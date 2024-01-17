«Эта страна дала мне много возможностей»: таджикского блогера, оскорбившего русских девушек, могут отправить в СИЗО

Симоновский суд Москвы отклонил просьбу следствия об аресте блогера и выпустил его под подписку о невыезде. Однако сегодня дело отправили на пересмотр - теперь пранкера могут упечь в СИЗО. Основание для пересмотра: парень не живёт по месту регистрации и может скрыться.

Хотя он убеждает всех, что к тому видео «о Наташках» не имеет никакого отношения.

Эта страна дала мне очень много возможностей. Я отлично отношусь к русским девушкам, - сказал блогер.

Якобы его кто-то подставил и запилил ролик с голосом Салмона. А у него такого контента нет и не было, только пранки - добрые и ласковые.