В Шушарах горит огромный склад Wildberries

На строительство распределительного центра Wildberries в Шушарах под Петербургом было затрачено более 3 миллиардов рублей, не включая расходы на оборудование. И все это сейчас уничтожается огнем, пожар бушует на территории уже больше 2 часов.



Огонь на складе распространился уже половину гигантского помещения в 100 тысяч квадратов.