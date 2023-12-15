Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги

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На аукционе Bring a Trailer появился спидстер Lotus Eleven Sports 1956 года. Машина пребывает в далёком от оригинального состоянии, поэтому пока ставка невысока - всего 30 тысяч долларов. Впрочем, до окончания торгов ещё 4 дня и существенный рост вполне возможен.
В течение трёх лет в середине 1950-х таких машин выпустили 270 штук. Весит болид всего 411 килограммов. Модель оснащалась фордовскими моторами Coventry-Climax объёмом 1,1 литра мощностью 76 л.с. На счету Lotus Eleven Sports седьмое место в Ле-Мане 1956 года и рекорд скорости под управлением Стирлинга Мосса в том же году.
Несмотря на это, конкретный экземпляр вряд ли заинтересует помешанных на аутентичности коллекционеров. Двигатель у него хотя из того же семейства Coventry-Climax, но уже 1,2-литровый. Не соответствуют оригиналу передняя и задняя подвеска. И даже цвет кузова изменён.
Из внешних кузовных панелей оригинальные только капот и ветровое стекло. В процессе последних ремонтов некоторые детали были заменены на несоответствующие первоначальной спецификации или же установлены на неправильные места. И тем не менее, этот тёмно-зелёный болид с кокпитом на двоих, отделанном красной кожей, сохранил способность притягивать взгляды.
Идеальные и аутентичные экземпляры Lotus Eleven Sports стоят до 120 тысяч долларов.
Несмотря на это, конкретный экземпляр вряд ли заинтересует помешанных на аутентичности коллекционеров. Двигатель у него хотя из того же семейства Coventry-Climax, но уже 1,2-литровый. Не соответствуют оригиналу передняя и задняя подвеска. И даже цвет кузова изменён.
Из внешних кузовных панелей оригинальные только капот и ветровое стекло. В процессе последних ремонтов некоторые детали были заменены на несоответствующие первоначальной спецификации или же установлены на неправильные места. И тем не менее, этот тёмно-зелёный болид с кокпитом на двоих, отделанном красной кожей, сохранил способность притягивать взгляды.
Идеальные и аутентичные экземпляры Lotus Eleven Sports стоят до 120 тысяч долларов.
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