Посёлок "Тамань-2" выставили на торги на Кубани

Необычный лот решила продать администрация Темрюкского района Краснодарского края, выставив на торги посёлок строителей "Тамань-2". Он расположен в станице Тамань и помимо двух земельных участков в 60 тыс. квадратных метров будущему владельцу отойдёт спортивная площадка, мини-футбольное поле, стоянка для автобусов на 15 мест и парковка на 52 места, а также несколько общежитий, где жили ранее рабочие.

"В состав лота входят: два здания КПП общей площадью 170 и 88 квадратных метров, два офисных здания площадью 1 тысяча и 1,4 тысяч квадратных метров. Также три корпуса общежития, банно-прачечный комплекс, столовая площадью 4,3 квадратных метров и павильон для размещения резервуаров", — сообщается на портале ГИС "Торги".