В Германии обеспокоены кражами из библиотек редких изданий русских классиков

Группа неизвестных книгокрадов орудует на территории Германии, пишет издание Bild. Злоумышленники выдают себя за исследователей русской литературы начала XIX века и предъявляют в библиотеках поддельные паспорта, чтобы им позволили ознакомиться с редкими изданиями русских классиков. Заполучив книгу, они фотографируют каждую страницу и через некоторое время возвращаются, берут тот же экземпляр и подменяют его искусно изготовленной подделкой.





На данный момент в Государственной библиотеке Берлина известно о пяти пропавших редких книгах. Также Баварская государственная библиотека сообщила о краже двух редких книг. Там признались, что распознать обман получается не сразу, на это в отдельных случаях уходили месяцы. Поэтому пока доподлинно неизвестно, сколько книг могли быть похищены. Но даже эти пять украденных книг оцениваются в миллионы евро, говорит пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль.



