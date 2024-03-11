В честь Хелен Миррен сделали куклу Барби

"Я в восторге от своей куклы Барби. Получить такой подарок — невероятно приятно. Я никогда бы не подумала, что такое может случиться со мной на данном этапе моей жизни. Это особенное событие, которое я могу внести в список своих главных достижений: статус дамы-командора ордена Британской империи, "Оскар", звезда на Голливудской аллее славы, а теперь и собственная Барби!", — поделилась актриса.