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История одной ёлки: столетний лаконичный декор оказался если не бесценным, то очень дорогим

История одной ёлки: столетний лаконичный декор оказался если не бесценным, то очень дорогим

Автор:
25 декабря 2023 12:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аукцион   Дороти Грант   декор   память   праздник   продажа   рождество   символ   цена   ёлка   
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Ёлка – это обязательный атрибут Нового года и Рождества. Без главного символа праздника никуда. Но когда одни проводят время в поисках подходящей натуральной или искусственной ёлочки, другие проводят в шкафах ревизию. И неплохо зарабатывают на найденном.

Представители британского аукциона Hanson, сообщившие о лоте-рекордсмене, сами весьма удивились произошедшему. Ведь красная цена этой ретро-штуковины даже с учётом солидного возраста не должна была превысить сотню баксов.

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Родные Дороти Грант, желая порадовать 8-летнюю девочку, купили для неё в далёком 1920 году рождественскую ёлочку. Видимо, Дороти оказалась очень сентиментальной, поскольку бережно хранила не самое красивое и пушистое деревце всю жизнь.

Грант скончалась в 2014 году, а ель перешла по наследству вместе с другими вещами её дочери Ширли Холл. Женщине пришла идея выставить лот на аукцион, ведь интересующихся старыми вещами людей очень и очень много.

Но, видимо, предмет заинтересовал участников аукциона не столько своей фактической ценностью, сколько историей – трогательной и душевной, к которой хотелось  быть причастным. И ёлочку, возраст которой на момент продажи составил 103 года, купили за 4 тыс. долларов.

Чарльз Хэнсон – владелец аукционного дома, которого тоже удивила итоговая цена лота, прокомментировал это следующим образом:

Дороти любила это дерево. Оно стало неотъемлемой частью семейных праздников на десятилетия. То, что она приносила ей такую радость, само по себе поразительно. История напоминает нам, что для того, чтобы передать дух Рождества, не нужны экстравагантность и излишества. Для Дороти было достаточно иметь ёлку. Поколения прошлых лет продолжают преподавать нам ценный урок.

В практике Hanson уже был подобный случай: четыре года назад искусственное дерево, купленное в 1937 году, приобрели за 190 долларов. Но ёлка Дороти стала рекордсменкой. Её купили за 4000 тысячи долларов.

А какую ёлку будете ставить или уже поставили вы?

Источник:

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Метки: Аукцион   Дороти Грант   декор   память   праздник   продажа   рождество   символ   цена   ёлка   
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