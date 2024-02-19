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В Германии обеспокоены кражами из библиотек редких изданий русских классиков

В Германии обеспокоены кражами из библиотек редких изданий русских классиков

Автор:
19 февраля 2024 19:42
Сообщество : Криминал
Метки: Александр Пушкин   Германия   библиотеки   книги   кражи   полиция   прижизненные издания   русские писатели   
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В последние несколько лет из европейских библиотек и университетов украли ценные книги на более чем миллион евро.

Группа неизвестных книгокрадов орудует на территории Германии, пишет издание Bild. Злоумышленники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века и предъявляют в библиотеках поддельные паспорта, чтобы им позволили ознакомиться с редкими изданиями русских классиков. Заполучив книгу, они фотографируют каждую страницу и через некоторое время возвращаются, берут тот же экземпляр и подменяют его искусно изготовленной подделкой.


На данный момент в Государственной библиотеке Берлина известно о пяти пропавших редких книгах. Также Баварская государственная библиотека сообщила о краже двух редких книг. Там признались, что распознать обман получается не сразу, на это в отдельных случаях уходили месяцы. Поэтому пока доподлинно неизвестно, сколько книг могли быть похищены. Но даже эти пять украденных книг оцениваются в миллионы евро, говорит пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль.


"Государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них три произведения Александра Пушкина: "Братья разбойники" (1827 год), "Борис Годунов" (1831 год) и "Кавказский пленник" (1828 год)", — сообщает немецкое издание.

Напомним, что кражи редких книг русских писателей и поэтов происходят практически по всей Европе. В конце ноября 2023 года во Франции задержали трёх граждан Грузии, которые по описанной выше схеме выносили из библиотек прижизненные издания Александра Пушкина. Предполагается, что задержанные состоят в обширном преступном сообществе, орудующем на территории всей Европы. В последние два года кражи совершались в Латвии, Эстонии, Польше, Швейцарии, Франции и Бельгии.

Добавим, что крупнейшая кража редких книг русских писателей произошла осенью прошлого года в Варшавском университете, откуда вынесли сразу 80 ценных книг стоимостью более миллиона евро. Среди книг были первые издания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.


Европейская полиция пока не знает, для каких целей совершаются кражи редких книг. Есть две версии: попытка России вернуть культурное наследие на родину и воровство ради перепродажи коллекционерам.

Источник:

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Метки: Александр Пушкин   Германия   библиотеки   книги   кражи   полиция   прижизненные издания   русские писатели   
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7  комментариев
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71k
doker 6 часов назад
Сначала из украли в России...
В 90х столько раритетов вывезли, чтобы заводы купить.
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3k
Autumn2015 5 часов назад
Китай точно таким же путем ворует из европейских музеев свои культурные ценности, которые европейцы вывозили по специально построенной!!! железной дороге из Китая.
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1k
alex 5 часов назад
народ понимает истинную ценность
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2k
Андерсен 6 часов назад
Есть две версии: попытка России вернуть культурное наследие на родину...
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−8
polockunchik 6 часов назад
Было такое, при Петре
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14k
кира 6 часов назад
А нефиг было кричать, что им не нужна русская культура. Кто-то решил помочь изолироваться. (сарказм)
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827
Шурман 7 часов назад
Так нашли же банду Грузин и Армян они их потом в России за нормальные бабки сливали .
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