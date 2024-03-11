FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8649 постов • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В честь Хелен Миррен сделали куклу Барби

В честь Хелен Миррен сделали куклу Барби

Автор:
11 марта 2024 16:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Популярность   Разное   Хелен Миррен   барби   звезды   знаменитости   кукла барби   события   фото   шоу бизнес   
1024
6

Известная компания Mattel сделала ценный подарок 78-летней актрисе Хелен Миррен — куклу Барби, изготовленную в её честь. Подарок приурочили к Международному женскому дню и 65-летнему юбилею знаменитой куклы.

В честь 65-летнего юбилея Барби в Международный женский день компания Mattel выпустила куклу-копию актрисы Хелен Миррен. Карьера 78-летней актрисы насчитывает 60 лет: она является обладательницей многочисленных наград, в том числе "Оскара" за исполнение роли королевы Елизаветы в сериале "Елизавета I" (2005). Её кукла также держит эту мини-статуэтку в руках, и у неё голубые волосы: в таком образе Миррен появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.


×
×

"Я в восторге от своей куклы Барби. Получить такой подарок — невероятно приятно. Я никогда бы не подумала, что такое может случиться со мной на данном этапе моей жизни. Это особенное событие, которое я могу внести в список своих главных достижений: статус дамы-командора ордена Британской империи, "Оскар", звезда на Голливудской аллее славы, а теперь и собственная Барби!", — поделилась актриса.

Хелен Миррен стала одной из восьми женщин, в честь которых Mattel изготовили кукол на праздник. Все эти женщины внесли свой важный вклад и повлияли на мир. Среди них: Маира Гомез (представительница коренного населения этнической группы татуйо в Бразилии, блогер), Вайола Дэвис (актриса и продюсер), Николь Фуджита (японская модель), Шанайя Твейн (канадская певица), Энисса Амани (ирано-немецкий комик, художница и активистка), певица Кайли Миноуг, и Лила Авилес (мексиканский кинорежиссёр, актриса).

С момента своего первого появления 9 марта 1959 года Барби стала глобальным брендом, образцом для подражания, который задаёт тренды и олицетворяет многие аспекты жизни. С 2015 года Barbie выполняет очень важную миссию: компания создаёт куклы-ролевые модели, которые передают различные культурные и исторические особенности, вдохновляя женщин по всему миру.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Популярность   Разное   Хелен Миррен   барби   звезды   знаменитости   кукла барби   события   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Алексей Теуш Час назад
Кроме Хелен Миррен и Кайли Миноуг вообщ никого не только не знаю, а даже не слышал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108054



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Супер-хищник в Африке
Супер-хищник в Африке
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#собака#автомир#интересно#аварии#факты#США#полиция#знаменитости
#животные#забавно#в мире#история#СССР#ДТП#авто аварии#Россия#кошка#позитив
#Прикол#Юмор#автомобили#машина#8 марта#кино#кот#Девушка#Еда#фильм
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками "Потрёпанная ночная бабочка" и другие худшие образы зарубежных звёзд на премии "Эмми" "Потрёпанная ночная бабочка" и другие худшие образы зарубежных звёзд на премии "Эмми" Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир

На что жалуетесь?

Вернуться