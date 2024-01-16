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В Москве мужчина "в шутку" попытался ограбить несколько кафе

В Москве мужчина "в шутку" попытался ограбить несколько кафе

Автор:
16 января 2024 12:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   кафе   пистолет   разбой   шутка   
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Пранк в полиции не оценили и возбудили два уголовных дела.

В Москве задержали 26-летнего подозреваемого в двух разбойных нападениях на улице Ладожская в Басманном районе столицы. По данным следствия, мужчина заглянул в кальянную, расположенную в торговом центре, направил на сотрудников заведения похожий на пистолет предмет и потребовал отдать ему деньги из кассы. Работники кальянной не очень-то и испугались грабителя и послали его подальше. Что тот и сделал, поднявшись на второй этаж, где находилось другое кафе. Там произошла аналогичная ситуация и горе-грабитель покинул место преступления ни с чем.


Сотрудники обоих кафе обратились в полицию и подозреваемого оперативно нашли, отследив по камерам. Его задержали в хостеле на улице Спартаковская, где тот проживал.

Задержанный попытался оправдаться тем, что противоправные действия совершал не всерьёз — решил подшутить над сотрудниками кафе, а пистолет, которым пользовался во время своего уморительного поступка, выбросил. Однако в полиции таких шуток не понимают — факт совершения преступления налицо. Против шутника возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Суд тоже не стал принимать во внимание оправдания комедианта и оправил его на два месяца в СИЗО.

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Метки: Видео   Москва   задержание   кафе   пистолет   разбой   шутка   
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7  комментариев
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2k
КолдурасЪ Час назад
Новый год время волшебства и веселья, почему было не поддержать его, и в шутку посадить на бутылку?!
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29k
AzuveR 6 минут назад
Хреновые у него шутки.
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6k
alex 24 минуты назад
так разбой или попытка?
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3k
Илья Полчаса назад
Покорил столицу , садись 5
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5k
Rubiroid_47 43 минуты назад
Неплохой старт в стендапе.
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5k
Григорий 56 минут назад
обезьяна без национальности?
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