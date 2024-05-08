«Не такой уж это ух и ах»: в череповецком храме призвали не устраивать показательную порку мужчине, бросившему использованные презервативы в чан со святой водой

Теперь его ждёт психиатрическая экспертиза и возможное уголовное дело. Презервативы отправили на обследование к венерологу. А ситуацию прокомментировал глава информационно-аналитического отдела Череповецкой епархии и протоиерей Кафедрального собора Алексей Алин:

Кто-то говорит, что церковь - это духовная лечебница, куда люди приходят лечиться от греха, от привычек каких-то, от пороков. Вот и этот человек… Я бы с ним бы переговорил и отпустил бы с миром, а у нас сейчас будет показательная порка.

Не такой это уж ух и ах, что человек там прямо осквернил. Ничего он не осквернил. По большом счёту эти баки помылись, залилась новая вода, освятили - и всё.

Я вот общаюсь со своими прихожанами, они даже об этом не говорят. Они обычно берут воду, в обычном режиме живут. Наши верующие совершено с пониманием к этому отнеслись. Да, это скверно, поступок нехороший, но живём дальше.