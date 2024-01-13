В Шушарах горит огромный склад Wildberries

Ожидаете "отгрузку со склада в Шушарах"? Вероятно, это уже неактуально. В Пушкинском районе под Петербургом сейчас горят склады Wildberries, площадь пожара уже превышает 500 тыс. квадратных метров.
На строительство распределительного центра Wildberries в Шушарах под Петербургом было затрачено более 3 миллиардов рублей, не включая расходы на оборудование. И все это сейчас уничтожается огнем, пожар бушует на территории уже больше 2 часов.
Огонь на складе распространился уже половину гигантского помещения в 100 тысяч квадратов.
Пожар начался примерно в 7 утра. На этих кадрах около 7:30 утра.
В толкучке люди пытаются выбраться на улицу, повсюду крики и суета. По меньшей мере 1000 человек находились на складе, когда начался пожар. Инцидент произошел во время смены ночных и дневных сотрудников. Информации о пострадавших на данный момент нет. Эвакуировать удалось всех сотрудников.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности — №4. Над его тушением работают 112 спасателей и 25 единиц техники.
По предварительной информации, поджог рассматривается как основная причина пожара на складе. Окончательные выводы будут сделаны после тушения пожара и проведения экспертизы.
Накануне пожара на складе проходили массовые проверки силовиков. Причиной их стала поножовщина рядом со складом.
На Московском шоссе в Санкт-Петербурге в ночь с 10 на 11 января произошла массовая потасовка. Гражданин Таджикистана попытался встать возле склада "Вайлдберриз", но ему было отказано - несколько граждан Азербайджана укажут ему, что это "их" место, и они не позволят стоять там.
Словесное противостояние переросло в потасовку, а затем и в ножевое побоище. Таджикистанец нанес несколько ударов ножом азербайджанцу (пострадавшего доставили в больницу, нападавший также обратился за медицинской помощью). Полиция возбудила уголовное дело по статье о намеренном причинении тяжких телесных повреждений, однако помимо пострадавших во время потасовки, сотрудники склада маркетплейса также пострадали - после драки к складу на Московском шоссе прибыл автозак сотрудников полиции. Все сотрудники маркетплейса были подвергнуты проверке.
Сообщают, что в этом распределительном центре в основном находилась одежда. За неделю до пожара несколько раз срабатывала пожарная сигнализация в 1 и 2 блоках склада, но каждый раз оказывалась ложной. Поэтому, когда сигнализация сработала сегодня, сотрудники сначала подумали, что это опять ложная тревога.
В настоящее время ситуация у склада Wildberries критическая. Пламя буквально пожирает здание. Предположительно, пожар мог начаться в одном из помещений, где установлено холодильное оборудование. По словам свидетелей, огонь моментально распространяется.
«Черное небо» дошло до питерских районов Купчино и Дыбенко
В самой компании сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Так выглядит горящий склад Wildberries из иллюминатора самолета.
Пожар приблизился к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом со складом Wildberries в Шушарах под Петербургом. Около 12 фур оказались под угрозой. В настоящее время проводится поиск их владельцев или водителей, чтобы убрать машины на безопасное расстояние, однако пока никого не удалось найти.
Источник:
- В Гамбурге произошёл пожар на складе с химическими веществами
- Лед с формы отбивали молотком: казахстанский спасатель обледенел после выезда на пожар
- Мужчина украл костюм Деда Мороза, чтобы поздравить родственников
- В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта
- Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли
Совпадение?