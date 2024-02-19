В Германии обеспокоены кражами из библиотек редких изданий русских классиков

В последние несколько лет из европейских библиотек и университетов украли ценные книги на более чем миллион евро.
Группа неизвестных книгокрадов орудует на территории Германии, пишет издание Bild. Злоумышленники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века и предъявляют в библиотеках поддельные паспорта, чтобы им позволили ознакомиться с редкими изданиями русских классиков. Заполучив книгу, они фотографируют каждую страницу и через некоторое время возвращаются, берут тот же экземпляр и подменяют его искусно изготовленной подделкой.
На данный момент в Государственной библиотеке Берлина известно о пяти пропавших редких книгах. Также Баварская государственная библиотека сообщила о краже двух редких книг. Там признались, что распознать обман получается не сразу, на это в отдельных случаях уходили месяцы. Поэтому пока доподлинно неизвестно, сколько книг могли быть похищены. Но даже эти пять украденных книг оцениваются в миллионы евро, говорит пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль.
"Государственная библиотека в Берлине сообщила о краже пяти книг в январе. Среди них три произведения Александра Пушкина: "Братья разбойники" (1827 год), "Борис Годунов" (1831 год) и "Кавказский пленник" (1828 год)", — сообщает немецкое издание.
Напомним, что кражи редких книг русских писателей и поэтов происходят практически по всей Европе. В конце ноября 2023 года во Франции задержали трёх граждан Грузии, которые по описанной выше схеме выносили из библиотек прижизненные издания Александра Пушкина. Предполагается, что задержанные состоят в обширном преступном сообществе, орудующем на территории всей Европы. В последние два года кражи совершались в Латвии, Эстонии, Польше, Швейцарии, Франции и Бельгии.
Добавим, что крупнейшая кража редких книг русских писателей произошла осенью прошлого года в Варшавском университете, откуда вынесли сразу 80 ценных книг стоимостью более миллиона евро. Среди книг были первые издания произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
Европейская полиция пока не знает, для каких целей совершаются кражи редких книг. Есть две версии: попытка России вернуть культурное наследие на родину и воровство ради перепродажи коллекционерам.
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В 90х столько раритетов вывезли, чтобы заводы купить.