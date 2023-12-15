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Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги

Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги

Автор:
15 декабря 2023 16:49
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   спидстер   торги   
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На аукционе Bring a Trailer появился спидстер Lotus Eleven Sports 1956 года. Машина пребывает в далёком от оригинального состоянии, поэтому пока ставка невысока - всего 30 тысяч долларов. Впрочем, до окончания торгов ещё 4 дня и существенный рост вполне возможен.
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Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   спидстер   торги   
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1  комментарий
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Олег Час назад
мотоколяска страшненькая...
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