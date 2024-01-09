Как выглядят поселки-призраки вокруг Воркуты

От некоторых поселков рядом с Воркутой не осталось даже указателей. Едешь, а по пути лишь остатки фундаментов и стен, и чем дальше, тем больше заброшки кажутся просто частью ландшафта и перестают пугать.

Количество шахт и поселков по кольцевой дороге вокруг Воркуты росло постепенно до середины 1970-х. На момент распада СССР на кольце было 13 шахт и около 10 поселков.

Сегодня здесь остаются четыре шахты, один угольный разрез и четыре поселка, где еще живут люди.

1. Воргашор