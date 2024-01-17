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«Эта страна дала мне много возможностей»: таджикского блогера, оскорбившего русских девушек, могут отправить в СИЗО

«Эта страна дала мне много возможностей»: таджикского блогера, оскорбившего русских девушек, могут отправить в СИЗО

Автор:
17 января 2024 14:54
Сообщество : Криминал
Метки: prank   Видео   арест   блогер   задержание   сизо   таджикистан   
1496
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А он утверждает, что никого не обижал и вообще его подставили.

Салмон Джумабой приехал в Россию из Таджикистана. Пошёл в блогеры и стал снимать разные забавные видео. Есть ролики и с девушками:

А недавно сеть облетел ещё один видос, якобы его тоже записал Салмон. Там он рассказывает, как с Наташкой кайфовал» и что «скоро все русские девушки будут наши».

После этого парня задержали и завели уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А это до 6 лет на зоне.

Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте блогера и выпустил его под подписку о невыезде. Однако сегодня дело отправили на пересмотр - теперь пранкера могут упечь в СИЗО. Основание для пересмотра: парень не живёт по месту регистрации и может скрыться.

Хотя он убеждает всех, что к тому видео «о Наташках» не имеет никакого отношения.

Эта страна дала мне очень много возможностей. Я отлично отношусь к русским девушкам, - сказал блогер.

Якобы его кто-то подставил и запилил ролик с голосом Салмона. А у него такого контента нет и не было, только пранки - добрые и ласковые.

Кто тут не врёт - установят силовики. А парень в ближайшее время может отправиться за решётку.

Источник:

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Метки: prank   Видео   арест   блогер   задержание   сизо   таджикистан   
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9  комментариев
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89k
Доктор Джонс 50 минут назад
"А парень в ближайшее время может отправиться за решётку".
Не "может", а должен!
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3k
Pioner76 19 минут назад
Не в СИЗО, а на СВО.
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13k
Rus77 Полчаса назад
То что эта страна дала тебе много возможностей, сомнений нет! А вот какую пользу ты принёс, этой стране под большим вопросом!
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19k
SandMANn Полчаса назад
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10k
SuperTroll 41 минуту назад
Мамбеты сраные, валите на хер в свои аулы! Делайте свою страну великой, как вы там хотели, на хлопке озолотиться? Как русских гнали с бывших союзных республик, люди все бросали лишь бы живыми вырваться...
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10k
insaider 45 минут назад
На зону и в Вагнера. Сапёр из него хороший получится, может и блог при этом вести, и про Наташ свои фантазии рассказывать. Да и ставки спортивные было бы интересно ставить , на срок его эксплуатации!
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12k
Том Сойер 46 минут назад
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2k
Максим Макашев 47 минут назад
Пора. Пора уже властям "зубки показывать"!
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August

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