В Германии парочка забралась в церковь, построенную в XV веке, и устроила жаркий секс прямо на алтаре

После этого храм пришлось освящать заново. А любителей экстрима ждёт суровое наказание.
Супружеская пара отожгла ещё летом 2022 года в деревенской церкви под Розенхаймом. Но об их приключениях узнали лишь после того, как мужика арестовали по обвинению в мошенничестве и просмотрели записи с его смартфона.
Ну да, голубки ещё и умудрились заснять весь процесс на телефон и сохранили запись. Будто специально для полицейских старались.
Силовики поглядели, как муженёк тискает свою милую на алтаре и передали это в суд. Тот приговорил дамочку к штрафу в €2500 за осквернение святыни и нарушение свободы вероисповедания.
Мужик так легко не отделается: кроме физкультуры на алтаре, на нём ещё висит и мошенничество. Так что поедет на зону, оставив свою молодую и пылкую жену в одиночестве. Судя по темпераменту, одна она будет недолго.
А церковь и алтарь заново освятили ладаном и полили святой водой. Церемонию повторного освящения делают крайне редко.
Но из-за голубков сделали исключение.
Источник:
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Пусть не в тему, но "чернуха" уже достала...
Американец оказался в Москве в Рождество и расплакался, услышав колокольный звон.
«Это просто какое-то чудо».
Ист. https://podolyaka.ru/amerikanets-okazalsya-v-moskve-v-rozhdestvo-i-rasplakalsya-uslyshav-kolokolnyy-zvon/https://podolyaka.ru/amerikanets-okazalsya-v-moskve-v-rozhdestvo-i-rasplakalsya-uslyshav-kolokolnyy-zvon/
Предъявите доказательства!!!
Бешенцы могут с полным правом вести себя так.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...
Ну или под присмотром всевышнего. Вдруг какой совет подкинул бы.
Однако этого там не делают.