FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7988 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Самарской области местные жители перекрыли шоссе и потребовали решить проблемы с отоплением: на улице морозы -20 градусов

В Самарской области местные жители перекрыли шоссе и потребовали решить проблемы с отоплением: на улице морозы -20 градусов

Автор:
13 декабря 2023 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Самара   авария   жители   кабель   отопление   поселок   электричество   
1257
2
1

И только тогда на них среагировали.

На окраине Самары есть несколько посёлков, они отапливаются только с помощью электричества. И 11 декабря (по другим данным, авария случилась ещё 9 числа), единственный кабель повредили. Как именно - сейчас разбираются. Но вот уже несколько дней люди сидят без тепла и света, а на улице трещат двадцатиградусные морозы.

По этому поводу глава Самары Елена Лапушкина заявила:

Выявлено повреждение, ведутся ремонтные работы, в ближайшее время кабель будет восстановлен. Кроме того, сейчас продумываем резервную схему электроснабжения в поселке, чтобы в дальнейшем избегать таких ситуаций. Очень понимаю людей, которые оказались в этот серьёзный мороз в неотапливаемых помещениях.

Но людям уже надоело мёрзнуть в собственных домах и они перекрыли Московское шоссе.

Тогда власти города поспешили заявить, что для устранения проблемы создан оперштаб и пункт временного размещения. Ещё немного - и всё решится.

Работы ведутся до сих пор, они осложняются плохой погодой и ядрёными морозами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Самара   авария   жители   кабель   отопление   поселок   электричество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
750
Антоха Оренбург 40 минут назад
Почему отапливаются только электричеством? Нет газа в посёлке, по причине халатности властей, или это вовсе и не посёлок а обыкновенные снт. Если снт, то в чём вопрос они как минимум не предназначены для круглогодичного проживания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
Ashabad 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Vital Idol Полчаса назад
блиать, как же так, ведь замерзать без газа должна была гейропа?! ах да, у них же и газа нет...
провод по воздуху восстановить 3 часа максисум, что за рассеянская волокита, ещё и зимой?!
по закону перерыв в электроснабжении не должен превышать 24 часа!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Артем Игоревич 49 минут назад
-20, у нас тут неделю -40 стоит по ночам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Серега Константин 16 минут назад
Три дня назад,запускали технику специализированную в -43.Не поверите,но казалось,что даже зубы замерзли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 57 минут назад
У нас в Самаре первым делом создают оперштаб! Был по борьбе с бездомными собаками - собаки пропали, вылезли крысы!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 2 часа назад
"властям" города - кайло в руки и выгнать на восстановление электроснабжения, а извечно-русские вопросы КТО ВИНОВАТ? и ЧТО ДЕЛАТЬ? оставить на потом, когда электроснабжение будет восстановлено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
Представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом (2 фото)
Представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#авто аварии#США#собака#Разное#милота
#животные#автомир#Прикол#Юмор#позитив#забавно#Автовсячина#фильм#дети#нападение
#в мире#машина#люди#ДТП#факты#кино#Ynews#Еда#Китай#улыбнуло
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год Предприниматель из Челябинска раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей Предприниматель из Челябинска раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине "А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали "А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам

На что жалуетесь?

Вернуться