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«Не такой уж это ух и ах»: в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку мужчине, бросившему использованные презервативы в чан со святой водой

«Не такой уж это ух и ах»: в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку мужчине, бросившему использованные презервативы в чан со святой водой

Автор:
08 мая 2024 17:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Церковь   презерватив   святая вода   храм   чан   череповец   
1034
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Священник заявил, что он просто поговорил бы с осквернителем, «да и отпустил бы с миром».

В Череповце неадекват подбросил презерватив в чан со  святой водой. Использованную резинку обнаружили в конце апреля во время замены святой воды в общедоступном резервуаре. И сразу вызвали полицию.

Такие же «подарки» нашлись в чанах со святой водой для прихожан ещё в двух соборах. Вскоре нашёлся и «закладчик» - во время задержания он заявил, что это «протест против РПЦ».

Теперь его ждёт психиатрическая экспертиза и возможное уголовное дело. Презервативы отправили на обследование к венерологу. А ситуацию прокомментировал глава информационно-аналитического отдела Череповецкой епархии и протоиерей Кафедрального собора Алексей Алин:

Кто-то говорит, что церковь - это духовная лечебница, куда люди приходят лечиться от греха, от привычек каких-то, от пороков. Вот и этот человек… Я бы с ним бы переговорил и отпустил бы с миром, а у нас сейчас будет показательная порка.

Не такой это уж ух и ах, что человек там прямо осквернил. Ничего он не осквернил. По большом счёту эти баки помылись, залилась новая вода, освятили - и всё.

Я вот общаюсь со своими прихожанами, они даже об этом не говорят. Они обычно берут воду, в обычном режиме живут. Наши верующие совершено с пониманием к этому отнеслись. Да, это скверно, поступок нехороший, но живём дальше.

После инцидента, ёмкости с святой водой решили закрывать на замки.

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Метки: Церковь   презерватив   святая вода   храм   чан   череповец   
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14  комментариев
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16k
Ёшкин кот Час назад
Сфотать голую жопу, где за спиной в 300 метрах храм - лютое осквернение и оскорбление чувств верущих. Накидать использованных гондонов в освященную воду - все путем. Очищение скверны. Нет никакого диссонанса?

Данной водицей роспотребнадзор должен бы позаниматься.
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40k
russger 5 минут назад
Борцун с РПЦ? Ну так напади на патриарха Кирилла, покажи свою борьбу, говно трусливое
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12k
Дмитрий 23 минуты назад
И всё же для начала мелкое хулиганство впаять не мешало бы и несколько суток на нары! Для профилактики так сказать.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
А ведь было время ...
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11k
Сатанеев 45 минут назад
Зачем такого наказывать? Он и так без мозгов, обделили его при рождении.
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7k
hhwost 47 минут назад
порка пожалуй самое то. однозначно.
30 шприцрутенов по голой жопе.
вот насчёт "показательно" не уверен, как лучше, публично или в закрытом помещении.
и пусть скажет спасибо, что это была не мечеть.
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3k
Nyash 53 минуты назад
лично я не приверженец православия головного мозга. но кинуть презик в чан который для кого то является чуть ли не святым приспособлением. считаю диким актом неуважения к другим людям. моя свобода ограничивается там где начинается свобода другого человека. повторюсь я не приверженец православия головного мозга. но за такое хамство нужно наказывать административкой жестко.
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8k
Умница-красавица Час назад
Бог его накажет в любом случае. Вернее, уже наказал, лишив ума
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41k
albedo Час назад
в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку мужчине, бросившему использованные презервативы в чан со святой водой
====================
А зря.
Выпороть стоит - может поумнеет.
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43k
Сергей Час назад
Психа в психушку отправить, а протоиерей собора Алеша Алин пусть вторую щёку подставляет, если ему не больно.
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1.1M
NAZARETH Час назад
Он просто покрестил незачатОчных детей... А церковь их выбросила... Теперь их души точно будут в раю, что не сказать об убивцах... Как теперь с этим жить? Священники убивают незачатОчных ДЕТЕЙ, уже крещеных? И они нам втирают о человеколюбии?
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6k
Rubiroid_47 Час назад
Этому пид*ору не место в обществе.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2896 постов (2849 в горячем)

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