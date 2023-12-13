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Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона

Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона

Автор:
13 декабря 2023 13:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аукцион   живопись   искусство   картина   классическая живопись   рембрандт   
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Картина «Поклонение волхвов», которую долгое время ошибочно приписывали ученику Рембрандта, оказалась полотном самого мастера и была продана на аукционе Sotheby's за $13,8 млн.


Последние результаты аукциона Sotheby's доказывают, что в сфере искусства все еще совершаются новые открытия, даже когда речь идет о самых известных художниках в истории. Рембрандт Харменс ван Рейн — один из самых любимых художников голландского Золотого века, и его картины, офорты и рисунки продолжают пленять наше воображение. Настолько, что картина, которая два года назад оценивалась в 15 000 долларов, только что была продана за 11 миллионов фунтов стерлингов (13,8 миллиона долларов), сообщает CNN.


Продажа произошла на аукционе Sotheby's Old Master & 19th Century Paintings в Лондоне 6 декабря. «Поклонение волхвов» — небольшая картина маслом, написанная художником XVII века. Впервые она привлекла внимание в 1955 году, когда ее приобрел коллекционер Джей Си Хельдринг. Затем его вдова продала картину немецкой семье в 1985 году, а та, в свою очередь, выставила ее на аукцион Christie's в 2021 году.


Интересно, что, хотя первоначально картина приписывалась Рембрандту, на аукционе 2021 года она была отнесена к «кругу Рембрандта». Обычно это означает, что работу выполнял ученик или близкий соратник художника. В то время работа оценивалась от 11 000 до 16 000 долларов, а в итоге была продана за 910 000 долларов анонимному покупателю.


Тот, кто совершил эту покупку, явно знал, что делает, поскольку картина была отдана на 18-месячное исследование экспертам Sotheby's и оценена заново. Экспертиза включала рентгеновские снимки, а также консультации с ведущими специалистами по Рембрандту. В итоге оценщики Sotheby's пришли к выводу, что работа действительно была написана Рембрандтом, скорее всего, когда он был молодым художником, жившим в Лейдене.


Признание авторства имеет большое значение, поскольку в продаже редко можно увидеть библейскую сцену кисти Рембрандта. Обычно, как говорится в пресс-релизе Sotheby's, все полотна Рембрандта, выставленные на торги за последние три десятилетия, были портретами или этюдами одного персонажа.


«Я бы сказал, что она особенно значима, потому что расширяет наше представление о Рембрандте в тот переломный период его развития и карьеры, когда он явно был очень амбициозен и быстро развивался как художник», — сказал CNN Джордж Гордон, сопредседатель отдела мировой живописи Старых мастеров в Sotheby's.


Аукционный дом Sotheby's установил, что «Поклонение волхвов», скорее всего, впервые упоминается в описи голландского коллекционера 1714 года. Затем картина несколько раз переходила из рук в руки в начале XIX века и исчезла до середины XX века. В то время она считалась работой Рембрандта и неоднократно выставлялась. Но благодаря немецкому искусствоведу, который видел работу только на черно-белой фотографии и описал ее как работу школы Рембрандта, она была проигнорирована и исключена из каталога работ художника.


Учитывая, что на аукционе 2021 года цена продажи значительно превысила оценочную, вполне возможно, что многие участники торгов уже тогда осознавали высокое качество картины и возможность того, что это действительно может быть Рембрандт. Теперь счастливый обладатель имеет привилегию пополнить свою коллекцию редким экспонатом.


«Очень мало картин Рембрандта, написанных в жанре повествования, остается в частных руках, поэтому для частного коллекционера или учреждения эта возможность столь же редка, сколь и интересна», — поделился Гордон.


«Эта изысканная картина в равной степени является продуктом кисти Рембрандта и его интеллекта. Все отличительные черты его стиля конца 1620-х годов видны как на видимой поверхности картины, так и в глубинных слоях, выявленных с помощью научных методов, что свидетельствует о многочисленных изменениях в процессе ее создания и проливает новый свет на то, как он мыслил».


На видео, представленном ниже, историк искусства Эндрю Грэм-Диксон говорит о значении картины Рембрандта «Поклонение волхвов». По его словам, это очень необычная, редкая и интимная работа молодого художника-вундеркинда, позволяющая «заглянуть в его мысли» и увидеть этапы работы над композицией.


«Одним из многих факторов, делающих эту картину такой захватывающей, является тот факт, что Рембрандту было всего 22 года, когда он создал это небольшое, но гипнотизирующе интенсивное панно. Двадцать два, и все же изысканность, использование света, чувство повествования — все это просто необыкновенно».





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Аукцион   живопись   искусство   картина   классическая живопись   рембрандт   
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2  комментария
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12k
Б.Касторский 44 минуты назад
Что-то ощущение, что картины некая афера. Как в начале прошлого века их начали использовать нечистые на руку люди, перевозя таким образом денежные средства, так и продолжают по сей день.
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20k
Bill 23 минуты назад
Как ничего не делая, поднять ВВП страны на $13 млн.
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