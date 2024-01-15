В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа

После падения юноша остался жив. Впрочем, жильцы этого дома оказались не очень-то и рады этому обстоятельству. Они постоянно жаловались на проблемного соседа, который, по слухам, сам стал причиной пожара, подпалив диван.
20-летний юноша - сирота, который получил квартиру от государства. По словам соседей, парень вёл разгульный образ жизни, злоупотреблял спиртным и, возможно, наркотиками.
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По слухам, он заснул с сигаретой, в результате загорелся диван, а вслед за ним - вся квартира в многоэтажке 17-го микрорайона г. Нефтеюганск.
По сообщениям очевидцев, тушение пожара осложнял заблокированный пожарный вход, поэтому спасателям пришлось применить болгарку. А из-за того что огонь отрезал путь к выходу, спасаться парню пришлось самостоятельно. Он выпрыгнул с 15 этажа и остался жив.
Пострадавшего забрали в реанимацию.
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Upd. Появилась информация, что во время операции у парня остановилось сердце и он скончался. Всё-таки прыжок с 15 этажа - это не шутки.
А еще люди недоумевают, как можно было оставить закрытым пожарный выход.
И надеются, что найдут нарушителя закона, чтобы наказать.
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Но при чем здесь этот выход если деятель не смог выйти из квартиры и сиганул с балкона ??
Так же не понятно- на 15 этаж можно было войти только с пожарного выхода что ли ??
Или там уже подьезд горел ??
Все не понятно
А вот на погибшего составят протокол по статье 20.4.6(1) и сразу закроют дело в связи со смертью обвиняемого.