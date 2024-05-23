68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня"

"Мне пришлось больше работать над подколенными сухожилиями и ягодицами, а затем более интенсивно тренировать спину, чтобы продемонстрировать и эти мышцы", - поделилась культуристка.

Она уверенно прошлась по сцене, позируя и демонстрируя свои мышцы, и даже получила серебряную медаль.

"Это было потрясающе. Люди, которых я раньше не встречала, подходили и говорили, что я их вдохновляю. Многие сказали, что теперь хотят попробовать себя в культуризме, и это действительно здорово. Если у вас есть такая возможность, сделайте это. Не позволяйте возрасту остановить вас".

"Мой сын, который живёт и работает в Лондоне, тайком прилетел и сказал: "Ты же не думала, что я пропущу это. Ты великолепно выглядишь".