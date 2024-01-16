В Москве мужчина "в шутку" попытался ограбить несколько кафе

Пранк в полиции не оценили и возбудили два уголовных дела.
В Москве задержали 26-летнего подозреваемого в двух разбойных нападениях на улице Ладожская в Басманном районе столицы. По данным следствия, мужчина заглянул в кальянную, расположенную в торговом центре, направил на сотрудников заведения похожий на пистолет предмет и потребовал отдать ему деньги из кассы. Работники кальянной не очень-то и испугались грабителя и послали его подальше. Что тот и сделал, поднявшись на второй этаж, где находилось другое кафе. Там произошла аналогичная ситуация и горе-грабитель покинул место преступления ни с чем.
Сотрудники обоих кафе обратились в полицию и подозреваемого оперативно нашли, отследив по камерам. Его задержали в хостеле на улице Спартаковская, где тот проживал.
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Задержанный попытался оправдаться тем, что противоправные действия совершал не всерьёз — решил подшутить над сотрудниками кафе, а пистолет, которым пользовался во время своего уморительного поступка, выбросил. Однако в полиции таких шуток не понимают — факт совершения преступления налицо. Против шутника возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Суд тоже не стал принимать во внимание оправдания комедианта и оправил его на два месяца в СИЗО.
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