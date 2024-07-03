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Кадры со свадеб отечественных знаменитостей

Кадры со свадеб отечественных знаменитостей

Автор:
03 июля 2024 11:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звездные свадьбы   звезды   знаменитости   свадьбы звезд   фото   шоу бизнес   
1003
15

Кто-то живёт в браке уже половину жизни, другие успели найти новую пассию. Но браки из прошлого навсегда остались в памяти фанатов. Давайте посмотрим на кадры разных лет со свадеб наших звёзд.

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Метки: звездные свадьбы   звезды   знаменитости   свадьбы звезд   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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99k
Доктор Джонс 48 минут назад
Комментарий к фото
Такое чувство, что они из солярия месяц не вылазали...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
Комментарий к фото
а куда ее первый муж подевался...децл такой бородатый?)
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
Комментарий к фото
ну..тут свадебка не кислая..папаша олигарх......даже Жириновского пригласили))))))))
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
Комментарий к фото
а через 30 лет Филя-содомит уже на кресте танцевал с сатанинскими танцорами.
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15k
Sapsan 20 минут назад
Прошу меня простит, но что это такое?

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395
Dmitry N Полчаса назад
А я думал в Баскова муж
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17k
Ёшкин кот 41 минуту назад
На первой фотке гости как на похоронах, траурные какие-то
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1782 поста (1735 в горячем)

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