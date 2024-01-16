В Германии парочка забралась в церковь, построенную в XV веке, и устроила жаркий секс прямо на алтаре

Супружеская пара отожгла ещё летом 2022 года в деревенской церкви под Розенхаймом. Но об их приключениях узнали лишь после того, как мужика арестовали по обвинению в мошенничестве и просмотрели записи с его смартфона.

Ну да, голубки ещё и умудрились заснять весь процесс на телефон и сохранили запись. Будто специально для полицейских старались.