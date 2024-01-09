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Как выглядят поселки-призраки вокруг Воркуты

Как выглядят поселки-призраки вокруг Воркуты

Автор:
09 января 2024 09:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Воркута   в мире   заброшка   люди   печально   поселок   призрак   фото   
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Вокруг этого заполярного города расположено целое кольцо поселков и шахт, которые напоминают декорации к фильмам ужасов.

От некоторых поселков рядом с Воркутой не осталось даже указателей. Едешь, а по пути лишь остатки фундаментов и стен, и чем дальше, тем больше заброшки кажутся просто частью ландшафта и перестают пугать.

Количество шахт и поселков по кольцевой дороге вокруг Воркуты росло постепенно до середины 1970-х. На момент распада СССР на кольце было 13 шахт и около 10 поселков.

Сегодня здесь остаются четыре шахты, один угольный разрез и четыре поселка, где еще живут люди.


1. Воргашор

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Самый большой поселок воркутинского кольца – Воргашор вблизи шахты «Воргашорская», крупнейшей угольной шахты Европы. Он производит впечатление вполне обитаемого.

По улицам ходят люди, мы даже видели там нарты тундровиков, запряженные оленями. Говорят, что именно сюда оленеводы чаще всего приезжают за продуктами и нужными товарами. Название в переводе с языка коми так и переводится – «ручей оленьей дороги».

До распада СССР население Воргашора составляло почти 25 тыс. человек, сегодня – менее 7 тыс.

Зимой поселок выглядит еще неплохо, но вот летом, когда из-под снега выступает асфальт, обнажаются явные признаки запустения. Особенно странно выглядят дома, расселенные наполовину.

В части из них уже нет половины окон либо они забиты фанерой, а в других горит свет, там живут люди.


2. Северный

Второй по величине поселок – Северный c 3,6 тыс. жителей (до распада СССР – 20 тыс.), тоже еще живой. Шахту «Северную» закрыли в 2016 году после аварии, когда из-за взрыва метана погибли 36 человек. В память о них на въезде в поселок установлен мемориал.

О том, что Северный был очень красивым поселком, напоминает Дом культуры 1951 года в стиле советского классицизма. Там до сих пор бурлит активная социальная жизнь и проводят творческие занятия.

Многие дома выглядят внутри так, будто люди покинули их только что.

Некоторые собственники, уезжая, пытаются продать свои квартиры. Так, трешки в Воргашоре и Северном продают за 100–150 тыс. рублей (1–1,5 тыс. долларов) вместе с мебелью и бытовой техникой, но спрос невелик.

3. Комсомольский

Этот поселок показался нам совершенно опустевшим, хотя, по официальным данным, здесь осталось пять жителей. Мы их не встретили. На заметенных снегом подъездах встречались надписи «здесь живут люди», но никаких признаков жизни не было. На улицах, однако, горели фонари, а между домами виднелись следы.

Поселок некогда населяли 15 тыс. человек. Сегодня же тут нет ни магазинов, ни заправок, ни библиотек, ни прочих признаков цивилизации. Часть подъездов заколочена, по всей видимости, чтобы внутрь не заходили искатели ценностей.

Поселок должны окончательно законсервировать и отключить от коммуникаций в ближайшее время.

Рядом с поселком находится действующая шахта «Комсомольская». Это самая глубокая угольная шахта России, ее глубина составляет более 1100 метров. Но рабочих на нее рентабельнее возить из Воркуты и других поселков на автобусе.


4. Заполярный

Заполярный встретил нас полуразрушенными сталинками, в которые было страшно заходить.

Казалось, что в них вот-вот рухнут лестницы и перекрытия. В этом поселке проживают около 200 человек. На улице видны припаркованные автомобили и расчищенные дорожки.

Поселковая шахта «Заполярная» действует и при этом считается наиболее перспективной с точки зрения добычи запасов. По мощности она буквально дышит в спину «Воргашорской».

Заезжали мы и в другие поселки, куда еще была дорога. Поселки Промышленный, Юршор, Советский, Октябрьский стали абсолютными призраками, их жители давно уехали: кто в Воркуту, кто в другие города России.

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Метки: Воркута   в мире   заброшка   люди   печально   поселок   призрак   фото   
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76
SRGee Полчаса назад
Уголь имеет свойство заканчиваться, а люди уезжать
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5k
Serj81 6 минут назад
Что будет с северными городами когда закончится газ, лет через 100-150. Хотя может какой-нибудь дешевый источник энергии и раньше придумают.
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14k
Artem 14 минут назад
Удручающе
Следы более развитой цивилизации.
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