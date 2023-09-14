Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями

Том Энох, 18-летний атлет с синдромом Дауна из английского Лемингтон-Спа, является обладателем 24 рекордов. Он выполнил 25 приседаний за 30 секунд и поднял 275 кг, установив рекорд по приседанию с наибольшим весом за 30 секунд.

Во время пандемии Энох запустил онлайн-тренировки "TomFit", которые он продолжает вести пять раз в неделю.