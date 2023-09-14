Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями

В свежее издание рекордов Гиннесса вошло 2638 достижений, причем более 80% из них - новые и обновленные. Так, рекордсменами стали гигантский бык Томми, обладатель самой обширной коллекции плюшевых медвежат, а также женщина, совершившая тринадцать прыжков на лошади за 30 секунд.
Рост 13-летнего быка Томми из Массачусетса составляет 186 см. Фред называет своего питомца "нежным гигантом". Ежедневно Томми съедает 13 кг сухого зерна и 31 кг сена, что эквивалентно весу детеныша бегемота, и выпивает 140-180 литров воды в день.
Американец Николас Черривуд также вошел в список - его коллекция мишек Care Bears насчитывает 1234 экземпляра.
14-летний Амир Менендес из Калифорнии - обладатель самой роскошной афро-прически среди мужчин (высота шевелюры - более 19 см, а ширина - более 24 см).
Тянь Руи из Китая построил самый высокий карточный домик за один час (27 уровней) и 12 часов (50 уровней).
Американка Грейс Гуд установила рекорд по количеству одновременно вращаемых обручей (8).
Несколько лет назад 71-летняя Джинни Макколл из США открыла для себя ниндзя-турниры, и сейчас держит первенство среди самых пожилых спортсменок.
Том Энох, 18-летний атлет с синдромом Дауна из английского Лемингтон-Спа, является обладателем 24 рекордов. Он выполнил 25 приседаний за 30 секунд и поднял 275 кг, установив рекорд по приседанию с наибольшим весом за 30 секунд.
Во время пандемии Энох запустил онлайн-тренировки "TomFit", которые он продолжает вести пять раз в неделю.
Датчанка Аманда Стаалсое установила два рекорда, выполнив тринадцать прыжков на лошади за 30 секунд и пять упражнений "ножницы" за 30 секунд.
Сидакдип Чахал из Индии отрастил самые длинные волосы среди подростков - 131 см.
Француженка Мелоди Донде установила рекорд среди женщин по количеству касаний футбольного мяча подошвами (227 касаний за 1 минуту).
Японец Рюсей Оучи выполнил наибольшее количество олли за одну минуту с завязанными глазами.
В Абу-Даби был установлен рекорд по самому большому скоплению людей, одетых в костюмы астронавтов (940 человек).
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В этом году свои достижения представили более 30000 претендентов, из которых было отобрано 2638. 74-й выпуск посвящен водной тематике: это рекорды и морских обитателей, и отважных моряков, и даже рек и озер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну, что...
1. Бык, при таком потреблении корма, нерентабелен...
2. Собиратель мишек - да на здоровье, наследники, если таковые будут, "помянут" тебя "добрым словом"
3. "Волосатики" - так сколько гигиенических средств надо для ухода за этим "богатством"? И смысл"?
4. На лошади поскакала? Мячик попинала? Ладно, а сколько до этого "рекорда" тренировалась? Сколько времени впустую?
5. "Карточный домик" - тоже хорошо, только... Ну какой "рационал" в этом достижении?
6. Вот, к бабушке и даунятику "претензий" нет - как-бы, одна по возрасту, другой по здоровью, пусть занимаются чем хотят...