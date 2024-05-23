68-летняя культуристка: "Моё тело лучше, чем у большинства женщин вдвое моложе меня"

Линде Янг скоро исполнится 70 лет, но она в такой форме, что выглядит моложе. После эндопротезирования тазобедренного сустава женщина вернулась к занятиям спортом. Тогда личный тренер предложил 65-летней Янг попробовать себя в бодибилдинге.
Линда "упала на пол от смеха", когда услышала предложение тренера. Но, посоветовавшись с семьёй и друзьями, всё же согласилась. Женщина сократила количество потребляемой пищи, занималась силовыми тренировками и даже посещала занятия по позированию, чтобы подготовиться к выступлению на сцене. Она ела салаты, принимала протеин, пила много воды и в течение семи недель не употребляла сахар и обработанные продукты.
Ей также пришлось купить бикини в стразах и босоножки на шпильках, а также нанести три слоя автозагара, чтобы выйти на сцену. Линда показала себя в категории "Женское бикини 50+" на шотландском региональном соревновании UKUP в Глазго 28 апреля.
Янг, преподаватель пилатеса из Глазго, сказала: "Предложение тренера я восприняла как шутку. Я поговорила с мужем, 68-летним Питером, и детьми - 28-летним Джейми и 35-летней Кирсти - и они сказали, что мне стоит попробовать".
"Тренер по позированию сказала, что мне нужно взять с собой босоножки на высоких каблуках и бикини. Так что мне пришлось надеть бикини в стразах и эти каблуки, как у стриптизерши. Просто сумасшествие. Но я подумала, что если не сделаю это сейчас, то не сделаю никогда".
"Мой рацион был сильно сокращён, так что это тоже было непросто. Я пила протеин, витамины, ела салаты, постное мясо. Из напитков только вода, чёрный кофе и никакого алкоголя".
"Мне пришлось больше работать над подколенными сухожилиями и ягодицами, а затем более интенсивно тренировать спину, чтобы продемонстрировать и эти мышцы", - поделилась культуристка.
Она уверенно прошлась по сцене, позируя и демонстрируя свои мышцы, и даже получила серебряную медаль.
"Это было потрясающе. Люди, которых я раньше не встречала, подходили и говорили, что я их вдохновляю. Многие сказали, что теперь хотят попробовать себя в культуризме, и это действительно здорово. Если у вас есть такая возможность, сделайте это. Не позволяйте возрасту остановить вас".
"Мой сын, который живёт и работает в Лондоне, тайком прилетел и сказал: "Ты же не думала, что я пропущу это. Ты великолепно выглядишь".
Янг стала самой возрастной участницей соревнования. Первенство она уступила 58-летней сопернице, которая выступает уже много лет.
Несмотря на успех, женщина не хочет больше соревноваться: "Если бы я была лет на пять моложе, то попробовала ещё раз. Я занимаюсь спортом ради себя и своего здоровья, а бодибилдинг стал мимолётным увлечением. Но я получила массу удовольствия и узнала много нового о своём теле".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Ничего ты не понимаешь, это у меня костюм на хеловин!
- А... ну ты бы его хоть погладила!
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Передайте ей, что она очень сильно заблуждается. Там у всех тело не лучше, чем у вяленой рыбы. А у неё оно ещё и старое.