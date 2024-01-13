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Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды

Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды

Автор:
13 января 2024 18:13
Сообщество : Спорт
Метки: Дван Якобсен Янг   США   Спорт   водные лыжи   возраст   достижение   книга рекордов гиннесса   озеро   рекорд   
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По возрасту эта жительница Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) очень даже бабушка. Даже прабабушка. Но назвать так Дван Якобсен Янг – моложавую стройную даму не поворачивается язык. Хотя ей и идёт 93 год. Возраст не мешает миссис Янг любить приключения, гонять на водных лыжах и ставить рекорды.

Дван занимается водными лыжами с 1961 года, начала в возрасте 29 лет. Купив летний домик на Медвежьем озере, расположенном между штатами Юта и Айдахо, Дван заметила, что водные лыжи очень популярны в этом районе.

И решила поучаствовать в этом развлечении и испытать себя. Так Дван открыла для себя любимое хобби.

Перед тем как войти в воду, я всегда чувствую бабочек в животе

, – признаётся Дван.

После долгих усилий и многочисленных неудач ей, наконец, удалось освоить слалом. Этот момент для Янг остаётся любимым воспоминанием о водных лыжах.

Женщина всегда соблюдает меры предосторожности при катании и останавливается, если вода становится слишком бурной или неспокойной.

Дван катается на лыжах вместе со своими детьми, внуками и правнуками, которые по совместительству являются её главными болельщиками, тренерами и вдохновителями.

Супруг считает её сумасшедшей, друзья удивляются её отваге, а семья поддерживает. На рождественском обеде родные устроили для покорительницы водной глади сюрприз.

Внучка включила видео с летних покатушек, а потом под аплодисменты всех родных вручила бабушке официальный сертификат  рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Документ подтверждал, что Дван – старейшая среди женщин любительница водных лыж.

Спортивных рекордов в жизни женщины не случилось. Но она не огорчается. С учётом возраста один тот факт, что она ещё может кататься и получать от процесса удовольствие – это уже здорово:

Мне очень повезло, что у меня хорошее здоровье, которое позволяет мне наслаждаться жизнью в полной мере.

Рекордсменка уверена, что именно водные лыжи научили её не сдаваться на пути достижения целей. И всем советует не сдаваться при знакомстве с новым видом спорта. Ведь каждый человек способен на большее, чем может показаться на первый взгляд.

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Метки: Дван Якобсен Янг   США   Спорт   водные лыжи   возраст   достижение   книга рекордов гиннесса   озеро   рекорд   
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