Кадры со свадеб отечественных знаменитостей

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Кто-то живёт в браке уже половину жизни, другие успели найти новую пассию. Но браки из прошлого навсегда остались в памяти фанатов. Давайте посмотрим на кадры разных лет со свадеб наших звёзд.
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