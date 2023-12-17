В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей

Теперь люди живут под звуки рыданий и прощального марша.
Под Черногорском есть СНТ «Залив». И рядом с ним открылся магазин ритуальных услуг. Рядом - это под окнами местных жителей. Сначала контора никаких проблем не доставляла и лишь торговала похоронной атрибутикой.
А потом владелица пристроила к магазину зал прощания. Теперь жители СНТ регулярно наблюдают вереницу машин, смотрят на безутешных родственников и по несколько раз в день слушают похоронный марш.
Хозяйка конторы на жалобы не реагирует. Зато похоронную музыку теперь ставит по утрам и пораньше, а на одном из деревьев появился муляж черепа - так утверждают жители «Залива». Ну а местные власти говорят, что этот зал прощания построен без соблюдения необходимых формальностей. Но что с этим делать - пока не знают.
Жители СНТ устали от жизни на кладбище (почти в прямом смысле) и обратились в прокуратуру. Они требуют проверить законность постройки конторы с гробами у них под носом. Теперь судьбу бюро определят компетентные товарищи из органов.
Ну а пока люди продолжают слушать похоронный марш.
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Людям о вечном напомнили, а они недовольные!)