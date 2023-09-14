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Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями

Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями

Автор:
14 сентября 2023 14:13
Сообщество : Жизнь
Метки: достижение   животные   книга рекордов гиннесса   люди   мир   рекорд   
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В свежее издание рекордов Гиннесса вошло 2638 достижений, причем более 80% из них - новые и обновленные. Так, рекордсменами стали гигантский бык Томми, обладатель самой обширной коллекции плюшевых медвежат, а также женщина, совершившая тринадцать прыжков на лошади за 30 секунд.

Рост 13-летнего быка Томми из Массачусетса составляет 186 см. Фред называет своего питомца "нежным гигантом". Ежедневно Томми съедает 13 кг сухого зерна и 31 кг сена, что эквивалентно весу детеныша бегемота, и выпивает 140-180 литров воды в день.

Американец Николас Черривуд также вошел в список - его коллекция мишек Care Bears насчитывает 1234 экземпляра.

14-летний Амир Менендес из Калифорнии - обладатель самой роскошной афро-прически среди мужчин (высота шевелюры - более 19 см, а ширина - более 24 см).

Тянь Руи из Китая построил самый высокий карточный домик за один час (27 уровней) и 12 часов (50 уровней).

Американка Грейс Гуд установила рекорд по количеству одновременно вращаемых обручей (8).



Несколько лет назад 71-летняя Джинни Макколл из США открыла для себя ниндзя-турниры, и сейчас держит первенство среди самых пожилых спортсменок.


Том Энох, 18-летний атлет с синдромом Дауна из английского Лемингтон-Спа, является обладателем 24 рекордов. Он выполнил 25 приседаний за 30 секунд и поднял 275 кг, установив рекорд по приседанию с наибольшим весом за 30 секунд.

Во время пандемии Энох запустил онлайн-тренировки "TomFit", которые он продолжает вести пять раз в неделю.

Датчанка Аманда Стаалсое установила два рекорда, выполнив тринадцать прыжков на лошади за 30 секунд и пять упражнений "ножницы" за 30 секунд.

Сидакдип Чахал из Индии отрастил самые длинные волосы среди подростков - 131 см.

Француженка Мелоди Донде установила рекорд среди женщин по количеству касаний футбольного мяча подошвами (227 касаний за 1 минуту).


Японец Рюсей Оучи выполнил наибольшее количество олли за одну минуту с завязанными глазами.

В Абу-Даби был установлен рекорд по самому большому скоплению людей, одетых в костюмы астронавтов (940 человек).

В этом году свои достижения представили более 30000 претендентов, из которых было отобрано 2638. 74-й выпуск посвящен водной тематике: это рекорды и морских обитателей, и отважных моряков, и даже рек и озер.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достижение   животные   книга рекордов гиннесса   люди   мир   рекорд   
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13  комментариев
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
Так себе рекорды...
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5k
Feldkurat_Katc Минуту назад
Ну и что?
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14k
Ivan Полчаса назад
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3k
Nigilist Час назад
перевод ужасно кривой
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15k
Александр Час назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
Ну, что...
1. Бык, при таком потреблении корма, нерентабелен...

2. Собиратель мишек - да на здоровье, наследники, если таковые будут, "помянут" тебя "добрым словом"

3. "Волосатики" - так сколько гигиенических средств надо для ухода за этим "богатством"? И смысл"?

4. На лошади поскакала? Мячик попинала? Ладно, а сколько до этого "рекорда" тренировалась? Сколько времени впустую?

5. "Карточный домик" - тоже хорошо, только... Ну какой "рационал" в этом достижении?

6. Вот, к бабушке и даунятику "претензий" нет - как-бы, одна по возрасту, другой по здоровью, пусть занимаются чем хотят...
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
КРГ - в основном полезна как перепись извращенце и долбо*****бов.
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55k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а точно 8 обручей это рекорд?) Может они чего то не знают?
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
а кто громче пёрнул ?
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10k
kirpal 2 часа назад
Ну бык вырос такой - еще понятно, но собирание "мишек" - так себе увлечение. Хотя пусть собирает, если никому не мешает.
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