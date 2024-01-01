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В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке

В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке

Автор:
01 января 2024 10:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   МЧС   Улан-Удэ   пиротехника   пожар   техника безопасности   тушение пожара   фейерверк   
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Никогда такого не было - и вот опять. Из-за запущенного фейерверка загорелся балкон на 9-м этаже 16-этажного дома.

Сколько бы не предупреждали о ТБ запуска пиротехники - воз и ныне там. Ни один новогодний праздник не обходится без ЧП, связанного с фейерверками.


В Улан-Удэ запустили салют во дворе многоэтажки. Искра попала на балкон - он загорелся. МЧС-никам пришлось тушить пожар. К счастью, огонь удалось локализовать на площади 2 квадратных метра, и он не распространился на квартиру.



Так выглядит балкон сейчас. Пострадавших, как сообщают в МЧС, нет.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   МЧС   Улан-Удэ   пиротехника   пожар   техника безопасности   тушение пожара   фейерверк   
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4  комментария
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Александр Ломовицкий 3 часа назад
зачем на балконе унитаз ?
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Aleks 2 часа назад
Везде где беспорядочно пускают фейерверки случаются пожары, даже в Германии , за всеми не уследишь, они в свободной продаже на НГ. Наблюдал как пьяные утырки поставили пусковые контейнеры ракет на сорок под деревом, при взлете ударяются о ветки и получаются рикошеты иногда.
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