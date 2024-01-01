В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке

Никогда такого не было - и вот опять. Из-за запущенного фейерверка загорелся балкон на 9-м этаже 16-этажного дома.
Сколько бы не предупреждали о ТБ запуска пиротехники - воз и ныне там. Ни один новогодний праздник не обходится без ЧП, связанного с фейерверками.
В Улан-Удэ запустили салют во дворе многоэтажки. Искра попала на балкон - он загорелся. МЧС-никам пришлось тушить пожар. К счастью, огонь удалось локализовать на площади 2 квадратных метра, и он не распространился на квартиру.
Источник:
Источник:
- Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек
- На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв
- В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"
- К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию
- "Пламя такое, что даже тут тепло!": в Химках потушили крупный пожар в помещении бывшей мебельной фабрики