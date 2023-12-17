В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей

Хозяйка конторы на жалобы не реагирует. Зато похоронную музыку теперь ставит по утрам и пораньше, а на одном из деревьев появился муляж черепа - так утверждают жители «Залива». Ну а местные власти говорят, что этот зал прощания построен без соблюдения необходимых формальностей. Но что с этим делать - пока не знают.

Жители СНТ устали от жизни на кладбище (почти в прямом смысле) и обратились в прокуратуру. Они требуют проверить законность постройки конторы с гробами у них под носом. Теперь судьбу бюро определят компетентные товарищи из органов.

Ну а пока люди продолжают слушать похоронный марш.