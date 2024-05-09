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Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Автор:
09 мая 2024 20:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Китай   берлин   мафия   полиция   публичный дом   расследование   спецслужбы   
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Полиция ФРГ подозревает, что публичный дом приобрели сотрудники КГБ китайских спецслужб, чтобы вербовать там агентов.

Немецкое издание Bild с глубокой озабоченностью пишет, что самый большой бордель Европы, 11-этажный "Эрос-центр" (ныне "Паша") в Кёльне, перешёл во владение китайского гражданина. Издание считает подозрительным, что публичный дом, который обанкротился во время пандемии Covid-19, и стоивший тогда 5-6 млн евро, выкупила за рекордные 11 млн евро 46-летняя китаянка.

Немецкие следователи, по данным Bild, считают, что "Пашу" выкупила китайская мафия, за которой стоят спецслужбы КНР. Первым бордель нужен, чтобы отмывать заработанные нечестным путём деньги, вторым — для вербовки агентов и осведомителей. Сейчас делом интересного китайского симбиоза между мафией и шпионами занимается полиция ФРГ.

Помимо прочего, издание приводит интересные данные и расценки на секс услуги в теперь уже китайском публичном доме. Так, в 2021 году в здании сделали ремонт, разделив его на три сектора — зону платного секса, ночной клуб со стриптизом и гостиницу. В главное помещение пускают только мужчин с 18 лет, за вход придётся заплатить 5 евро (495 рублей). Остальные деньги посетитель платит уже непосредственно жрице любви. Один половой акт стоит в пределах 50 евро (4947 рублей). Издание отмечает, что несчастные проститутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро (15 831 рублей) плюс 40 евро за уборку (3947 рублей). Таким образом, каждой секс-работнице необходимо в день обслужить хотя бы четверых мужчин, чтобы оставаться на плаву.


Что касается стриптиз-бара, то вход обходится в 20 евро, однако туда, в отличие от борделя, пускают и женщин. Пакет с приватным 20-минутным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обойдётся клиенту в 170 евро (16 820 рублей). А ночь в гостинице обойдётся в 199 евро (19 690 рублей).

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Метки: Германия   Китай   берлин   мафия   полиция   публичный дом   расследование   спецслужбы   
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33  комментария
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37k
Юрий 3 часа назад
"несчастные прости тутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро плюс 40 евро за уборку. "- я аж прослезился... Несчастные прости тутки... А в другой сфере, а не причинным местом они пробовали работать?
И почему такие расценки (50 евро за раз), украинки демпенгуют?
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7k
Babangdida Час назад
БИЛЬД немного ошиблись, вот:

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37
wlad Час назад
Раньше в Pascha в Кёльне круто было. 20 Евро вход в TableDance , бабы стриптиз показывают пристают. В сумму входили алкогольные напитки, бухай сколько хочешь. 10 Евро приватный танец. 10 Евро наменяешь на их Paschadollars чтобы в трусы девкам засовывать. Мы там по молодости собирались чисто побухать и поугарать.
Сейчас не знаю как там.
Раньше в Pascha в Кёльне круто было. 20 Евро вход в TableDance , бабы стриптиз показывают пристают. В сумму входили алкогольные напитки, бухай сколько хочешь. 10 Евро приватный танец. 10 Евро наменяешь на их Paschadollars чтобы в трусы девкам засовывать. Мы там по молодости собирались чисто побухать и поугарать.
Сейчас не знаю как там.
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15k
Sergej Lehr 2 часа назад
Вот так он сейчас выглядит. И да, это в Кёльне.
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178
Самуил Маршак 2 часа назад
Коммерческую составляющую тоже никто не отменял.
Из Китая самолетами клиентов возить будут
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−19
178
Самуил Маршак Игорь 2 часа назад
Сознание теряет от голода, но, гаденыш, силы в себе находит попрошайничать
Цыган? Табор уходит в небо!
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178
Самуил Маршак Игорь 2 часа назад
Так он от голода, этот гад, уже целый год помирает. И всё не сдохнет
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29k
Alex 2 часа назад
Спасибо за рекламу, ещё бы фотки жриц выложили и номера комнат, чтоб не плутать .
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
Сидим теперь, гуглим, где у нас в Берлине самый большой европейский бордель
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5k
grigorenko vladislav 3 часа назад
Майн Готт! Дас ист фантастиш! В столице Германии, в германском публичном доме, китайцы поимели немцев за европейские деньги!
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178
Самуил Маршак grigorenko vladislav 55 минут назад
Китайцы с немцами договорились . А имеют, как всегда , хохлов
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45k
SinigamiRuuk 3 часа назад
Так вот куда Си ездил...
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−2
Alex 3 часа назад
Прям удар под дых, не в пах:) Немцы и так ноют что дешевые китайские машины скоро наполнят рынок, но ппц подкрался незаметно с другой стороны
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21k
Александр 3 часа назад
Там будут проверенные женщины по вызову, без членов
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32k
AzuveR 3 часа назад
Видимо Си Цзиньпин в гейропу летал не просто так.
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8k
Аргуша 3 часа назад
Самый большой бордель Европы находится по адресу: Westminster, Лондон SW1A 0AA, Англия
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204
Комнатный Сибиряк Аргуша 2 часа назад
Инфу вам конечно же друг скинул, который там неоднократно бывал?
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28k
Влад 3 часа назад
160 в день? Плюс 40 в день? 6000 в месяц? Даже если в эту сумму входят налоги все равно бред какой то. Средняя зарплата в Германии 4400 в месяц грязными, вычти налоги и от силы 2500 останется. Я вообще удивлен что такое существует. 200 евро в день при 50 от клиента это минимум по шесть клиентов в день без выходных чтобы выйти на уровень 2-2.5 тысячи в месяц чистыми, ведь надо еще инвентарь, косметику, белье в запредельных количествах. Я не говорю о перегрузках, но где взять такое количество клиентов? Из моих знакомых сейчас услугами проституток не пользуется никто. Вряд ли немцы отличаются столь радикально.
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0
Сергей Влад Полчаса назад
У меня слёзы радости от Ваших слов! Больше 20 лет работаю в Metallbau в земле NRW и никто у нас таких зарплат не видел. Сварщики до пандемии имели от 1500 до 1800 евриков. Если взять депутата и нашу бригаду, то да в среднем у всех будет по 4000... Если Вы, сказочник, реально живёте в Германии, давайте состыкуемся и я устрою встречу Вам с нами с показом абрехнунгов. Мы в треугольнике Unna, Hamm, Soest.
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0
Сергей 18 минут назад
И рабочий день у нас с 6.00 до 15.45.
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39k
Вепс 3 часа назад
Паша? Потом скажут что "От Палыча" и как обычно бывает, обвинят русских)))
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40k
Андрей Иванов 3 часа назад
Партия Китая заботится о своих гражданах. Прибывающие в Гейропу китайцы могут заняться сексом в проверенном публичном доме и питаться в проверенном ресторане с традиционными китайскими блюдами, например "летучая мышь по-уханьски"
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Burzum
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  • 2080 постов (2086 в горячем)
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