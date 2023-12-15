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Древнейший научный инструмент Англии выставлен на аукцион Christie's

Древнейший научный инструмент Англии выставлен на аукцион Christie's

Автор:
15 декабря 2023 10:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Аукцион   Время   инструмент   квадрант   прибор   средневековье   
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На медном квадранте размером с ладонь выгравирован год "1311". Прибор использовался для определения времени.

Квадрант на 15 лет старше астролябии Чосера, хранящейся в Британском музее.

Специалист Christie's Джеймс Хислоп прокомментировал: "Средневековые английские приборы встречаются крайне редко, поэтому каждое новое открытие значительно расширяет наши представления о науке того времени".

Лот оценили в 130000-190000 долларов. Вместе с ним выставлены ценные книги и рукописи, а также серебряный микроскоп XVII века, изготовленный "отцом микробиологии" Антони ван Левенгуком.

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Считается, что приборы для определения времени по высоте солнца попали в Европу из мусульманской Испании в конце XIII века.

В хорарных квадрантах дневное время делилось на 12 часов, продолжительность которых зависела от широты места наблюдения и времени года.

Согласно этому инструменту, первый час начинается на рассвете, полдень наступает в конце шестого часа, а закат - в конце двенадцатого часа. Учитывая это, каждый час в летнее время длиннее, чем в зимнее.

"Эти квадранты, по всей вероятности, были инструментами торговцев, церковнослужителей и студентов", - отметил Хислоп.

Считается, что "Французская Волчица", королева Изабелла, супруга английского короля Эдуарда II, получила в подарок несколько таких приборов в 1358 году от монаха аббатства Сент-Олбанс.

Филипп Нотхафт, историк из Оксфордского колледжа, объясняет: "Основная функция квадранта, известного как "quadrans vetus", заключалась в определении времени суток по высоте Солнца. Преобразование высоты в время основывалось на тригонометрической формуле, которая точна только на экваторе, но даже с погрешностью была приемлема".

Нотхафт отмечает, что квадрант не только служит для определения времени, но и может использоваться для решения математических задач, связанных с измерением расстояний, глубин и высот.

Научный инструмент нашёл Саймон Нил на участке в Четводе, Бакингемшир, Англия, практически десять лет назад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аукцион   Время   инструмент   квадрант   прибор   средневековье   
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