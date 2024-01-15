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В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа

В ХМАО 20-летний парень, спасаясь от пожара, выпрыгнул с 15 этажа

Автор:
15 января 2024 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   ХМАО   выпрыгнул из окна   нефтеюганск   пожар   пожарные   тушение пожара   
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После падения юноша остался жив. Впрочем, жильцы этого дома оказались не очень-то и рады этому обстоятельству. Они постоянно жаловались на проблемного соседа, который, по слухам, сам стал причиной пожара, подпалив диван.

20-летний юноша - сирота, который получил квартиру от государства. По словам соседей, парень вёл разгульный образ жизни, злоупотреблял спиртным и, возможно, наркотиками.


А 14 января случился пожар, в котором, как подозревают жильцы, виноват сам сирота.



По слухам, он заснул с сигаретой, в результате загорелся диван, а вслед за ним - вся квартира в многоэтажке 17-го микрорайона г. Нефтеюганск.


По сообщениям очевидцев, тушение пожара осложнял заблокированный пожарный вход, поэтому спасателям пришлось применить болгарку. А из-за того что огонь отрезал путь к выходу, спасаться парню пришлось самостоятельно. Он выпрыгнул с 15 этажа и остался жив.


Пострадавшего забрали в реанимацию.


Upd. Появилась информация, что во время операции у парня остановилось сердце и он скончался. Всё-таки прыжок с 15 этажа - это не шутки.


А еще люди недоумевают, как можно было оставить закрытым пожарный выход.


И надеются, что найдут нарушителя закона, чтобы наказать.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   ХМАО   выпрыгнул из окна   нефтеюганск   пожар   пожарные   тушение пожара   
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3  комментария
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6k
Евгений Д Полчаса назад
То что запасной выход закрыт это очень плохо конечно.
Но при чем здесь этот выход если деятель не смог выйти из квартиры и сиганул с балкона ??
Так же не понятно- на 15 этаж можно было войти только с пожарного выхода что ли ??
Или там уже подьезд горел ??
Все не понятно
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5k
Олег Белов 49 минут назад
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
То, что выход пожарный перекрыли, не является причиной пожара... И даже причиной гибели чудака (как бы парадоксально это не звучало) не является, так что это КоАП РФ Статья 20.4.1: до 15 тыс. на физ. лицо (если найдут) и 30 тыс. на директора УК.

А вот на погибшего составят протокол по статье 20.4.6(1) и сразу закроют дело в связи со смертью обвиняемого.
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