол#Россия#подборка#полиция#США#история
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных... Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар

На что жалуетесь?

Вернуться