В Москве мужчина "в шутку" попытался ограбить несколько кафе

В Москве задержали 26-летнего подозреваемого в двух разбойных нападениях на улице Ладожская в Басманном районе столицы. По данным следствия, мужчина заглянул в кальянную, расположенную в торговом центре, направил на сотрудников заведения похожий на пистолет предмет и потребовал отдать ему деньги из кассы. Работники кальянной не очень-то и испугались грабителя и послали его подальше. Что тот и сделал, поднявшись на второй этаж, где находилось другое кафе. Там произошла аналогичная ситуация и горе-грабитель покинул место преступления ни с чем.





Сотрудники обоих кафе обратились в полицию и подозреваемого оперативно нашли, отследив по камерам. Его задержали в хостеле на улице Спартаковская, где тот проживал.