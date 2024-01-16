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В Германии парочка забралась в церковь, построенную в XV веке, и устроила жаркий секс прямо на алтаре

В Германии парочка забралась в церковь, построенную в XV веке, и устроила жаркий секс прямо на алтаре

Автор:
16 января 2024 15:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Церковь   алтарь   освящение   полиция   супруги   храм   
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После этого храм пришлось освящать заново. А любителей экстрима ждёт суровое наказание.

Супружеская пара отожгла ещё летом 2022 года в деревенской церкви под Розенхаймом. Но об их приключениях узнали лишь после того, как мужика арестовали по обвинению в мошенничестве и просмотрели записи с его смартфона.

Ну да, голубки ещё и умудрились заснять весь процесс на телефон и сохранили запись. Будто специально для полицейских старались.

Силовики поглядели, как муженёк тискает свою милую на алтаре и передали это в суд. Тот приговорил дамочку к штрафу в €2500 за осквернение святыни и нарушение свободы вероисповедания.

Мужик так легко не отделается: кроме физкультуры на алтаре, на нём ещё висит и мошенничество. Так что поедет на зону, оставив свою молодую и пылкую жену в одиночестве. Судя по темпераменту, одна она будет недолго.

А церковь и алтарь заново освятили ладаном и полили святой водой. Церемонию повторного освящения делают крайне редко.

Но из-за голубков сделали исключение.

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Метки: Германия   Церковь   алтарь   освящение   полиция   супруги   храм   
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20  комментариев
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19k
SandMANn 51 минуту назад
А вот это совсем другая страна и ...эмоции совсем другие.
Пусть не в тему, но "чернуха" уже достала...
Американец оказался в Москве в Рождество и расплакался, услышав колокольный звон.
«Это просто какое-то чудо».
Ист. https://podolyaka.ru/amerikanets-okazalsya-v-moskve-v-rozhdestvo-i-rasplakalsya-uslyshav-kolokolnyy-zvon/https://podolyaka.ru/amerikanets-okazalsya-v-moskve-v-rozhdestvo-i-rasplakalsya-uslyshav-kolokolnyy-zvon/
Ссылка vk.com
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8k
vasilykopkov 18 минут назад
Тема не раскрыта.
Предъявите доказательства!!!
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21k
Александр Полчаса назад
Если они свою веру и традиции не уважают, странно ожидать уважение со стороны всяких бешенцев.
Бешенцы могут с полным правом вести себя так.
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94k
7guest 39 минут назад
Я, Я. Дас ист фантастиш.
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10k
Дмитрий 45 минут назад
А что было бы если бы полицейские не нашли в его телефоне это видео? Продолжала бы церковь спокойно существовать дальше?
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56k
Опиум для народа 59 минут назад
Бытие 1:28

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...
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5k
Rubiroid_47 59 минут назад
Пруфов, стало быть, не будет.
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5k
Харон Час назад
Так сказать, божественное зачатие...
Ну или под присмотром всевышнего. Вдруг какой совет подкинул бы.
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37k
АнтонПолднев Час назад
Тема не раскрыта. Минус.
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134k
parallax Час назад
Ну да, бля. А после венчания тридварасов, надо вообще новую церковь отстраивать.
Однако этого там не делают.
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1k
александр ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
а где фотки самой епли ?
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12k
Том Сойер Час назад
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August

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