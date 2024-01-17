В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод

Причину взрыва уточняют, но губернатор Ростовской области уже опроверг слухи о попадании в здание беспилотника.

Есть неподтверждённая версия от работника предприятия. Вот что он рассказал:

Я был в момент взрыва внутри здания. Прям при мне взрыв произошел. На третьем этаже у нас производится нитка сама, то есть капает жидкий раствор — кислота и хлорид. Слесари пытались починить один кран, где капала сама кислота. Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе, они сделали очень сильный удар, произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор. Сперва был маленький огонек, потом пошел уже газ. Когда был маленький пожар, мы побежали брать огнетушители, начали тушить. Как мы потушили, я подумал, что это не конец, может быть еще больше.

Я говорил: «быстро все уходим», никто не послушал. Потом они увидели, что газ и кислота начали разливаться сильнее, газ становился все хуже и дышать тяжело было. Я спустился на второй этаж за вещами, остальные все остались на третьем этаже. Ключей не было, потому что портфель остался на третьем этаже, пришлось ломать. Забрал вещи, начинаю выходить — происходит второй взрыв, вылетает дверь и ворота. Нам начальство, мастер не говорили, чтобы мы быстро шли на выход. Я даже мастера не стал слушать, решил, что надо всем выходить. Не все послушали после того, как появился маленький огонек. А после того, как большой огонь появился, все уже начали выбегать. Я первый выбежал, минута прошла, выбегают остальные.