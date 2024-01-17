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В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод

В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод

Автор:
17 января 2024 13:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Волокно   Ростовская область   завод   пожар   предприятие   
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Предприятие не отработало и года.

Шахтинский полиэфирный завод (ШПЗ) открыли около 6месяцев назад, в проект инвестировали 5 миллиардов рублей. В России таких предприятий ещё не было, так что завод стал пионером в производстве штапельного волокна для лёгкой промышленности. Он исправно работал и выпускал 6000 тонн продукции в месяц.

А сегодня в одном из цехов случился взрыв, а затем начался пожар.

В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод в городе Шахты, - сообщили в МЧС.

Осторожно, матюги:

Причину взрыва уточняют, но губернатор Ростовской области уже опроверг слухи о попадании в здание беспилотника.

Есть неподтверждённая версия от работника предприятия. Вот что он рассказал:

Я был в момент взрыва внутри здания. Прям при мне взрыв произошел. На третьем этаже у нас производится нитка сама, то есть капает жидкий раствор — кислота и хлорид. Слесари пытались починить один кран, где капала сама кислота. Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе, они сделали очень сильный удар, произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор. Сперва был маленький огонек, потом пошел уже газ. Когда был маленький пожар, мы побежали брать огнетушители, начали тушить. Как мы потушили, я подумал, что это не конец, может быть еще больше.

Я говорил: «быстро все уходим», никто не послушал. Потом они увидели, что газ и кислота начали разливаться сильнее, газ становился все хуже и дышать тяжело было. Я спустился на второй этаж за вещами, остальные все остались на третьем этаже. Ключей не было, потому что портфель остался на третьем этаже, пришлось ломать. Забрал вещи, начинаю выходить — происходит второй взрыв, вылетает дверь и ворота. Нам начальство, мастер не говорили, чтобы мы быстро шли на выход. Я даже мастера не стал слушать, решил, что надо всем выходить. Не все послушали после того, как появился маленький огонек. А после того, как большой огонь появился, все уже начали выбегать. Я первый выбежал, минута прошла, выбегают остальные.

Окончательный вердикт вынесет следствие. А сейчас пожар потушен, известно о 9 пострадавших.

Источник:

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Метки: Видео   Волокно   Ростовская область   завод   пожар   предприятие   
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24k
Анатолий Соколов 2 часа назад
"если задвижка не закрывается - надо по ней ударить посильнее, что бы сломать окончательно" ...
из всей бригады один рабочий достаточно грамотным оказался ...
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
Вечная беда " При помощи молотка и какой-то матери".....
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6k
Владимир Полчаса назад
"Они не пытались починить логическим способом" Это на каком языке? Понаберут горе-работников по объявлению, а потом удивляются - а чего у нас все горит и взрывается... Поистине, нет хуже врага, чем друг - дурак.
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4k
Alexbux1 40 минут назад
Чего не было в России, производства штапельных волокон? Бред. Так же как и интервью работника, джамшут какой то, "треск болта" шедевр пилять.
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17k
Сергей Час назад
Проводка, однозначно! Каждый день по заводу!
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3k
Шапкин Час назад
>>произошел треск болта
Что произошло?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Нарушение технологического процесса окувалдования гайки в виде превышения мощности долбежа, короче.
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