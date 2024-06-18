Пионерка, изменившая мир: история первой модели для взрослых

Ранние годы и первые шаги

Бетти Пейдж родилась 22 апреля 1923 года в Нэшвилле, штат Теннесси. Детство у неё было трудным: родители развелись, когда ей было всего 10 лет, и семье приходилось бороться за выживание. Но несмотря на все трудности, Бетти отличалась целеустремленностью и харизмой.

После окончания школы она поступила в университет Вандербильта, где изучала искусство. Там же она впервые увлеклась театром и модельным бизнесом. Окончив университет, Бетти переехала в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни и новых возможностей.

Начало карьеры модели

В Нью-Йорке Бетти начала работать секретарем, но её потрясающая внешность и обаяние быстро привлекли внимание фотографов. В 1950 году она встретила фотографа Джерри Тибса, который предложил ей сделать несколько профессиональных снимков. Эти фотографии стали первым шагом к её невероятной карьере.

Бетти быстро стала популярной среди фотографов и начала получать предложения для съёмок в различных журналах. Её чувственные и откровенные снимки выделялись на фоне тогдашней консервативной культуры. С её яркой внешностью и фирменной стрижкой с челкой, она быстро завоевала сердца миллионов.