История одной ёлки: столетний лаконичный декор оказался если не бесценным, то очень дорогим

Грант скончалась в 2014 году, а ель перешла по наследству вместе с другими вещами её дочери Ширли Холл. Женщине пришла идея выставить лот на аукцион, ведь интересующихся старыми вещами людей очень и очень много.

Но, видимо, предмет заинтересовал участников аукциона не столько своей фактической ценностью, сколько историей – трогательной и душевной, к которой хотелось быть причастным. И ёлочку, возраст которой на момент продажи составил 103 года, купили за 4 тыс. долларов.