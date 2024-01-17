В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод

Предприятие не отработало и года.
Шахтинский полиэфирный завод (ШПЗ) открыли около 6месяцев назад, в проект инвестировали 5 миллиардов рублей. В России таких предприятий ещё не было, так что завод стал пионером в производстве штапельного волокна для лёгкой промышленности. Он исправно работал и выпускал 6000 тонн продукции в месяц.
А сегодня в одном из цехов случился взрыв, а затем начался пожар.
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В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод в городе Шахты, - сообщили в МЧС.
Осторожно, матюги:
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Причину взрыва уточняют, но губернатор Ростовской области уже опроверг слухи о попадании в здание беспилотника.
Есть неподтверждённая версия от работника предприятия. Вот что он рассказал:
Я был в момент взрыва внутри здания. Прям при мне взрыв произошел. На третьем этаже у нас производится нитка сама, то есть капает жидкий раствор — кислота и хлорид. Слесари пытались починить один кран, где капала сама кислота. Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе, они сделали очень сильный удар, произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор. Сперва был маленький огонек, потом пошел уже газ. Когда был маленький пожар, мы побежали брать огнетушители, начали тушить. Как мы потушили, я подумал, что это не конец, может быть еще больше.
Я говорил: «быстро все уходим», никто не послушал. Потом они увидели, что газ и кислота начали разливаться сильнее, газ становился все хуже и дышать тяжело было. Я спустился на второй этаж за вещами, остальные все остались на третьем этаже. Ключей не было, потому что портфель остался на третьем этаже, пришлось ломать. Забрал вещи, начинаю выходить — происходит второй взрыв, вылетает дверь и ворота. Нам начальство, мастер не говорили, чтобы мы быстро шли на выход. Я даже мастера не стал слушать, решил, что надо всем выходить. Не все послушали после того, как появился маленький огонек. А после того, как большой огонь появился, все уже начали выбегать. Я первый выбежал, минута прошла, выбегают остальные.
Окончательный вердикт вынесет следствие. А сейчас пожар потушен, известно о 9 пострадавших.
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из всей бригады один рабочий достаточно грамотным оказался ...
Что произошло?
Починка кранов "логическим способом" - не удивила?