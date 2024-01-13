Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды

И решила поучаствовать в этом развлечении и испытать себя. Так Дван открыла для себя любимое хобби.

Перед тем как войти в воду, я всегда чувствую бабочек в животе

, – признаётся Дван.

После долгих усилий и многочисленных неудач ей, наконец, удалось освоить слалом. Этот момент для Янг остаётся любимым воспоминанием о водных лыжах.