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«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм

«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм

Автор:
07 января 2024 18:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Следком   александр бастрыкин   блогер   девушки   допрос   задержание   оскорбления   пранки   таджикистан   
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Ему грозит до 6 лет за решёткой.

Раджабзод Салмон снимал разные пранки. Как утверждает - все ролики были постановочными, сценарии для них писал он сам. Среди видосов встречались и записи с девушками на улицах.

Затем в сети появилась другая запись. На которой блогер (следствие ещё должно доказать, что голос именно его), оскорблял всех, кого можно, называл «русачками» и говорил, что «скоро русские девушки будут наши».

После того, как ролик про «Наташек» разошёлся по сети, блогеру стало не до веселья. По распоряжению Александра Бастрыкина Следком возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Блогера повязали и увезли на допрос.

Теперь ему светит до 6 лет заключения.

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Метки: Видео   Следком   александр бастрыкин   блогер   девушки   допрос   задержание   оскорбления   пранки   таджикистан   
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10  комментариев
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3k
Yus Полчаса назад
Скоро его "очко" станет общественным.
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5k
Григорий 9 секунд назад
и всю его фамилию на родину отправить!
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1k
Сергей С 20 секунд назад
Зачем тебе русские девушки, все равно вы долбите в очко ослов и друг друга
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30k
Ваня 4 минуты назад
надо травить и давить эту мразь на корню...
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502
Александр Поляков 6 минут назад
даже звучит убого - таджикский блогер. всё равно что учёные из дагестана.
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88k
Taras Kozalupko 6 минут назад
нахлобучили чурбана, на киче у него смарт фон отберут
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944
Странник 8 минут назад
скоро таджикское очко станет русским и далеко не для мажориков как он сам. Не зря говорят : Ума нет-считай калека!
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