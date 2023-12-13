В Самарской области местные жители перекрыли шоссе и потребовали решить проблемы с отоплением: на улице морозы -20 градусов

И только тогда на них среагировали.
На окраине Самары есть несколько посёлков, они отапливаются только с помощью электричества. И 11 декабря (по другим данным, авария случилась ещё 9 числа), единственный кабель повредили. Как именно - сейчас разбираются. Но вот уже несколько дней люди сидят без тепла и света, а на улице трещат двадцатиградусные морозы.
По этому поводу глава Самары Елена Лапушкина заявила:
Выявлено повреждение, ведутся ремонтные работы, в ближайшее время кабель будет восстановлен. Кроме того, сейчас продумываем резервную схему электроснабжения в поселке, чтобы в дальнейшем избегать таких ситуаций. Очень понимаю людей, которые оказались в этот серьёзный мороз в неотапливаемых помещениях.
Но людям уже надоело мёрзнуть в собственных домах и они перекрыли Московское шоссе.
Тогда власти города поспешили заявить, что для устранения проблемы создан оперштаб и пункт временного размещения. Ещё немного - и всё решится.
Работы ведутся до сих пор, они осложняются плохой погодой и ядрёными морозами.
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провод по воздуху восстановить 3 часа максисум, что за рассеянская волокита, ещё и зимой?!
по закону перерыв в электроснабжении не должен превышать 24 часа!!!
а, вот газпрём в жопе и это факт!