В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке

Сколько бы не предупреждали о ТБ запуска пиротехники - воз и ныне там. Ни один новогодний праздник не обходится без ЧП, связанного с фейерверками.





В Улан-Удэ запустили салют во дворе многоэтажки. Искра попала на балкон - он загорелся. МЧС-никам пришлось тушить пожар. К счастью, огонь удалось локализовать на площади 2 квадратных метра, и он не распространился на квартиру.



