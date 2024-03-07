В чём пришли наши звёзды на вечеринку проводов зимы от Super и VK

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В исторической усадьбе Зубовых XIX века в Москве прошла вечеринка редакции Super и VK. Пригласили популярных артистов, звёзд шоу-бизнеса и блогеров. Давайте посмотрим, в каких образах пришли наши звёзды на мероприятие. Многие пытались одеться в русском стиле.
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Метки: super вк звезды знаменитости мероприятие фото шоу бизнес
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