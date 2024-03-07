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В чём пришли наши звёзды на вечеринку проводов зимы от Super и VK

В чём пришли наши звёзды на вечеринку проводов зимы от Super и VK

Автор:
07 марта 2024 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: super   вк   звезды   знаменитости   мероприятие   фото   шоу бизнес   
1172
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В исторической усадьбе Зубовых XIX века в Москве прошла вечеринка редакции Super и VK. Пригласили популярных артистов, звёзд шоу-бизнеса и блогеров. Давайте посмотрим, в каких образах пришли наши звёзды на мероприятие. Многие пытались одеться в русском стиле.

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Метки: super   вк   звезды   знаменитости   мероприятие   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Сколько раз повторять? Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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947
no. 18 минут назад
кто пришел? куда пришел? этот пост точно здесь необходим?
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802
skorpin 21 минуту назад
Аделина Сотникова единственная кто реально работал
Фомин не позорь честь мундира (гусар [мат] )
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14k
Андрей А 52 минуты назад
Смотришь на этих звезд, потом лезешь в интернет, чтобы узнать, кто они такое! Типа Александра Жидковкий
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50k
Максим Т. 56 минут назад
Нюши, Мити. Вы, блд что, в детском саду? Пугала огородные.
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18k
Kucher Час назад
Кто все эти люди?
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Спелая кукурузинка

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