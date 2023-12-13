Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона

Последние результаты аукциона Sotheby's доказывают, что в сфере искусства все еще совершаются новые открытия, даже когда речь идет о самых известных художниках в истории. Рембрандт Харменс ван Рейн — один из самых любимых художников голландского Золотого века, и его картины, офорты и рисунки продолжают пленять наше воображение. Настолько, что картина, которая два года назад оценивалась в 15 000 долларов, только что была продана за 11 миллионов фунтов стерлингов (13,8 миллиона долларов), сообщает CNN.

Продажа произошла на аукционе Sotheby's Old Master & 19th Century Paintings в Лондоне 6 декабря. «Поклонение волхвов» — небольшая картина маслом, написанная художником XVII века. Впервые она привлекла внимание в 1955 году, когда ее приобрел коллекционер Джей Си Хельдринг. Затем его вдова продала картину немецкой семье в 1985 году, а та, в свою очередь, выставила ее на аукцион Christie's в 2021 году.

Интересно, что, хотя первоначально картина приписывалась Рембрандту, на аукционе 2021 года она была отнесена к «кругу Рембрандта». Обычно это означает, что работу выполнял ученик или близкий соратник художника. В то время работа оценивалась от 11 000 до 16 000 долларов, а в итоге была продана за 910 000 долларов анонимному покупателю.

Тот, кто совершил эту покупку, явно знал, что делает, поскольку картина была отдана на 18-месячное исследование экспертам Sotheby's и оценена заново. Экспертиза включала рентгеновские снимки, а также консультации с ведущими специалистами по Рембрандту. В итоге оценщики Sotheby's пришли к выводу, что работа действительно была написана Рембрандтом, скорее всего, когда он был молодым художником, жившим в Лейдене.

Признание авторства имеет большое значение, поскольку в продаже редко можно увидеть библейскую сцену кисти Рембрандта. Обычно, как говорится в пресс-релизе Sotheby's, все полотна Рембрандта, выставленные на торги за последние три десятилетия, были портретами или этюдами одного персонажа.