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В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей

В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей

Автор:
17 декабря 2023 19:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Прокуратура   Сибирь   Хакасия   жители   поселок   похоронное бюро   снт   
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Теперь люди живут под звуки рыданий и прощального марша.

Под Черногорском есть СНТ «Залив». И рядом с ним открылся магазин ритуальных услуг. Рядом - это под окнами местных жителей. Сначала контора никаких проблем не доставляла и лишь торговала похоронной атрибутикой.

А потом владелица пристроила к магазину зал прощания. Теперь жители СНТ регулярно наблюдают вереницу машин, смотрят на безутешных родственников и по несколько раз в день слушают похоронный марш.

Хозяйка конторы на жалобы не реагирует. Зато похоронную музыку теперь ставит по утрам и пораньше, а на одном из деревьев появился муляж черепа - так утверждают жители «Залива». Ну а местные власти говорят, что этот зал прощания построен без соблюдения необходимых формальностей. Но что с этим делать - пока не знают.

Жители СНТ устали от жизни на кладбище (почти в прямом смысле) и обратились в прокуратуру. Они требуют проверить законность постройки конторы с гробами у них под носом. Теперь судьбу бюро определят компетентные товарищи из органов.

Ну а пока люди продолжают слушать похоронный марш.

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Метки: Видео   Прокуратура   Сибирь   Хакасия   жители   поселок   похоронное бюро   снт   
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14  комментариев
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7k
Mixalych Час назад
А пускать в противовес из окон какие-нибудь "ягодки-малинки"?
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3k
Дмитрий 17 минут назад
Эти бабки сами уже одной ногой там, хренли выёживаются. Родне далеко вести ненадо будет.
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1k
Тордион Полчаса назад
Моменто мори - помни о смерти!
Людям о вечном напомнили, а они недовольные!)
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221
ruslan d 54 минуты назад
У меня на даче люди напротив кладбища живут , дело такое ..
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13k
Григорий Бабкин 54 минуты назад
А в чём проблема? Зато далеко ходить не надо, всё под носом.
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24k
SolomonA 55 минут назад
А ничего, что СНТ "Залив" находится аккурат между двумя кладбищами? Это дачников не напрягает? А то может покойников выкопать и куда-нибудь отвезти, чтоб не мешали картошку сажать... Совсем охренели уже.

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36k
Андрей Иванов Час назад
Совсем рядом со мной похоронное бюро, чуть дальше (примерно автобусная остановка) - два морга, при одном есть зал прощаний. Вокруг на расстоянии 3-4 остановок - ещё три морга, 4 кладбища и крематорий. Вот абсолютно не мешают ни кортежи, ни прочее. И это Питер, народу (и, соответственно, покойников) гораздо больше, чем в Черногорске.
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130
Алексей Час назад
По моему это очередное нытье-это такая же сторона жизни, все там будем, а местные тупо обос..сь, ну и дачники вообще как бы права слова не имеют в таких конфликтах
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Законно? Незаконно? "Погромче" - это сколько db? Остальное - в топкку.
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August

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