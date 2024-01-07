«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм

Ему грозит до 6 лет за решёткой.
Раджабзод Салмон снимал разные пранки. Как утверждает - все ролики были постановочными, сценарии для них писал он сам. Среди видосов встречались и записи с девушками на улицах.
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Затем в сети появилась другая запись. На которой блогер (следствие ещё должно доказать, что голос именно его), оскорблял всех, кого можно, называл «русачками» и говорил, что «скоро русские девушки будут наши».
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После того, как ролик про «Наташек» разошёлся по сети, блогеру стало не до веселья. По распоряжению Александра Бастрыкина Следком возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Блогера повязали и увезли на допрос.
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Теперь ему светит до 6 лет заключения.
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