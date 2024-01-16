FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7458 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Посёлок "Тамань-2" выставили на торги на Кубани

Посёлок "Тамань-2" выставили на торги на Кубани

Автор:
16 января 2024 20:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аукцион   Тамань-2   Темрюкский район   краснодарский край   посёлок   торги   
1727
4

Начальная цена составляет 623 млн рублей.

Необычный лот решила продать администрация Темрюкского района Краснодарского края, выставив на торги посёлок строителей "Тамань-2". Он расположен в станице Тамань и помимо двух земельных участков в 60 тыс. квадратных метров будущему владельцу отойдёт спортивная площадка, мини-футбольное поле, стоянка для автобусов на 15 мест и парковка на 52 места, а также несколько общежитий, где жили ранее рабочие.


"В состав лота входят: два здания КПП общей площадью 170 и 88 квадратных метров, два офисных здания площадью 1 тысяча и 1,4 тысяч квадратных метров. Также три корпуса общежития, банно-прачечный комплекс, столовая площадью 4,3 квадратных метров и павильон для размещения резервуаров", — сообщается на портале ГИС "Торги".

Начальная стоимость лота — 623 млн руб. Заявки от желающих принимаются до 9 февраля. Торги состояться в электронной форме 14 февраля. Шаг аукциона составляет 100 тысяч рублей, размер задатка — 124,6 млн рублей.

Сообщается, что имущество находится на обременении АО "Таманьнефтегаз" с 11 октября 2021 года по 11 октября 2026 года. Согласно данным с портала "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности компании транспортная обработка грузов. По итогам 2022 года выручка компании составила 16,7 млрд рублей, чистая прибыль — 7 млрд рублей. Причина продажи посёлка не называется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Аукцион   Тамань-2   Темрюкский район   краснодарский край   посёлок   торги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Alex Час назад
Сколько душ прилагается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 4 минуты назад
Ну, для западных военных преступников в качестве СИЗО после окончания СВО - вполне сойдёт. Цивильно, гуманно, даже со вкусом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 14 минут назад
сделайте узкоколейку (или дорогу ) до пляжа и вот вам готовый пионерский лагерь. Под жильё это не продать......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
lexa 19 минут назад
" столовая площадью 4,3 квадратных метров "
не разгуляешься...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков Полчаса назад
я покупаю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Н. Полчаса назад
А что там с электроэнергией? Во время строительства моста там стоял парк генераторов, а сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 43 минуты назад
В Москве хаты в 2-4 раза дороже есть ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 59 минут назад
самое место для заселения "ценными специалистами" из ближнего зарубежья. Новому владельцу останется только поставить периметр из "колючки" и сторожевые вышки по углам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов Час назад
Да кому эти сараи нужны. И земля там вряд ли ценная. Стоянки с полем тоже сами по себе цены не имеют.

""территория предназначается для комплексного освоения в целях жилищного строительства"" - не Москва, много бабла на строительстве не поднимешь, а то и вовсе пролетишь - цены на жильё не московские, да и надобности особой нет (у денежных клиентов)

Если только какому богатею показать свой патриотизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rudenkov Час назад
столовая площадью 4,3 квадратных метров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных...
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Набирающие популярность в сообществах
Симка. Многоцветная кошка
Симка. Многоцветная кошка
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Полностью доволен

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#позитив#кино#аварии#авто аварии#интересное#кошка#Еда
#животные#автомир#люди#факты#фильм#ДТП#Автовсячина#история#подборка#смешно
#Прикол#Юмор#в мире#интересно#кот#забавно#Реакция#Россия#полиция#улыбнуло
Совместными усилиями возможно все Совместными усилиями возможно все Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги Древнейший научный инструмент Англии выставлен на аукцион Christie's Древнейший научный инструмент Англии выставлен на аукцион Christie's В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей В Самарской области местные жители перекрыли шоссе и потребовали решить проблемы с отоплением: на улице морозы -20 градусов В Самарской области местные жители перекрыли шоссе и потребовали решить проблемы с отоплением:...

На что жалуетесь?

Вернуться