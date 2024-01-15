В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа





По слухам, он заснул с сигаретой, в результате загорелся диван, а вслед за ним - вся квартира в многоэтажке 17-го микрорайона г. Нефтеюганск.





По сообщениям очевидцев, тушение пожара осложнял заблокированный пожарный вход, поэтому спасателям пришлось применить болгарку. А из-за того что огонь отрезал путь к выходу, спасаться парню пришлось самостоятельно. Он выпрыгнул с 15 этажа и остался жив.



