Древнейший научный инструмент Англии выставлен на аукцион Christie's

Считается, что приборы для определения времени по высоте солнца попали в Европу из мусульманской Испании в конце XIII века.

В хорарных квадрантах дневное время делилось на 12 часов, продолжительность которых зависела от широты места наблюдения и времени года.

Согласно этому инструменту, первый час начинается на рассвете, полдень наступает в конце шестого часа, а закат - в конце двенадцатого часа. Учитывая это, каждый час в летнее время длиннее, чем в зимнее.