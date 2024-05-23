FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3638 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня"

68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня"

Автор:
23 мая 2024 09:12
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бодибилдинг   возраст   женщина   культуризм   соревнование   
1860
6

Линде Янг скоро исполнится 70 лет, но она в такой форме, что выглядит моложе. После эндопротезирования тазобедренного сустава женщина вернулась к занятиям спортом. Тогда личный тренер предложил 65-летней Янг попробовать себя в бодибилдинге.

Линда "упала на пол от смеха", когда услышала предложение тренера. Но, посоветовавшись с семьёй и друзьями, всё же согласилась. Женщина сократила количество потребляемой пищи, занималась силовыми тренировками и даже посещала занятия по позированию, чтобы подготовиться к выступлению на сцене. Она ела салаты, принимала протеин, пила много воды и в течение семи недель не употребляла сахар и обработанные продукты.

×

Ей также пришлось купить бикини в стразах и босоножки на шпильках, а также нанести три слоя автозагара, чтобы выйти на сцену. Линда показала себя в категории "Женское бикини 50+" на шотландском региональном соревновании UKUP в Глазго 28 апреля.

Янг, преподаватель пилатеса из Глазго, сказала: "Предложение тренера я восприняла как шутку. Я поговорила с мужем, 68-летним Питером, и детьми - 28-летним Джейми и 35-летней Кирсти - и они сказали, что мне стоит попробовать".

"Тренер по позированию сказала, что мне нужно взять с собой босоножки на высоких каблуках и бикини. Так что мне пришлось надеть бикини в стразах и эти каблуки, как у стриптизерши. Просто сумасшествие. Но я подумала, что если не сделаю это сейчас, то не сделаю никогда".

"Мой рацион был сильно сокращён, так что это тоже было непросто. Я пила протеин, витамины, ела салаты, постное мясо. Из напитков только вода, чёрный кофе и никакого алкоголя".

"Мне пришлось больше работать над подколенными сухожилиями и ягодицами, а затем более интенсивно тренировать спину, чтобы продемонстрировать и эти мышцы", - поделилась культуристка.

Она уверенно прошлась по сцене, позируя и демонстрируя свои мышцы, и даже получила серебряную медаль.

"Это было потрясающе. Люди, которых я раньше не встречала, подходили и говорили, что я их вдохновляю. Многие сказали, что теперь хотят попробовать себя в культуризме, и это действительно здорово. Если у вас есть такая возможность, сделайте это. Не позволяйте возрасту остановить вас".

"Мой сын, который живёт и работает в Лондоне, тайком прилетел и сказал: "Ты же не думала, что я пропущу это. Ты великолепно выглядишь".

Янг стала самой возрастной участницей соревнования. Первенство она уступила 58-летней сопернице, которая выступает уже много лет.

Несмотря на успех, женщина не хочет больше соревноваться: "Если бы я была лет на пять моложе, то попробовала ещё раз. Я занимаюсь спортом ради себя и своего здоровья, а бодибилдинг стал мимолётным увлечением. Но я получила массу удовольствия и узнала много нового о своём теле".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   бодибилдинг   возраст   женщина   культуризм   соревнование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
sssss3 2 часа назад
Похвально, ну что сказать,похвально....
Ей в Зомби апокалипсисе без грима можно сниматься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Duke_kir 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид Полчаса назад
Сушёный таракан. Какая тут красота и молодость?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Хочется взять и постучать об стол, как воблу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Граф 41 минуту назад
фу мля... до тошноты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven 56 минут назад
Что-то вспомнился старый детский анекдот:
Кащей встречает Бабу-Ягу, а та голая куда-то чешет.
- Эй, Яга, а ты чего в таким виде? Совсем охренела?
- Ничего ты не понимаешь, это у меня костюм на хеловин!
- А... ну ты бы его хоть погладила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
glazz_19 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
Петр Петров Час назад
Ну как бы....., на любителя :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Уходим отсюда Час назад
Тут можно поспорить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Gadova Час назад
Да, ладно, не многие женщины в свои 35 захотят такое тело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Саша 2 часа назад
Ребятушки, ей 70, она в отличной форме, вышла на сцену, выступила на конкурсе, живёт и радуется жизни. А вы изюм - изюм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny 2 часа назад
на макрониху похожа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 2 часа назад
"Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня"
-----
Передайте ей, что она очень сильно заблуждается. Там у всех тело не лучше, чем у вяленой рыбы. А у неё оно ещё и старое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
dima423 2 часа назад
А в этой женщине есть изюминка... да она вся сплошная изюминка)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Все это затевалось как конкурс красоты тела а превратилось во Фрик-шоу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2972 поста (2799 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508344



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Набирающие популярность в сообществах
Родина российского культуризма
Родина российского культуризма
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Автовсячина#история#кот#авто аварии#факты#инцидент#забавно
#люди#автомобили#Прикол#кино#полиция#аварии#конфликт#Юмор#новости#Китай
#животные#автомир#интересно#фильм#Россия#ДТП#США#кошка#СССР#собака
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой 70 лет и ревматоидный артрит не отстранили женщину от занятий бодибилдингом 70 лет и ревматоидный артрит не отстранили женщину от занятий бодибилдингом Странный мир профессионального женского культуризма Странный мир профессионального женского культуризма "Мне 72, но не смейте называть меня старой" "Мне 72, но не смейте называть меня старой" Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды Уникальная водная лыжница, которой возраст не мешает бороздить просторы и ставить рекорды Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд Медик из Британии в одиночку пересекла Антарктиду и установила мировой рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться