Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Помимо прочего, издание приводит интересные данные и расценки на секс услуги в теперь уже китайском публичном доме. Так, в 2021 году в здании сделали ремонт, разделив его на три сектора — зону платного секса, ночной клуб со стриптизом и гостиницу. В главное помещение пускают только мужчин с 18 лет, за вход придётся заплатить 5 евро (495 рублей). Остальные деньги посетитель платит уже непосредственно жрице любви. Один половой акт стоит в пределах 50 евро (4947 рублей). Издание отмечает, что несчастные проститутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро (15 831 рублей) плюс 40 евро за уборку (3947 рублей). Таким образом, каждой секс-работнице необходимо в день обслужить хотя бы четверых мужчин, чтобы оставаться на плаву.





Что касается стриптиз-бара, то вход обходится в 20 евро, однако туда, в отличие от борделя, пускают и женщин. Пакет с приватным 20-минутным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обойдётся клиенту в 170 евро (16 820 рублей). А ночь в гостинице обойдётся в 199 евро (19 690 рублей).