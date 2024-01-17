«Эта страна дала мне много возможностей»: таджикского блогера, оскорбившего русских девушек, могут отправить в СИЗО

А он утверждает, что никого не обижал и вообще его подставили.
Салмон Джумабой приехал в Россию из Таджикистана. Пошёл в блогеры и стал снимать разные забавные видео. Есть ролики и с девушками:
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А недавно сеть облетел ещё один видос, якобы его тоже записал Салмон. Там он рассказывает, как с Наташкой кайфовал» и что «скоро все русские девушки будут наши».
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После этого парня задержали и завели уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А это до 6 лет на зоне.
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Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте блогера и выпустил его под подписку о невыезде. Однако сегодня дело отправили на пересмотр - теперь пранкера могут упечь в СИЗО. Основание для пересмотра: парень не живёт по месту регистрации и может скрыться.
Хотя он убеждает всех, что к тому видео «о Наташках» не имеет никакого отношения.
Эта страна дала мне очень много возможностей. Я отлично отношусь к русским девушкам, - сказал блогер.
Якобы его кто-то подставил и запилил ролик с голосом Салмона. А у него такого контента нет и не было, только пранки - добрые и ласковые.
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Кто тут не врёт - установят силовики. А парень в ближайшее время может отправиться за решётку.
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Не "может", а должен!