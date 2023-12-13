Недооцененное полотно Рембрандта продали за $13,8 миллиона

Картина «Поклонение волхвов», которую долгое время ошибочно приписывали ученику Рембрандта, оказалась полотном самого мастера и была продана на аукционе Sotheby's за $13,8 млн.
Последние результаты аукциона Sotheby's доказывают, что в сфере искусства все еще совершаются новые открытия, даже когда речь идет о самых известных художниках в истории. Рембрандт Харменс ван Рейн — один из самых любимых художников голландского Золотого века, и его картины, офорты и рисунки продолжают пленять наше воображение. Настолько, что картина, которая два года назад оценивалась в 15 000 долларов, только что была продана за 11 миллионов фунтов стерлингов (13,8 миллиона долларов), сообщает CNN.
Продажа произошла на аукционе Sotheby's Old Master & 19th Century Paintings в Лондоне 6 декабря. «Поклонение волхвов» — небольшая картина маслом, написанная художником XVII века. Впервые она привлекла внимание в 1955 году, когда ее приобрел коллекционер Джей Си Хельдринг. Затем его вдова продала картину немецкой семье в 1985 году, а та, в свою очередь, выставила ее на аукцион Christie's в 2021 году.
Интересно, что, хотя первоначально картина приписывалась Рембрандту, на аукционе 2021 года она была отнесена к «кругу Рембрандта». Обычно это означает, что работу выполнял ученик или близкий соратник художника. В то время работа оценивалась от 11 000 до 16 000 долларов, а в итоге была продана за 910 000 долларов анонимному покупателю.
Тот, кто совершил эту покупку, явно знал, что делает, поскольку картина была отдана на 18-месячное исследование экспертам Sotheby's и оценена заново. Экспертиза включала рентгеновские снимки, а также консультации с ведущими специалистами по Рембрандту. В итоге оценщики Sotheby's пришли к выводу, что работа действительно была написана Рембрандтом, скорее всего, когда он был молодым художником, жившим в Лейдене.
Признание авторства имеет большое значение, поскольку в продаже редко можно увидеть библейскую сцену кисти Рембрандта. Обычно, как говорится в пресс-релизе Sotheby's, все полотна Рембрандта, выставленные на торги за последние три десятилетия, были портретами или этюдами одного персонажа.
«Я бы сказал, что она особенно значима, потому что расширяет наше представление о Рембрандте в тот переломный период его развития и карьеры, когда он явно был очень амбициозен и быстро развивался как художник», — сказал CNN Джордж Гордон, сопредседатель отдела мировой живописи Старых мастеров в Sotheby's.
Аукционный дом Sotheby's установил, что «Поклонение волхвов», скорее всего, впервые упоминается в описи голландского коллекционера 1714 года. Затем картина несколько раз переходила из рук в руки в начале XIX века и исчезла до середины XX века. В то время она считалась работой Рембрандта и неоднократно выставлялась. Но благодаря немецкому искусствоведу, который видел работу только на черно-белой фотографии и описал ее как работу школы Рембрандта, она была проигнорирована и исключена из каталога работ художника.
Учитывая, что на аукционе 2021 года цена продажи значительно превысила оценочную, вполне возможно, что многие участники торгов уже тогда осознавали высокое качество картины и возможность того, что это действительно может быть Рембрандт. Теперь счастливый обладатель имеет привилегию пополнить свою коллекцию редким экспонатом.
«Очень мало картин Рембрандта, написанных в жанре повествования, остается в частных руках, поэтому для частного коллекционера или учреждения эта возможность столь же редка, сколь и интересна», — поделился Гордон.
«Эта изысканная картина в равной степени является продуктом кисти Рембрандта и его интеллекта. Все отличительные черты его стиля конца 1620-х годов видны как на видимой поверхности картины, так и в глубинных слоях, выявленных с помощью научных методов, что свидетельствует о многочисленных изменениях в процессе ее создания и проливает новый свет на то, как он мыслил».
На видео, представленном ниже, историк искусства Эндрю Грэм-Диксон говорит о значении картины Рембрандта «Поклонение волхвов». По его словам, это очень необычная, редкая и интимная работа молодого художника-вундеркинда, позволяющая «заглянуть в его мысли» и увидеть этапы работы над композицией.
Источник:
«Одним из многих факторов, делающих эту картину такой захватывающей, является тот факт, что Рембрандту было всего 22 года, когда он создал это небольшое, но гипнотизирующе интенсивное панно. Двадцать два, и все же изысканность, использование света, чувство повествования — все это просто необыкновенно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма
- Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы
- Прекрасный-красный и очарование искусства глазами Андрея Атрошенко
- Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона
- Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления