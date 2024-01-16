Посёлок "Тамань-2" выставили на торги на Кубани

Начальная цена составляет 623 млн рублей.
Необычный лот решила продать администрация Темрюкского района Краснодарского края, выставив на торги посёлок строителей "Тамань-2". Он расположен в станице Тамань и помимо двух земельных участков в 60 тыс. квадратных метров будущему владельцу отойдёт спортивная площадка, мини-футбольное поле, стоянка для автобусов на 15 мест и парковка на 52 места, а также несколько общежитий, где жили ранее рабочие.
"В состав лота входят: два здания КПП общей площадью 170 и 88 квадратных метров, два офисных здания площадью 1 тысяча и 1,4 тысяч квадратных метров. Также три корпуса общежития, банно-прачечный комплекс, столовая площадью 4,3 квадратных метров и павильон для размещения резервуаров", — сообщается на портале ГИС "Торги".
Начальная стоимость лота — 623 млн руб. Заявки от желающих принимаются до 9 февраля. Торги состояться в электронной форме 14 февраля. Шаг аукциона составляет 100 тысяч рублей, размер задатка — 124,6 млн рублей.
Сообщается, что имущество находится на обременении АО "Таманьнефтегаз" с 11 октября 2021 года по 11 октября 2026 года. Согласно данным с портала "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности компании транспортная обработка грузов. По итогам 2022 года выручка компании составила 16,7 млрд рублей, чистая прибыль — 7 млрд рублей. Причина продажи посёлка не называется.
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не разгуляешься...
и на "заглавном" фото бывшие домики строителей моста в Керчи. ( участок с изгибом, стоит между мостом и Керченским портом ).
""территория предназначается для комплексного освоения в целях жилищного строительства"" - не Москва, много бабла на строительстве не поднимешь, а то и вовсе пролетишь - цены на жильё не московские, да и надобности особой нет (у денежных клиентов)
Если только какому богатею показать свой патриотизм.
под недорогой мотель постройки сойдут.