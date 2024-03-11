В честь Хелен Миррен сделали куклу Барби

Известная компания Mattel сделала ценный подарок 78-летней актрисе Хелен Миррен — куклу Барби, изготовленную в её честь. Подарок приурочили к Международному женскому дню и 65-летнему юбилею знаменитой куклы.
В честь 65-летнего юбилея Барби в Международный женский день компания Mattel выпустила куклу-копию актрисы Хелен Миррен. Карьера 78-летней актрисы насчитывает 60 лет: она является обладательницей многочисленных наград, в том числе "Оскара" за исполнение роли королевы Елизаветы в сериале "Елизавета I" (2005). Её кукла также держит эту мини-статуэтку в руках, и у неё голубые волосы: в таком образе Миррен появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
"Я в восторге от своей куклы Барби. Получить такой подарок — невероятно приятно. Я никогда бы не подумала, что такое может случиться со мной на данном этапе моей жизни. Это особенное событие, которое я могу внести в список своих главных достижений: статус дамы-командора ордена Британской империи, "Оскар", звезда на Голливудской аллее славы, а теперь и собственная Барби!", — поделилась актриса.
Хелен Миррен стала одной из восьми женщин, в честь которых Mattel изготовили кукол на праздник. Все эти женщины внесли свой важный вклад и повлияли на мир. Среди них: Маира Гомез (представительница коренного населения этнической группы татуйо в Бразилии, блогер), Вайола Дэвис (актриса и продюсер), Николь Фуджита (японская модель), Шанайя Твейн (канадская певица), Энисса Амани (ирано-немецкий комик, художница и активистка), певица Кайли Миноуг, и Лила Авилес (мексиканский кинорежиссёр, актриса).
С момента своего первого появления 9 марта 1959 года Барби стала глобальным брендом, образцом для подражания, который задаёт тренды и олицетворяет многие аспекты жизни. С 2015 года Barbie выполняет очень важную миссию: компания создаёт куклы-ролевые модели, которые передают различные культурные и исторические особенности, вдохновляя женщин по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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